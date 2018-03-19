Верховный суд Чечни оставил под арестом до 9-го мая руководителя чеченского представительства Мемориала Оюба Титиева
Адвокаты просили изменить меру пресечения, сославшись на поручительство Ксении Собчак и Григория Явлинского, однако апелляция отклонена, — рассказал «Эху Москвы» глава Мемориала Александр Черкасов. Оюб Титиев обвиняется в хранении наркотиков. Свою вину он не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.
Комментарии1
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russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 18:42
Кто бы сомневался. Права и законность в Чечне это нелепость.