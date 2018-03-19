Бывший директор московской типографии, где два года назад при пожаре погибли 17 человек, освобожден условно-досрочно

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает агентство Интерфакс. Сергея Москвина обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности. Прошлым летом его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Тогда следствие посчитало, что причиной пожара в здании «Печатного экспресса» на Алтуфьевском шоссе стала неисправность осветительного оборудования. Огонь распространился из-за захламленности помещений разными предметами и токсичными веществами.