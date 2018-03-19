Эксперты Организации по запрещению химического оружия приступили к работе в Солсбери
Они возьмут пробы вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, — сообщает телеканал Скай Ньюс. По данным британских следователей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.
Комментарии2
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benin_papa__ 19 марта 2018 | 18:40
Процесс пошёл...
olegleon 19 марта 2018 | 18:42
benin_papa__: да. более двух недель британские власти не хотели допускать ОЗХО на место, но пришлось