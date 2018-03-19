Эксперты Организации по запрещению химического оружия приступили к работе в Солсбери

Они возьмут пробы вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, — сообщает телеканал Скай Ньюс. По данным британских следователей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.