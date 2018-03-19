Явлинский заявил, что прошедшие выборы президента России были плебисцитом
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что прошедшие выборы президента России были плебисцитом. Об этом он сказал на встрече Владимира Путина с кандидатами, проигравшими по итогам вчерашнего голосования. Явлинский подчеркнул, что никакой конкурентной борьбы не было. Он также добавил, что России необходимы перемены в экономике, внутренней и внешней политике, прежде всего – нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии, — передает агентство Интерфакс.
Комментарии3
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gordy 19 марта 2018 | 18:45
"Об этом он сказал на встрече Владимира Путина с кандидатами, проигравшими по итогам вчерашнего голосования. "
Щенячье нытьё?
timber_head 19 марта 2018 | 18:45
Ну то что вчера было фуфло и без Гриши понятно. А вот то, что "никакой конкурентной борьбы не было", пусть Гриша, все достижения которого за четверть века "политической" деятельности исключительно на сайте Яблока, и даже "подготовка к выборам", на которую по яблочным финансовым отчетам уходит изрядное количество денег (если их отчетам верить, никакой другой деятельности он вообще не ведут - тратят деньги на зарплату, "содержание отделений" и хозрасходы и эту самую "подготовку к выборам) и та была ниже плинтуса. За которым тихой мышкой и сидел Гриша, иногда высовываясь оттуда исключительно в виртуальном формате.
kriemsdik 19 марта 2018 | 18:46
если мы всё наладим в экономике и политике, нафиг нам Путин?