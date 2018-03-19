Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что прошедшие выборы президента России были плебисцитом. Об этом он сказал на встрече Владимира Путина с кандидатами, проигравшими по итогам вчерашнего голосования. Явлинский подчеркнул, что никакой конкурентной борьбы не было. Он также добавил, что России необходимы перемены в экономике, внутренней и внешней политике, прежде всего – нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии, — передает агентство Интерфакс.