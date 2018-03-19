Путин: Расходы на оборону в этом и следующем году будут снижены
Расходы на оборону в этом и следующем году будут снижены, — утверждает Владимир Путин. По словам главы государства, такое решение не приведет к снижению возможностей России в этой области. Путин добавил, что некоторые проекты необходимо довести до логического завершения. «Нужно продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил», – сказал глава государства.
Комментарии9
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russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 18:32
Путин: Расходы на оборону в этом и следующем году будут сПижены.
eternity88 19 марта 2018 | 18:38
russkie_za_sverjenie: "...как и прочие расходы на прочие цели." - ув. тов. Владимир Владимирович П...режнев...
nikitin43 19 марта 2018 | 18:39
eternity88: тот тоже врал народишку .
trans 19 марта 2018 | 18:33
Скоро мы увидим как крутые российские ракеты бороздят просторы вражеского Запада, огибая яхты и виллы путинских чинуш и друганов.
portage2 19 марта 2018 | 18:37
А на нападение ?
monik_7 19 марта 2018 | 18:39
portage2: А на нападение как поется в сталинской песне Лебедева-Кумача - "Но сурово брови мы насупим/ Если враг захочет нас сломать".
andy66 19 марта 2018 | 18:38
значит будут резко повышать. Верный признак ))
pravdoiskatel 19 марта 2018 | 18:41
Значит, собирается опять увеличивать... Ведь гарант всегда говорит только "правду"...
bigmaikl 19 марта 2018 | 18:43
НЕ ВЕРЮ!