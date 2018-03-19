Путин: Расходы на оборону в этом и следующем году будут снижены

Расходы на оборону в этом и следующем году будут снижены, — утверждает Владимир Путин. По словам главы государства, такое решение не приведет к снижению возможностей России в этой области. Путин добавил, что некоторые проекты необходимо довести до логического завершения. «Нужно продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил», – сказал глава государства.