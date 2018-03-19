Глава столичного управления СК Александр Дрыманов считает, что ФСБ пытается любыми способами доказать его причастность к получению взяток. Об этом он сообщил в ходе своего допроса в Мосгорсуде по делу против полковника ведомства Михаила Максименко.

Дрыманов приехал в Мосгорсуд задолго до начала своего допроса. На вопросы подступивших к нему журналистов он отвечал с охотой: так, генерал признался, что рад победе на выборах Владимира Путина, назвав ее общей. А под конец руководитель столичного главка СК даже публично сообщил свой номер телефона, сказав, что всегда открыт для общения. Между тем, говоря о самом деле против высокопоставленных чиновников СК, Дрыманов выразил мнение, что следствие ведется незаконно, и обещал пожаловаться генпрокурору Юрию Чайке.

Во время допроса Дрыманов заявил, что фигура полковника Михаила Максименко слишком демонизирована. Последнего, напомним, обвиняют в получении взятки в 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. По мнению Дрыманова, Максименко никак не мог вмешаться в процесс расследования по делу «воров в законе». В то же время на суде были затронуты и обвинения против самого генерала. Дрыманов отрицает, что также получил взятку от бизнесмена Дмитрия Смычковского за освобождение Итальянца. Генерал утверждает, что сотрудники ФСБ пытались вынудить дать обличительные показания еще одного фигуранта дела – экс-руководителя главка СК по центральному округу Алексея Крамаренко. Но последний этого не сделал. Между тем показания своего зама Дениса Никандрова о взятке в десять тысяч евро за покровительство генерал назвал оговором. По мнению Дрыманова, это было сделано под давлением сотрудников ФСБ: якобы в ответ они обещали Никандрову изменить обвинение на более мягкое. Все это, по мнению Дрыманова, говорит о том, сотрудники ФСБ будут пытаться любыми способами оговорить его, поскольку о следствии доложено «на самый высокий уровень». Конкретных лиц при этом генерал не назвал.

Обвинение против Дрыманова было оглашено на прошлой неделе прокурором по делу полковника СК Михаила Максименко. Возбудить же дело против руководителя столичного управления ведомства может только его глава Александр Бастрыкин.