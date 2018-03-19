Официальный Берлин сегодня отверг возможность внести в санкционный список экс-канцлера Герхарда Шредера

Накануне этого потребовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава дипведомства Украины заявилгазете «Бильд»: «Важно ввести санкции против тех, кто форсирует за границей проекты Путина. Герхард Шредер – самый важный лоббист Путина в мире. Поэтому необходимо проверить, какие действия может предпринять здесь Евросоюз». Ранее подобным вопросом задалась американская газета WallStreetJournal.

МинистробороныФРГУрсулафондерЛяйен заявила, что санкции в отношении экс-канцлера «можно осторожно обдуматьпосле соответствующей проверки». Соратник Ангелы Меркель, эксперт Евросоюза по международным отношениям Эльмар Брок назвал «скандальным тот факт, что бывший германский канцлер выражает интересы Путина».

Однако официальный представитель Ангелы Меркель отклонил введение санкций против Герхарда Шредера, подчеркнув сегодня в Берлине: «Правительство ФРГ, в том числе и канцлер, не видит никакого повода обдумывать подобные предложения».

Экс-канцлер ФРГ с 2005 возглавляет совет акционеров концерна «Северный поток», а в сентябре 2017 года занял пост главы Наблюдательного совета «Роснефти».

Как сообщают различные немецкие источники, 73-летний Герхард Шредер получает за исполнение этих должностей в целом около 550 тысяч евро.Германские политикипостоянно критикуют коммерческую деятельностьэкс-канцлера ФРГиз-за несовместимости с его политическим прошлым.