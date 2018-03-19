Российские военные сегодня начали масштабные учения по соседству с Украиной
Они проводятся в Крыму и десятке других регионов на юге России. На этом фоне президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы.
В манёврах участвует около восьми тысяч военнослужащих, полторы тысячи единиц вооружения и военной техники. В том числе современные реактивные системы залпового огня Торнадо, Град и Ураган, самоходные артиллерийские установки и противотанковые ракетные комплексы. Об этом рассказали в штабе Южного военного округа. Учения проводят подразделения ракетных войск и артиллерии. Крым, почти все республики Северного Кавказа, включая Дагестан, Чечню, Ставропольский край, а также полигоны в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, – везде проводят учения. В общей сложности задействовано 19 полигонов. Привлекли и подразделения российских баз, дислоцированных в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Артиллеристы учатся поражать объекты условного противника на разных дальностях прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, сообщили в штабе. На Северном Кавказе военные учатся вести в горах боевые действия против условных незаконных вооружённых формирований. Лагерные сборы артиллерийских соединений и воинских частей Южного военного округа продлятся месяц. На этом фоне президент Путин призовёт резервистов на военные сборы. Два месяца в этом году россияне, которые находятся в запасе, послужат в Вооружённых силах, органах госохраны или ФСБ, отмечается в подписанном Путине указе, который сегодня вступил в силу.
Киев не раз называл актом агрессии усиление российского военного присутствия в Крыму после присоединения полуострова к России в марте 2014го года. Страны Запада выражали обеспокоенность в связи с российскими учениями в Крыму и наращиванием сил на границах с Украиной.
Комментарии13
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olezha 19 марта 2018 | 18:27
Давно пора!
testmeter 19 марта 2018 | 18:31
olezha: Вам пора и нам пора - с вентиляторным заводом заключать договора
nikitin43 19 марта 2018 | 18:34
olezha: до чм 18 путен не начнёт войны в украине , потом может , дальше постройка концлагерей в россии и украине .расеяне будут счастливы .
midnightblues 19 марта 2018 | 18:45
olezha: А то соседи не знают о допотопной рассейской армии
yuriyp 19 марта 2018 | 18:27
Первые результаты выборов?...
nikitin43 19 марта 2018 | 18:32
yuriyp: видимо обосрались в расеи от взвода нато в эстонии.
liquidsky__ 19 марта 2018 | 18:28
Киев и страны запады могут хоть кирпичами узоры выкладывать. Учения на своей территории, так что пусть утрутся.
batment 19 марта 2018 | 18:31
Шойгу крутит наш бюджет на новые бабки...
ostapbey 19 марта 2018 | 18:36
Война фигня..Главное маневры.
Хоть война все спишет.
Но бабы нарожают новых.
Проще новых родить, чем лугандонских отмыть.
Даже.
oleg_kievlyanin 19 марта 2018 | 18:37
Весеннее обострение.
drtomsky 19 марта 2018 | 18:38
Вова празднует.
ostanovka 19 марта 2018 | 18:39
С особенным удовольствием русские артиллеристы, пехотинцы и просто мародёры расстреливают украинские детские садики, вместе с детьми, воспитателями и родителями. Ведь, если детей не убить заблаговременно, они вырастут, приедут в Россию и всех поубивают!!
Например, 19 декабря 2017 года русские спасатели и добровольцы расстреляли школу, садик и несколько жилых домов на Донбассе, с помощью Градов
Бенлеровс меня мрази спаслись только потому, что в этот день в местный ДК приехал харьковский театр с представлением, и фашисты со своими малолетними ублюдками пошли смотреть спектакль.
А то был бы у русской армии ещё один праздник, с наградами в кремле за проявленное мужество и героизм при расстреле детей.
andy66 19 марта 2018 | 18:40
сколько из них будет "заблудившихся"?