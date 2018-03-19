Российские военные сегодня начали масштабные учения по соседству с Украиной

Они проводятся в Крыму и десятке других регионов на юге России. На этом фоне президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы.

В манёврах участвует около восьми тысяч военнослужащих, полторы тысячи единиц вооружения и военной техники. В том числе современные реактивные системы залпового огня Торнадо, Град и Ураган, самоходные артиллерийские установки и противотанковые ракетные комплексы. Об этом рассказали в штабе Южного военного округа. Учения проводят подразделения ракетных войск и артиллерии. Крым, почти все республики Северного Кавказа, включая Дагестан, Чечню, Ставропольский край, а также полигоны в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, – везде проводят учения. В общей сложности задействовано 19 полигонов. Привлекли и подразделения российских баз, дислоцированных в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Артиллеристы учатся поражать объекты условного противника на разных дальностях прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, сообщили в штабе. На Северном Кавказе военные учатся вести в горах боевые действия против условных незаконных вооружённых формирований. Лагерные сборы артиллерийских соединений и воинских частей Южного военного округа продлятся месяц. На этом фоне президент Путин призовёт резервистов на военные сборы. Два месяца в этом году россияне, которые находятся в запасе, послужат в Вооружённых силах, органах госохраны или ФСБ, отмечается в подписанном Путине указе, который сегодня вступил в силу.

Киев не раз называл актом агрессии усиление российского военного присутствия в Крыму после присоединения полуострова к России в марте 2014го года. Страны Запада выражали обеспокоенность в связи с российскими учениями в Крыму и наращиванием сил на границах с Украиной.