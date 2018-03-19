В Совете Федерации предлагают приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

Людмила Нарусова собирается подготовить соответствующий законопроект. Тему продолжит Ирина Кучеренко

О своем намерении выступить с такой законодательной инициативой Нарусова сообщила во время посещения штаба своей дочери кандидата в президенты Ксении Собчак. Сенатор напомнила, что на этих выборах два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР. «Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза»,— отметила Нарусова. По ее словам, она очень рада, что люди, которые «об этом проливали слёзы», оказались аутсайдерами по предварительным итогам выборов. Возмущение вдовы бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вызвали дебаты с участием кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, который называл себя сталинистом.

Еще на стадии выдвижения он изложил свою программу «Десять сталинских ударов». Коммунист говорил, что в случае избрания президентом он даст у мавзолея на Красной площади клятву в том, что приложит максимум усилий для возрождения СССР и обещал отправить в отставку «буржуазное правительство». Согласно последним данным ЦИК, на выборах президента за Сурайкина проголосовали менее 1% избирателей.

Стоит напомнить, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин, занявший второе место почти с 12% голосов, также одобрительно высказывался о деятельности «вождя народов». Так, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что Сталин оставил после себя великую державу, а все, кто пытаются сейчас переписать историю, аннулировав его заслуги, сами ничего не сделали для страны.

Ранее Владимир Путин говорил, что сталинизм нельзя сравнивать с нацизмом, потому что сталинский режим никогда не ставил своей целью уничтожение целых народов. При этом президент признавался, что у него сложное отношение к деятельности Сталина.