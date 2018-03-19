В Совете Федерации предлагают приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма
Людмила Нарусова собирается подготовить соответствующий законопроект. Тему продолжит Ирина Кучеренко
О своем намерении выступить с такой законодательной инициативой Нарусова сообщила во время посещения штаба своей дочери кандидата в президенты Ксении Собчак. Сенатор напомнила, что на этих выборах два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР. «Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза»,— отметила Нарусова. По ее словам, она очень рада, что люди, которые «об этом проливали слёзы», оказались аутсайдерами по предварительным итогам выборов. Возмущение вдовы бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вызвали дебаты с участием кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, который называл себя сталинистом.
Еще на стадии выдвижения он изложил свою программу «Десять сталинских ударов». Коммунист говорил, что в случае избрания президентом он даст у мавзолея на Красной площади клятву в том, что приложит максимум усилий для возрождения СССР и обещал отправить в отставку «буржуазное правительство». Согласно последним данным ЦИК, на выборах президента за Сурайкина проголосовали менее 1% избирателей.
Стоит напомнить, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин, занявший второе место почти с 12% голосов, также одобрительно высказывался о деятельности «вождя народов». Так, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что Сталин оставил после себя великую державу, а все, кто пытаются сейчас переписать историю, аннулировав его заслуги, сами ничего не сделали для страны.
Ранее Владимир Путин говорил, что сталинизм нельзя сравнивать с нацизмом, потому что сталинский режим никогда не ставил своей целью уничтожение целых народов. При этом президент признавался, что у него сложное отношение к деятельности Сталина.
Комментарии19
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trans 19 марта 2018 | 18:24
Давно пора. Сталин мразь и палач.
nikitin43 19 марта 2018 | 18:26
trans: это как - самокастрация кремля ?
savushkinskiy_troll 19 марта 2018 | 18:26
Гнать эту сенаторшу ссаными тряпками, по блату стала сенатором
cattt 19 марта 2018 | 18:36
Единственная полезная инициатива!
gladman__ 19 марта 2018 | 18:44
cattt: Единственная полезная инициатива!
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должна же Нарусова хоть как-то оправдывать свое теплое местечко паразитки в совете федерации
olegleon 19 марта 2018 | 18:33
nikitin43: а у тебя, как и остальных хомячков, разрыв шаблона. на такой случай вам методички не давали, если судить по реакции ))))
russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 18:25
Смотри-ка, и в СФ может проскочить здравая мысль))) Давно пора имя палача русских - йоську-кобу предать забвению. Жизней невинных сгубил больше путина.
ansh 19 марта 2018 | 18:28
Приравнивать не надо. Негодяи сталинисты будут искать отличия. Можно сделать отдельным составом преступления. Через "или".
svetnik55 19 марта 2018 | 18:29
Достойное предложение, да боюсь нынешний Совет Федерации его не примет.
vladkotov 19 марта 2018 | 18:30
Предложение отличное, но не прохонже(
testmeter 19 марта 2018 | 18:33
"приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма" - то есть, официально признать правильным и то и другое и выдавать за это награды "Патриот России"
drtomsky 19 марта 2018 | 18:35
В этом отстойнике такое предложение похоронят.
benin_papa__ 19 марта 2018 | 18:35
Не пройдёт.
Сталин есть куда бОльшее "наше всё" совков, чем даже Путин.
Ведь хомо советикус питается гордостью. Он эту гордость по вене гоняет регулярно. И в эйфории наплевать совкам на отсутствие в останках СССР передовой науки, медицины, технологий и пр. Равно как и на отсутствие дорог и ватерклозетов с водопроводом.
При Сталине-де была супердержава, которую "все боялись". Что советскому народу в полной мере уважение заменяло.
И отнять у него это ширево смерти подобно))
monik_7 19 марта 2018 | 18:36
Что это с ними? Кокс до адресата доехал?
via4eslavdenisov 19 марта 2018 | 18:38
У Нарусовой от безделья матка зазудела.
nigelliri56 19 марта 2018 | 18:40
Хорошо, что наконец хоть будут пытаться что-то сделать в России по этой части. Но при нынешнем царьке, скорее всего, ничего не получится.
vargor 19 марта 2018 | 18:43
Ничего а мамаши Собчак не выйдет. Уйдёт в свисток.
clandestino 19 марта 2018 | 18:45
Неожиданность от СФ. Даже не поверил своим глазам. Но потом понял, что так они и сделают.Только слегка поправят Нарусову: приравняют оправдание либерализма к оправданию нацизма, а за критику сталинизма будут давать срок. А так, да, всё верно. Если кто не верит пусть почитает А Халдей "Я не дипломат и поэтому скажу прямо." Человек этой статьёй собрал чуть ли не половину квалификаций 282 -ой и не только и ничего - не в дурке,и не на киче.
ostanovka 19 марта 2018 | 18:45
Предлагаю для начала приравнять путинизм к нацизму, расизму и фашизму.
А потом на досуге можете и Сталина пожевать.