Европейский союз решительно осуждает нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Весьма вероятно, ответственность за это несет Российская Федерация, — говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

Евросоюз поддерживает Великобританию в ее стремлении привлечь к ответственности виновных в отравлении Скрипаля, — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Россия умышленно запутывает дело Скрипаля — пытается спрятать иголку правды в стоге сена лжи, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Совет национальной безопасности Великобритании соберется завтра, чтобы обсудить возможные новые меры против России в связи с делом Скрипаля, — сообщает телеканал Скай-Ньюз.

Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Завтра они вылетят в Мроскву спецрейсом Аэрофлота, — сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник. С учетом членов семей, Великобританию покинет около 80 человек.

Британские парламентарии усиливают давление на правительство страны с тем, чтобы оно потребовало от российских политиков и олигархов отчета об источниках получения денежных средств, на которые они приобрели недвижимость на территории Великобритании, — сообщают местные СМИ.

Лейбористы и либерал-демократы единодушны в своем требовании к правительству дать жесткий ответ на попытку отравления Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Гардиан. Недавние подсчеты указывают на то, что известные лица из окружения Владимира Путина владеют недвижимостью на территории Великобритании, большей частью в Лондоне, на сумму в более чем один миллиард фунтов стерлингов, сообщает газета, отмечая при этом, что истинная стоимость этих и ещё целого ряда других объектов может быть значительно выше, учитывая возможности оффшоров, позволяющих скрывать истинных владельцев и их активы. Как ожидается, правительство использует против так называемых «политически значимых» россиян британский вариант Закона Магнитского, который предоставляет судебным властям страны более широкие полномочия, в частности, введение запрета на въезд в Соединенное королевство для потенциально коррумпированных лиц из числа российских чиновников и олигархов. Выступая на прошлой неделе в Палате представителей, лидер либерально-демократической фракции Винс Кейбл назвал имя вице-премьера Игоря Шувалова, который, со слов британского парламентария, владеет двумя объектами элитной недвижимости в центре Лондона стоимостью в 11.4 миллиона фунтов притом, что его недавняя декларация о доходах, обнародованная Алексеем Навальным, свидетельствует, что годовая официальная зарплата чиновника составляет примерно 112 тысяч фунтов, обращает внимание газета. Другой парламентарий, лейбористка Маргарет Ходж в своей статье ранее написала, что «Великобритания превратилась в юрисдикцию, которую выбирают себе клептократы, проходимцы и отмыватели денег из-за нашей слабой системы управления». По мнению депутата, «международное осуждение действий России, высылка дипломатов и ограничения на посещение предстоящего чемпионата мира по футболу не остановят спонсированный государством терроризм на территории Великобритании».

Принятый недавно Великобританией закон о проверке и возможном аресте имущества неясного происхождения предполагает также введение обеспечительных судебных мер, запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества в пользу третьих лиц до окончания расследования.

Россия готова сотрудничать с западными странами в расследовании дела об атаке на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сказал президент Владимир Путин: «Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это первое. Второе, у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Мы готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы».

По словам Путина, невозможно представить, что бы кто-то в России себе позволил подобные атаки, особенно накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу.

Судмедэксперты продолжают работать в доме бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова, который недавно скончался в Лондоне, — сообщает Скотланд-Ярд. Полиция продолжает опрашивать свидетелей и изучает вещественные доказательства. Пока не обнаружено признаков насильственного проникновения в дом. На данном этапе следствие считает смерть Глушкова необъяснимой. При этом ранее Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения. Происшествие квалифицировано как убийство.

Расследование ведется и в России. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства, — сообщает РИА.