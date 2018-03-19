Наблюдатели от ОБСЕ считают, что президентские выборы в России прошли без реальной конкуренции

Президентские выборы прошли в чрезвычайно контролируемой среде, заявили европейские наблюдатели. Постоянное давление на институты гражданского общества, отсутствие критики в большинстве СМИ и скоординированные усилия по повышению явки охарактеризовали политическую обстановку этих выборов, отметил глава миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Петерсен. Он призвал российские власти устранить эти недостатки. В свою очередь, глава миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ Мариэтта Тидэй обратила внимание на то, что политическая обстановка в период выборов и в обычное время в России сильно отличаются.

17-ти кандидатам ЦИК отказал в регистрации, шесть из них безуспешно пытались оспорить это решение в Верховном суде. Кандидаты могли свободно проводить кампанию, но были в неравным условиях, поскольку СМИ, в основном, освещали деятельность действующего президента. Настоящего соревнования не было, отметил глава краткосрочной миссии ОБСЕ Михэль Георг Линк.

Наблюдатели обратили внимание на то, что один из кандидатов отказался принять участие в дебатах, а ряд остальных говорили, что не ставят целью победу на выборах.

При этом наблюдатели добавили в ответ на вопрос «Эха Москвы», что Россия учла рекомендации, сделанные ими по итогам предыдущих кампаний.

Серьезных нарушений во время президентских выборов не зафиксировано, — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она поблагодарила страны Запада, которые «неосознанно сплотили российский народ». По словам Памфиловой, высокая явка на выборы была обеспечена беспрецедентной информационной кампанией.

Владимир Путин принимает поздравления с победой на выборах, — сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Западные лидеры не спешат поздравлять Путина. Телеграммы в Кремль направили главы Китая, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что голосование в Крыму проводилось незаконно. По его словам, Киев получил заверения мировых лидеров о непризнании выборов президента России в Крыму.

Президент Франции Эммануэль Макрон погворил с Владимиром Путиным по телефону, однако судя по сообщению Елисейского дворца, поздравления не было: Макрон пожелал России успехов в модернизации политики и демократии.

Политика Путина на четвертом сроке будет направлена на то, чтобы остаться у власти, — считает политик Дмитрий Некрасов. Что касается нового премьер-министра, Некрасов предположил, что с вероятностью в 75%, Дмитрий Медведев сохранит свой пост.



Политика страны во время четвертого срока президентства Владимира Путина останется прежней, однако не исключено еще большее «закручивание гаек, считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Высокий процент проголосовавших за Путина, даст президенту безусловную поддержку во всех его действиях, добавил Венедиктов.

Выборы президента в России в 2018 году могут быть последними, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он не исключил, что Россия пойдет по китайскому пути, где председатель КНР Си Цзиньпин теперь будет пожизненно. Жириновский пояснил ,что в России могут появиться Госсовет, его председатель с правами президента будет избираться этим коллективным органом.