Наблюдатели от ОБСЕ считают, что президентские выборы в России прошли без реальной конкуренции
Президентские выборы прошли в чрезвычайно контролируемой среде, заявили европейские наблюдатели. Постоянное давление на институты гражданского общества, отсутствие критики в большинстве СМИ и скоординированные усилия по повышению явки охарактеризовали политическую обстановку этих выборов, отметил глава миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Петерсен. Он призвал российские власти устранить эти недостатки. В свою очередь, глава миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ Мариэтта Тидэй обратила внимание на то, что политическая обстановка в период выборов и в обычное время в России сильно отличаются.
17-ти кандидатам ЦИК отказал в регистрации, шесть из них безуспешно пытались оспорить это решение в Верховном суде. Кандидаты могли свободно проводить кампанию, но были в неравным условиях, поскольку СМИ, в основном, освещали деятельность действующего президента. Настоящего соревнования не было, отметил глава краткосрочной миссии ОБСЕ Михэль Георг Линк.
Наблюдатели обратили внимание на то, что один из кандидатов отказался принять участие в дебатах, а ряд остальных говорили, что не ставят целью победу на выборах.
При этом наблюдатели добавили в ответ на вопрос «Эха Москвы», что Россия учла рекомендации, сделанные ими по итогам предыдущих кампаний.
Серьезных нарушений во время президентских выборов не зафиксировано, — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она поблагодарила страны Запада, которые «неосознанно сплотили российский народ». По словам Памфиловой, высокая явка на выборы была обеспечена беспрецедентной информационной кампанией.
Владимир Путин принимает поздравления с победой на выборах, — сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Западные лидеры не спешат поздравлять Путина. Телеграммы в Кремль направили главы Китая, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что голосование в Крыму проводилось незаконно. По его словам, Киев получил заверения мировых лидеров о непризнании выборов президента России в Крыму.
Президент Франции Эммануэль Макрон погворил с Владимиром Путиным по телефону, однако судя по сообщению Елисейского дворца, поздравления не было: Макрон пожелал России успехов в модернизации политики и демократии.
Политика Путина на четвертом сроке будет направлена на то, чтобы остаться у власти, — считает политик Дмитрий Некрасов. Что касается нового премьер-министра, Некрасов предположил, что с вероятностью в 75%, Дмитрий Медведев сохранит свой пост.
Политика страны во время четвертого срока президентства Владимира Путина останется прежней, однако не исключено еще большее «закручивание гаек, считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Высокий процент проголосовавших за Путина, даст президенту безусловную поддержку во всех его действиях, добавил Венедиктов.
Выборы президента в России в 2018 году могут быть последними, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он не исключил, что Россия пойдет по китайскому пути, где председатель КНР Си Цзиньпин теперь будет пожизненно. Жириновский пояснил ,что в России могут появиться Госсовет, его председатель с правами президента будет избираться этим коллективным органом.
Комментарии27
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vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 18:12
Просто "Наблюдатели от ОБСЕ" ни хрена не разбираются в выборах Батюшки-царя.
Стадного Пастуха, так сказать.
Вожака Биомассы.
Вот.
pit_heap 19 марта 2018 | 18:14
Европейские лидеры, еще не успевшие поздравить Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, намерены сделать это позднее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей властей Германии и Великобритании.
В частности, поздравления канцлера ФРГ Ангелы Меркель Путину должны поступить уже вскоре. "Канцлер - как обычно в таких случаях - поздравит его. Она очень скоро напишет телеграмму", - заверил на пресс-конференции в понедельник, 19 марта, глава отдела по связям со СМИ федерального правительства ФРГ Штеффен Зайбер.
firefly001 19 марта 2018 | 18:14
Конечно без реальной конкуренции! Без стрельбы, без муйдана, без крови, без войны...
Нулад печеньки не привезла - так вообще низачот!
Ужас, отсталая азиатская страна, без ростков демократии!
zz682 19 марта 2018 | 18:16
firefly001: Матвей Ганапольский: Дело в том, что Явлинский «скреп» не предлагает.Не в Явлинском проблема, а в том, что он предлагает. Он предлагает нормальную страну. Но людям не нужна нормальная страна…ЭТО КАК НА УКРАИНЕ РЕВОЛЮЦИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЛИЗНЯ ЗАПАДА, ДАЙТЕ НАМ ДЕНЕГ ИЛИ ТУАЛЕТЫ В ПОЛЬШЕ УБИРАТЬ.Коста-Рика не самый крупный рынок в Центральной Америке для объемов УАЗа, однако, поставки в этот регион могут вырасти до 500 – 700 автомобилей в год при условии успешного развития дистрибуции нашего локального партнёра также и в соседние страны, включая Гватемалу, Панаму и Сальвадор........
vor_mbh_yo_xaxa 19 марта 2018 | 18:17
Как говорится в таких случаях: "ОБСЕ, сосите молча." (С)
able_seamans 19 марта 2018 | 18:24
vor_mbh_yo_xaxa: Так выйдите уже из всех международных организаций, захлопните железный занавес и сидите в своем свинарнике и хрукайте на весь мир. Вот что нужно путриотам, какое там мнение ОБСЕ...
vor_mbh_yo_xaxa 19 марта 2018 | 18:36
able_seamans:
"Соси молча", бандит-бандеровец...
И что ты тут делаешь на российском сайте?
Чемодан-вокзал-львов, отпрыск мрази шухевича! В свой хлев. ;-D
able_seamans 19 марта 2018 | 18:45
vor_mbh_yo_xaxa: Твой сайт будет в Чебурнете, когда его запустят после отключения от Интернета. А пока иди почисть рот, от тебя после ужина со рта дерьмом воняет, пригожин же вам полные миски насыпает, чтобы повонючее были, так?
bbob 19 марта 2018 | 18:39
vor_mbh_yo_xaxa: Дурилка, у большинства стран ОБСЕ все норм. Это у нас при Путине закрываются школы и больницы, автодорог строится меньше, чем даже в 90-е годы
haldey 19 марта 2018 | 18:17
firefly001: Дык, сами ж сказали, мол сами разбирайтесь, так пи...идите в свою ассамблею...
michael_golubchik 19 марта 2018 | 18:34
pit_heap: намерены сделать это позднее
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Как говорила тетушка из фильма "Я Ваша тетя". "Я тебя поцелую..., потом..., если захочешь"
nikitin43 19 марта 2018 | 18:14
vasya_von_smetankin: и сколько путен мог набрать еслиб западная закулиса не мешала , а о этом весь совфед шумел и чекисты и мусора и кремль ....
firefly001 19 марта 2018 | 18:19
nikitin43: Если бы западная закулиса так не визжала, я сомневаюсь, что Путин бы набрал более 55%, а то и вообще, пришлось второй тур проводить!
Вывод: западная "элита" - абсолютные элитные дебилы! ))
michael_golubchik 19 марта 2018 | 18:37
firefly001: Если бы западная закулиса так не визжала, я сомневаюсь, что Путин бы набрал более 55%, а то и вообще, пришлось второй тур проводить!
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Западной элите уже не важно сколько набрал бы Путин если бы. Кстати Грудинин ее бы устроил ничуть не больше. Он тоже за войну с Западом.
perrrkele_satttana 19 марта 2018 | 18:14
vasya_von_smetankin: .идет мужик по улице и крчит: "Путин вор! Выборы фальсифицированы! Конституция не соблюдается...."
Ну, к нему, конечно, сразу ФСБ, менты, начинают крутить. Рядом проходящая женщина пытается вступиться:
- да он же невменяемый, отпустите его.
На что ей полковник отвечает:
- да какой же он невменяемый, если всё понимает?
ura_123 19 марта 2018 | 18:14
"Родину,родителей,президента не выбирают!"...
nanaryfive 19 марта 2018 | 18:15
Конкуренция это когда президента в Вашингтоне назначают как нав Украине?
able_seamans 19 марта 2018 | 18:28
nanaryfive: Можно поподробнее, кто и когда назначал президента Украины или пригожинец ляпнул, а подтвердить нечем?
shlevet 19 марта 2018 | 18:16
ОБСЕ право, конкуренты из них никакие
hrzn877 19 марта 2018 | 18:16
А в чём новости, собственно? Нет ничего неожиданного или неожидаемого. Или ОБСЕ всё спало и только сейчас проснулось?
lecitoyen_ 19 марта 2018 | 18:17
ботокс сделал всё что бы не только не проиграть, но даже не рисковать это действо или обман не может считаться выбором
dvdd 19 марта 2018 | 18:17
А чего только сегодня-то заявили? Неделю назад это было не ясно?
trans 19 марта 2018 | 18:21
В России усилиями руководителей государства создана система, позволяющая создать имитацию выборов.
Был создан список кандидатов, удобный для первого лица. Результат голосования был понятен заранее.
Реальной оппозиции кроме Навального нет, политическую поляну зачищают моментально.
Свою роль играет и отсутствие независимых судов. СМИ, особенно ТВ, находятся под путинским контролем. Так что очередное переназначение Путина сложно назвать выборами.
olegleon 19 марта 2018 | 18:24
"главы Китая, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран. "
т.е. Япония, Германия это "ряд других стран"???
Поздравил Владимира Путина и японский премьер-министр Синдзо Абе... Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина " (ВВС)
michael_golubchik 19 марта 2018 | 18:45
olegleon: Поздравил Владимира Путина и японский премьер-министр Синдзо Абе... Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина " (ВВС)
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Вот теперь стоит Путин, смотрит в окошко, когда же его еще хоть кто-нибудь поздравит. И радуется вместе с подданными хоть парочке поздравлений с запада. Как же вот же вы еще двух забыли.
Президент Германии - не есть глава страны. Это церимониальная должность. Глава страны там премьер министр. Поэтому когда говорили "главы" к Германии это не относилась.
Пусть Путин еще в коридоре постоит подождет поздравлений.
vulgaris_liberal 19 марта 2018 | 18:28
Таки забавно. Вчера мне звонили знакомые из канады и рассказали, что а) меня водили голосовать под конвоем б) мне уже 3 месяца не выплачивают зарплату потому что в стране нет денег на выборы Сегодня днем те же знакомые написали, что в России живут одни антисемиты и поэтому еврей явлинский получил от народа по итогам выборов кочерыжку за щеку
vladvinn73 19 марта 2018 | 18:36
жирик зрит в корень