Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении «Лиона» после матча 1⁄8 финала Лиги Европы против ЦСКА
Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении французского клуба «Лион» после матча 1⁄8 финала Лиги Европы против ЦСКА. Дело заведено из-за поведения болельщиков, которые бросали разные предметы, использовали пиротехнику, блокировали проходи и выкрикивали расистские лозунги. Слушания назначены на 31 мая. Матч прошел в минувший четверг и завершился победой ЦСКА со счетом 3:2.
Комментарии4
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dataan 19 марта 2018 | 17:45
Да еще и гол незаслуженный засчитали Лиону в ворота ЦСКА,
haldey 19 марта 2018 | 18:07
Франция будет и дальше деградировать с таким президентом, макароном... Сами выбрали, сами разгребайте... Этот дибиленок не в истории, не в современности не разбирается... Бабушкин сынок... Был шанс Фийона выбрать, но вам его Америка слила, как и Стросс-кана, а вы их в ж...у целуете((( Ню-ню...
mystar 19 марта 2018 | 18:10
Это провокация ЭМ. Не могут быть болельщики из Европы такими плохими. Только болельщики из России настоящие звери.
ymnik29 19 марта 2018 | 18:24
Так а шо кричали ? Неужели "№утин №уйло" ?