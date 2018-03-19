Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении французского клуба «Лион» после матча 1⁄ 8 финала Лиги Европы против ЦСКА. Дело заведено из-за поведения болельщиков, которые бросали разные предметы, использовали пиротехнику, блокировали проходи и выкрикивали расистские лозунги. Слушания назначены на 31 мая. Матч прошел в минувший четверг и завершился победой ЦСКА со счетом 3:2.