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17:31, 19 марта 2018

Посол России должен будет явиться в МИД Швеции в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее в министерстве иностранных дел Швеции заявили, что возмущены словами официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ. В числе возможных производителей вещества «Новичок» Захарова также называла Чехию, Великобританию и Словакию. Прага и Братислава версию российского МИДа также отвергли.
Тем временем, премьер Великобритании Тереза Мэй вновь заявила о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Она утверждает, что у Москвы были намерения и мотив, — передает агентство ТАСС.

Комментарии

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rihard 19 марта 2018 | 17:36

Какая активная жизнь началась у российских послов...

dataan 19 марта 2018 | 17:47

Ну тогда наверно нужно вызвать посла Швеции в МИД России, по случаю убийства Борика Немцова.

haldey 19 марта 2018 | 17:52

dataan: Интересно, а что они будут делать после того, как Англия сольется с этой своей истерией, как и с вторжением в Ирак? Полезные идиоты, сами себе проблемы на задницу нашли)))

gordy 19 марта 2018 | 18:21

"...в министерстве иностранных дел Швеции заявили, что возмущены словами официального представителя российского МИДа Марии Захаровой..."

У Маши нервы ни к чёрту?

shplint_04 19 марта 2018 | 17:51

А чего это шведы так дёргаются? Разгром под Полтавой им до сих пор свербит? Сами выговнивались по поводу наших подлодок, а сейчас обиделись.

ze_danil 19 марта 2018 | 18:01

shplint_04: Разгром под Полтавой им до сих пор свербит?
______________________________

Путин и шведов победил?

dataan 19 марта 2018 | 18:21

ze_danil: Не исключено что кто то из предков Путина там был. Почему бы и нет?

tttaaannne 19 марта 2018 | 18:27

dataan: точно, потомок ордынца.

midnightblues 19 марта 2018 | 17:36

Ребят-попроще с ними
это дети холопов
поэтому только плеткой на конюшне-мой прадедушка беклярибеком был и так и говорил,что исключительно плеткой

jblack2 19 марта 2018 | 17:41

А шведы не выражали случайно солидарность с Британией по делу об отравлении?..

a_111111 19 марта 2018 | 17:41

А может вместо посла Машку им отправить...

olegleon 19 марта 2018 | 17:41

Шведский посол: (о Кеми) …schwedische Armee erobert hat!
Милославский: Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается…
Бунша: Гитлер… капут!
Милославский: Продолжайте, мистер посол, мы с вами совершенно согласны!
Шведский посол: Kemska wolost!

raffal 19 марта 2018 | 18:30

olegleon:
Болван, а что ещё остаётся делать, коли расплевались со всем миром? Только вспоминать комедии Гайдая;) Но будь последователен, вместе со Швецией, Россия обвинила ещё и Чехию со Словакией. В общем, в НАРКОмате иностранных дел на Смоленской сидят кто угодно, но только не дипломаты; )
И ведь это только начало. Впереди суды. Кстати, про Boeing никто не забыл.
Но, я же говорю, что гордиться этим может только болван. Он же и русофоб;)

com30 19 марта 2018 | 17:42

Мордой этих наркомов в собственную кучу, как глупую обделавшуюся псину.

sluchatel 19 марта 2018 | 17:49

За базар надо отвечать. Или уже признать, что не только Песков пургу несет. Но, в любом случае за пургу отвечать надо, или ее не допускать Журналист Мария Захарова мне нравится. Так припечатывает этих подпиносников. Вот только статус у нее-рупор МИД, а это уже опасно. Пургометов можно поменять, но, как известно, от перемены мест слогаемых-ну, сами грамотные.

nigelliri56 19 марта 2018 | 17:53

В общем-то, благодаря таким дипломатам, Россию повсеместно будут тыкать мордой в собственное дерьмо. Ну, и поделом.

ivan127_4 19 марта 2018 | 17:54

Швеции заявили, что возмущены словами официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ.
_______

Возмущение в стиле "А нас то за что?"
Вообще считаю, что в Швеции пора делать революцию и свергать тиранию монархии. Ей, хомячьё, начинайте визжать что ли про отсутствие демократии в Королевстве Швеции....

sbk 19 марта 2018 | 17:57

Что-то вся демагогия, так востребованная внутри,
абсолютно не работает снаружи....
Плохо это, дурной тон.

alekstin_usm 19 марта 2018 | 17:59

На фасад здания МИД Великобритании в Лондоне группа британцев спроецировала изображение президента России и надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»).
Сообщается, что таким образом активисты хотели призвать британские власти уважать выбор народа России.

ura_123 19 марта 2018 | 18:04

alekstin_usm: Да-да,конечно. Нечто подобное уже было в Америке,проплаченные рашойтудей "активисты" тоже там что-то проецировали.
Как диспетчер Карлос,тоже активист..

ha12raz 19 марта 2018 | 18:00

До гопницы всё доходит через зад.

sjuzanna 19 марта 2018 | 18:02

Эта Маша Захарова - просто 100 рублей убытку.

mystar 19 марта 2018 | 18:12

Ну с "большой долей вероятности" можно обвинить даже Ватикан.

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