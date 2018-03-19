Посол России должен будет явиться в МИД Швеции в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее в министерстве иностранных дел Швеции заявили, что возмущены словами официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ. В числе возможных производителей вещества «Новичок» Захарова также называла Чехию, Великобританию и Словакию. Прага и Братислава версию российского МИДа также отвергли.

Тем временем, премьер Великобритании Тереза Мэй вновь заявила о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Она утверждает, что у Москвы были намерения и мотив, — передает агентство ТАСС.