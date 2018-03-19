На Красной площади задержали и отправили в психиатрическую клинику мужчину, заявлявшего, что хочет поздравить Путина
На Красной площади задержали и отправили в психиатрическую клинику мужчину, который заявил, что хочет поздравить Владимира Путина с победой. Как сообщает «Московский комсомолец», 27-летний молодой человек вел себя неадекватно, приставал к прохожим. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «шизофрения».
Спустя два часа был задержан еще один человек, который говорил, что хочет проникнуть в Кремль. Он утверждал, что владеет секретной информацией. Его также госпитализировали.
Комментарии59
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sergej17 19 марта 2018 | 18:08
Это хороший знак!
sergej17 19 марта 2018 | 18:10
sergej17: Я имею ввиду задержание.
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 18:27
Странная, однако, хутинская власть.
Как голосовать, так из каждого утюга орут, заманивают.
А как с победой поздравить Ясно Солнышко - сразу же - ты что, сдурел, где санитары?
malanoff 19 марта 2018 | 18:24
Не удивлюсь если это был один из номерных патриков.
compare 19 марта 2018 | 18:10
никак,это "ольгинские",после усиленного "бдения" в дни выборов...или не рассчитались с ними,или,не рассчитали свои силенки))))
clandestino 19 марта 2018 | 18:10
Правильно - нормальному человеку такое в голову не придёт
lager23 19 марта 2018 | 18:10
Возможно это кто-то из наших троллей перегрелся...хоть он и псих, но это наш псих!
Требую простить парня, он хотел как лучше...пожалуйста, отпустите его!
Хоть мы и грызёмся все на сайте «Эха», но едины и беспокоимся друг о друге!
Все согласны?
student_ru_ru 19 марта 2018 | 18:11
Вы чего творите? Патриотов в психушку??? Так ведь последних лишитесь!
tks 19 марта 2018 | 18:11
И это - правильно! Кто Путина с победой поздравит, тот псих, как минимум - шизоид! )))
starsbo 19 марта 2018 | 18:12
Ну понятно, что Путина могут поздравлять только шизофреники.
klukvik 19 марта 2018 | 18:22
таких почти 80 процентов по стране
страна-дурдом
vladimir1967 19 марта 2018 | 18:25
Власти признали что только психи хотят поздравить Путина.
cozy 19 марта 2018 | 18:27
искренне Путина поздравляют только шизофреники!
keg 19 марта 2018 | 18:30
теперь ясно кто за него голосует...
alexandr400 19 марта 2018 | 18:37
За что? Обычный сбрендивший патриот, просто расчувствовался, таких 70 млн у нас. Всех не пересажаешь!
vladvinn73 19 марта 2018 | 18:42
очень символично. Вывод - не победил
eduard53 19 марта 2018 | 18:43
* * *
Всё верно: придурка – в дурдом.
Гэбню не провесть на мякине:
Понятно ж – нормальный никто
Сам кремлина здравить не двинет.