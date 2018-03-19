На Красной площади задержали и отправили в психиатрическую клинику мужчину, заявлявшего, что хочет поздравить Путина

На Красной площади задержали и отправили в психиатрическую клинику мужчину, который заявил, что хочет поздравить Владимира Путина с победой. Как сообщает «Московский комсомолец», 27-летний молодой человек вел себя неадекватно, приставал к прохожим. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «шизофрения».

Спустя два часа был задержан еще один человек, который говорил, что хочет проникнуть в Кремль. Он утверждал, что владеет секретной информацией. Его также госпитализировали.