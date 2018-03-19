Владимир Путин призвал кандидатов, проигравших на выборах президента, к диалогу

На встрече с ними глава государства сказал, что важно объединить усилия для преодоления вызовов, с которыми сталкивается Россия, — передает агентство РИА Новости. Что на это ответили участники встречи, пока неизвестно, поскольку интернет-трансляция сразу после выступления Владимира Путина прервалась.