Владимир Путин призвал кандидатов, проигравших на выборах президента, к диалогу
На встрече с ними глава государства сказал, что важно объединить усилия для преодоления вызовов, с которыми сталкивается Россия, — передает агентство РИА Новости. Что на это ответили участники встречи, пока неизвестно, поскольку интернет-трансляция сразу после выступления Владимира Путина прервалась.
Комментарии51
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vladimir1967 19 марта 2018 | 18:45
К диалогу о чем? Как лучше праздновать инаугурацию Путина?