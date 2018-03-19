Британский визовый центр в Петербурге предупредил о возможной задержке в выдаче виз
При этом там заверили, что закрытие Генконсульства в городе не повлечет ограничений на оформление документов. На прошлой неделе российский МИД объявил о мерах в отношении Москвы в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Среди этих мер – закрытие генконсульства Великобритании в Петербурге.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
norgemann 19 марта 2018 | 17:09
Запутинцы патриоты, им не надо ездить за бугор. Еще "теснее сплотятся" вокруг своего солнцеликого ботоксного лидера.
vor_mbh_yo_xaxa 19 марта 2018 | 17:13
Нафиг никому не нужны эти бестолковые английские визы.
halifax 19 марта 2018 | 17:13
А мы и не ищем легких путей. Закрывай контору.