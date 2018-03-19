Британский визовый центр в Петербурге предупредил о возможной задержке в выдаче виз

При этом там заверили, что закрытие Генконсульства в городе не повлечет ограничений на оформление документов. На прошлой неделе российский МИД объявил о мерах в отношении Москвы в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Среди этих мер – закрытие генконсульства Великобритании в Петербурге.