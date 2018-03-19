Российская футбольная премьер-лига извинилась перед болельщиками Спартака за то, что они не смогли попасть на трибуны к началу матча с Рубином, но вины своей в лиге не признали.

По сути, лига обвинила болельщиков в том, что работники стадиона слишком долго их досматривали на предмет наличия жидкостей в стеклянной таре и пиротехники. По словам представителей РФПЛ на стадионе в Казане работали все 8 входных групп, которые, тем не менее с задачей не справились. Многие фанаты не смогли попасть на трибуну к началу матча и часть зрелища пропустили. У болельщиков версия другая. По их словам тщательного досмотра не было, ОМОН тормозил проход, а давка возникла из-за того, что толпу в шесть тысяч человек прогнали через небольшое количество рамок. Приезжих на трибунах стадиона, что бывает редко, было больше, чем местных, но при этом условия для свободного прохода и контроля обеспечены не были. Российская футбольная премьер лига попросила впредь приходить на трибуны раньше, чем за полчаса до начала матча.

Спартаковские фанаты устроили беспорядки и за пределами стадиона. 10 человек были привлечены к административной ответственности