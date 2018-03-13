Преподаватели литературы выступили против новых стандартов для школьной программы, которые предусматривают изучение 235-ти произведений за пять лет. Учителя, преподаватели вузов и методисты опубликовали соответствующее открытое письмо. Введение новых стандартов станет шагом назад в изучении литературы, — сказала в интервью «Эху Москвы» преподаватель школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова, которая также подписала письмо.

Между тем, обращение учителей поддержали в «Единой России». Координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Алена Аршинова сообщила, что попросила министерство образования отложить рассмотрение проекта и обсудить инициативу с экспертами.