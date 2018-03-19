Российский бизнесмен, получивший убежище в Великобритании, заявил, что опасается за свою жизнь

Российский бизнесмен Валерий Морозов, семь лет назад получивший убежище в Великобритании, пожаловался на поступающие ему угрозы убийством. Одновременно стало известно, что в Соединенном королевстве могут эксгумировать останки нескольких россиян, чья смерть в Великобритании полиции показалась подозрительной на фоне отравления в Солсбери Сергея Скрипаля.

Правоохранительные органы намерены убедиться в том, что причиной кончины Бадри Патаркацишвили, Александра Перепеличного и других российских бизнесменов не стало отравление нервно-паралитическим веществом. Как пишет газета The Express, после того, что случилось с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, глава британского МВД Амбер Радд дала согласие на повторное расследование 14 смертей, в которых Лондон предполагал «российский след».

Сегодня также стало известно, что российский бизнесмен Валерий Морозов, получивший в 2011 году политическое убежище в Великобритании, пожаловался на поступающие ему угрозы убийством. Как пишет Business Insider, он получил два анонимных письма по электронной почте. На первое 63-летний россиянин не ответил и через некоторое время получил второе. После этого он обратился в полицию. Ему предоставили охрану.

По данным из открытых источников, Морозов, в прошлом совладелец проектно-строительной компании, был вынужден покинуть Россию из-за опасений за собственную жизнь. Это случилось после того, как он отказался участвовать в «распиле» бюджетных средств при строительстве одного из объектов сочинской Олимпиады.

Как отмечает «Медиазона», Валерий Морозов был совладельцем компании, в свое время выигравший контракт на строительство и реконструкцию ряда объектов в Сочи. Среди них был, в том числе, санаторий «Дагомыс» управделами президента. По словам Морозова, занимавший на тот момент высокий пост в управлении Владимир Лещевский, требовал от него процент от суммы контракта – 180 миллионов рублей. На этом фоне началось преследование предпринимателя в России.