Российский бизнесмен, получивший убежище в Великобритании, заявил, что опасается за свою жизнь
Российский бизнесмен Валерий Морозов, семь лет назад получивший убежище в Великобритании, пожаловался на поступающие ему угрозы убийством. Одновременно стало известно, что в Соединенном королевстве могут эксгумировать останки нескольких россиян, чья смерть в Великобритании полиции показалась подозрительной на фоне отравления в Солсбери Сергея Скрипаля.
Правоохранительные органы намерены убедиться в том, что причиной кончины Бадри Патаркацишвили, Александра Перепеличного и других российских бизнесменов не стало отравление нервно-паралитическим веществом. Как пишет газета The Express, после того, что случилось с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, глава британского МВД Амбер Радд дала согласие на повторное расследование 14 смертей, в которых Лондон предполагал «российский след».
Сегодня также стало известно, что российский бизнесмен Валерий Морозов, получивший в 2011 году политическое убежище в Великобритании, пожаловался на поступающие ему угрозы убийством. Как пишет Business Insider, он получил два анонимных письма по электронной почте. На первое 63-летний россиянин не ответил и через некоторое время получил второе. После этого он обратился в полицию. Ему предоставили охрану.
По данным из открытых источников, Морозов, в прошлом совладелец проектно-строительной компании, был вынужден покинуть Россию из-за опасений за собственную жизнь. Это случилось после того, как он отказался участвовать в «распиле» бюджетных средств при строительстве одного из объектов сочинской Олимпиады.
Как отмечает «Медиазона», Валерий Морозов был совладельцем компании, в свое время выигравший контракт на строительство и реконструкцию ряда объектов в Сочи. Среди них был, в том числе, санаторий «Дагомыс» управделами президента. По словам Морозова, занимавший на тот момент высокий пост в управлении Владимир Лещевский, требовал от него процент от суммы контракта – 180 миллионов рублей. На этом фоне началось преследование предпринимателя в России.
Комментарии5
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komiccap_nkvd 19 марта 2018 | 17:05
Лондон всех преступников готов принять и защищать. главное чтобы платили
pavelmistery 19 марта 2018 | 17:12
komiccap_nkvd: Не перепутал? Человек бежал, потому что отказался участвовать в распиле бюджетных средств, то есть отказался воровать. Честный человек сбежал, а воры остались и чувствуют себя безнаказанными. Норм?
"По данным из открытых источников, Морозов, в прошлом совладелец проектно-строительной компании, был вынужден покинуть Россию из-за опасений за собственную жизнь. Это случилось после того, как он отказался участвовать в «распиле» бюджетных средств при строительстве одного из объектов сочинской Олимпиады"
firefly001 19 марта 2018 | 17:05
Каждый вор и предатель должен знать, что возмездие неотвратимо!
bonhoeffer 19 марта 2018 | 17:09
Теперь у Лещевского одна дорога - в Думу!
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 17:10
Это, Валера, не Кремль тебя убьёт, нет.
Послушай уважаемую Захарову Маричку, заранее послушай.