Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима Вячеслава Дацика по делу о нападении на публичный дом

Обвинение просило 5 лет колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал. Два года назад Вячеслав Дацик выгнал людей, работавших в публичном доме и их клиентов, голыми на улицу, после чего повел их в полицию. Также в деле фигурировало нападение на отель, который Дацик принял за публичный дом.

Судья Василеостровского суда С.-Петербурга Юрий Гершевский признал бывшего бойца смешанных единоборств Дацика виновным в нарушении неприкосновенности жилища, нанесении побоев и хулиганстве.