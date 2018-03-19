Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима Вячеслава Дацика по делу о нападении на публичный дом
Обвинение просило 5 лет колонии строгого режима. Подсудимый свою вину не признал. Два года назад Вячеслав Дацик выгнал людей, работавших в публичном доме и их клиентов, голыми на улицу, после чего повел их в полицию. Также в деле фигурировало нападение на отель, который Дацик принял за публичный дом.
Судья Василеостровского суда С.-Петербурга Юрий Гершевский признал бывшего бойца смешанных единоборств Дацика виновным в нарушении неприкосновенности жилища, нанесении побоев и хулиганстве.
Комментарии7
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len56 19 марта 2018 | 16:42
Спортсмены-оне такие.Но зато-все за Путина...Наши люди!
kottigr1 19 марта 2018 | 16:55
len56: Мстит Путин русским националистам за то, что они не поехали воевать против украинцев..
dataan 19 марта 2018 | 16:55
У нас есть публичные дома? Эхо, ты ничего не путаешь? :)))
osj99 19 марта 2018 | 17:12
dataan: насчет публичных домов - не уверен. Но нациков много
vasutka7 19 марта 2018 | 16:46
Россия застряла в жопе ещё на шесть лет.
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 16:47
Как же он скот так мог, если ФСБ крышует проституцию и наркотрафик, как он мог посягнуть на святое , заработок ФСБ?
Вообще расстрелу подлежит гад!
babich174 19 марта 2018 | 17:03
Покусился на собственность Слуцкого