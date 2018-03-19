Получивший убежище в Великобритании российский бизнесмен Валерий Морозов пожаловался на угрозы убийством
Об этом сообщает газета Санди Таймс. По словам предпринимателя, на прошлой неделе по электронной почте он получил послание со словами: «Они пришли за Сергеем. Они придут и за тобой». Вероятно, речь идет о бывшем полковнике ГРУ, которого недавно отравили в британском Солсбери. Отмечается, что Морозов получил убежище в Великобритании семь лет назад. Ранее он был совладельцем компании, которая выиграла контракт на строительство и реконструкцию нескольких объектов в Сочи, в том числе, санатория управделами президента. После этого Морозов говорил, что занимавший на тот момент пост замначальника управления капитального строительства управделами президента Владимир Лещевский требовал от него процент от контракта, а именно – 180 миллионов рублей. В результате бизнесмена, по его словам, стали преследовать в России.
Комментарии13
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liquidsky__ 19 марта 2018 | 16:40
В очередь, сцуки! А то на всех вас новичков не напасешься ))
el_borz 19 марта 2018 | 16:43
Нувориши дружно обосрались хороводом.
kokapu 19 марта 2018 | 16:42
Доиграется Пуй на скрипке...
vse_tam_budem 19 марта 2018 | 16:48
-Эт не мы - пробухтела Маня и.....обратно запилила обе ноздри в аргентинскую "муку" )))))))))))))))
kara 19 марта 2018 | 16:49
если 180 миллионов, это процент, то сколько сам контракт?
a_111111 19 марта 2018 | 16:49
Ну ведь письмо пришло откуда-то! Он в полицию сообщил? Или только Эху...
abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:49
По словам предпринимателя, на прошлой неделе по электронной почте он получил послание со словами: «Они пришли за Сергеем. Они придут и за тобой». Вероятно, речь идет о бывшем полковнике ГРУ, которого недавно отравили в британском Солсбери..
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В отсутствие каких-либо доказательств причастности России к отравлениям, англичане принялись создавать информационный фон, используя полностью зависимых от них беглецов..
komandarm_68 19 марта 2018 | 16:52
Придутпридут, даду-да-ду-да ))
nikvol 19 марта 2018 | 16:53
One, Two - Freddy’s coming for you,
Three, Four - better lock your door,
Five, Six - grab your crucifix,
Seven, Eight - gonna stay up late,
Nine, Ten - never sleep again…
demokratru 19 марта 2018 | 16:58
собакам-собачья смерть! Российская демократия вас всех найдет и уроет!
ivan127_4 19 марта 2018 | 17:02
Он идиот - сам себя назначил сакральной жертвой!
Ему сталось только сказать, что сам Путин звонил и угрожал, и уже на следующий день после такого заявления его грохнут, что бы на ВВП свалить. Как эти люди занимались бизнесом? Они же тупы как пробки!
farantix 19 марта 2018 | 17:03
А потом у него зазвонит телефон и голос скажет, что ему осталось жить 7 дней...
bonhoeffer 19 марта 2018 | 17:05
Теперь Лещевскому одна дорога - в Думу!