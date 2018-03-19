Получивший убежище в Великобритании российский бизнесмен Валерий Морозов пожаловался на угрозы убийством

Об этом сообщает газета Санди Таймс. По словам предпринимателя, на прошлой неделе по электронной почте он получил послание со словами: «Они пришли за Сергеем. Они придут и за тобой». Вероятно, речь идет о бывшем полковнике ГРУ, которого недавно отравили в британском Солсбери. Отмечается, что Морозов получил убежище в Великобритании семь лет назад. Ранее он был совладельцем компании, которая выиграла контракт на строительство и реконструкцию нескольких объектов в Сочи, в том числе, санатория управделами президента. После этого Морозов говорил, что занимавший на тот момент пост замначальника управления капитального строительства управделами президента Владимир Лещевский требовал от него процент от контракта, а именно – 180 миллионов рублей. В результате бизнесмена, по его словам, стали преследовать в России.