Самая низкая явка в Подмосковье на прошедших выборах была зафиксирована в Волоколамском районе

Самая низкая явка избирателей в Подмосковье на прошедших президентских выборах была зафиксирована в Волоколамском районе. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Напомним, в последние недели жители Волоколамского района активно участвовали в акциях протеста. Они выступали против местного мусорного полигона Ядрово.