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16:31, 19 марта 2018

Самая низкая явка в Подмосковье на прошедших выборах была зафиксирована в Волоколамском районе

Самая низкая явка избирателей в Подмосковье на прошедших президентских выборах была зафиксирована в Волоколамском районе. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Напомним, в последние недели жители Волоколамского района активно участвовали в акциях протеста. Они выступали против местного мусорного полигона Ядрово.

Комментарии

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odobryam_s 19 марта 2018 | 16:37

Глава района уже арестован, в бегах или дает показания по обвинению в коррупции?

danko1 19 марта 2018 | 16:47

odobryam_s: Если кто не обеспечивает высоких показателей на выборах, то Путин таких губернаторов и мэров за утрату доверия постов лишает.
Ну как тут холуям кремлевским не заниматься фальсификацией и сгоном баранов на выборы?

podwodnik 19 марта 2018 | 16:51

Так Собчак же им свалку разгребла чуть ли не своими руками? Вот же неблагодарные :).

dreyo 19 марта 2018 | 17:02

А в цифрах то какая явка в районе? Неужто совсем не пришли?

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