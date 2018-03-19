Самая низкая явка в Подмосковье на прошедших выборах была зафиксирована в Волоколамском районе
Самая низкая явка избирателей в Подмосковье на прошедших президентских выборах была зафиксирована в Волоколамском районе. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Напомним, в последние недели жители Волоколамского района активно участвовали в акциях протеста. Они выступали против местного мусорного полигона Ядрово.
Комментарии4
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odobryam_s 19 марта 2018 | 16:37
Глава района уже арестован, в бегах или дает показания по обвинению в коррупции?
danko1 19 марта 2018 | 16:47
odobryam_s: Если кто не обеспечивает высоких показателей на выборах, то Путин таких губернаторов и мэров за утрату доверия постов лишает.
Ну как тут холуям кремлевским не заниматься фальсификацией и сгоном баранов на выборы?
podwodnik 19 марта 2018 | 16:51
Так Собчак же им свалку разгребла чуть ли не своими руками? Вот же неблагодарные :).
dreyo 19 марта 2018 | 17:02
А в цифрах то какая явка в районе? Неужто совсем не пришли?