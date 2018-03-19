ОБСЕ: Выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции
Выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции. Об этом говорится в заявлении наблюдательной делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В частности, сообщается, что Владимир Путин, занявший 1-е место в ходе предвыборной кампании, получил гораздо больше эфирного времени, чем остальные кандидаты. Кроме того, были ограничения по регистрации кандидатов и ограничения в работе СМИ. На выборах было зарегистрировано семь вбросов. В целом голосование прошло организовано. Окончательные выводы будут представлены через два месяца.
Комментарии18
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pit_heap 19 марта 2018 | 16:36
Оппозиции надо было голосовать за Путина.Ведь еще 6 лет можно стабильно "шатать режим",ни за что не отвечать и бегать за зарплатой в западные посольства.))
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 16:52
pit_heap: Не съезжай с базара, демагог-недоучка.
В заметке сказано, что по мнению ОБСЕ, выборы не были честными, равными и конкурентными.
Что-то возразить против этого можешь?
Или только петросянить по-примитивному?
Впрочем, ХЗ, какие сегодня в вашем тролльчатнике методички ходят.
abuvgrobu: // Почему то молчит ОБСЕ, что в самой "демократичной" стране народ совсем не участвует в выборах?! Президента в Америке выбирают выборщики. //
Удило, это всего лишь означает, что голосование в США процедурно не прямое, на этом тема исчерпывается.
Потому как у выборщиков есть мандат на голосование, и именно так они и голосуют, второй этап не более, чем формальность, исторически сложившаяся.
Которая есть следствие реальной, а не фуфлыжной, как на России, федеративности устройства страны.
То есть каждый субъект федерации в США получает представительство в коллегии выборщиков, пропорционально числу избирателей в штате.
Но полюбэ выборы в США равные, справедливые и конкурентные.
Никакого админресурса и тем более фальсификаций, там не бывает.
Уже дошло или ещё добавить?
pit_heap 19 марта 2018 | 17:02
gonduras_on_kolima: каждый раз читая вас убеждаюсь, что именно вы вы на базаре )))
dataan 19 марта 2018 | 17:07
На счет времени нехватки не знаю. Но вот Путину не плохо было бы на ровне со всеми поучаствовать в балагане на России-1, это было бы по честному. А то получается, что всех выставили клоунами устроив специально такой цирковой формат дебатов, типа посмотрите на будущих президентов и посмейтесь.
А теперь, после выборов, говорят что типа да, задумка была неудачной и надо эти дебаты перевести в следующий раз в другой формат. Но поезд то уже ушёл...
abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:36
Ну как же ОБСЕ да не добавит ложку дёгтя?! Почему то молчит ОБСЕ, что в самой "демократичной" стране народ совсем не участвует в выборах?! Президента в Америке выбирают выборщики.
dmi3tum 19 марта 2018 | 16:51
abuvgrobu: ты права, шлюха подвальная. Именно из-за несменяемости президента США его дружки поделили между собой американскую экономику, конгресс штампует решения госдепа, а курс доллара привязан к запасам нефти в России!
evgeniy6312 19 марта 2018 | 16:38
Для ОБСЕ избрание Путина, как серпом по яйц.. Поплачьте, легче станет.
amarnsky 19 марта 2018 | 16:50
evgeniy6312: А чего им плакать - они сейчас радуются - плакать надо российским налогоплательщикам...
nalimka 19 марта 2018 | 17:02
evgeniy6312: с чего бы? ОБСЕ надеялись на выбор кого-то другого? ОБСЕ не умеют работать с Путиным? ОБСЕ пофигу на Путина. Избрание Путина - да еще 76% это трагедия для России и её граждан для нас с вами.
rus095 19 марта 2018 | 16:42
Ну мечта ОБСЕ назначить президентом Навального. Даже без выборов. Вот тогда бы ОБСЕ и все демшизоидные либерасты визжали бы от счастья и твердили- что это самое демократичное назначение президента в мире!
dmi3tum 19 марта 2018 | 17:05
rus095: Ну мечта ОБСЕ назначить президентом Навального. Даже без выборов.////
Президент - выборная должность. А без выборов
назначается только путин, как все видят.
pravdatut 19 марта 2018 | 16:46
Еслибы в кандидатах были губернаторы регионов, то конкуренция возможна. Но этих губернаторов быстрее в тюрму посадят.
zularin12 19 марта 2018 | 16:48
ОБСЕ, насчёт нехватки конкуренции поучите США. Там в выборах участвуют всего две партии и на некоторые избирательные участки вообще не допускают наблюдателей.
nalimka 19 марта 2018 | 17:04
zularin12: США не член ОБСЕ и находятся на другом континенте. ОБСЕ лишь сделал заключение, дал оценку выборам. Где тут поучение?
ivan127_4 19 марта 2018 | 16:56
ОБСЕ: Выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции
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Фигасе...
Восемь кандидатов из них четыре - либеральное крыло!
После таких заяв я не могу воспринимать ОБСЕ как серьёзную организацию.
black_velvet 19 марта 2018 | 17:03
Не то что в нехватке, а в полном отсутствии конкуренции. Карабас барабас и куклы.
trans 19 марта 2018 | 17:11
Можно добавить отказ Навальному в регистрации его партии и не допуск его к выборам. Отсутствие независимого суда (у нас суд полностью зависит от власти), практически отсутствие независимых СМИ, все центральные каналы ТВ подконтрольны путинской власти.
aluksejsilver 19 марта 2018 | 17:12
А где её взять конкуренцию, если кандидаты, в сравнении с Российским лидером, политические пигмеи. Если ОБСЕ про Навального, то всё равно он бы больше 4% не набрал.