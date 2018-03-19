ОБСЕ: Выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции

Выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции. Об этом говорится в заявлении наблюдательной делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В частности, сообщается, что Владимир Путин, занявший 1-е место в ходе предвыборной кампании, получил гораздо больше эфирного времени, чем остальные кандидаты. Кроме того, были ограничения по регистрации кандидатов и ограничения в работе СМИ. На выборах было зарегистрировано семь вбросов. В целом голосование прошло организовано. Окончательные выводы будут представлены через два месяца.