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16:30, 19 марта 2018

Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами

Владимир Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами. Об этом глава государства сказал на встрече с другими кандидатами, которые участвовали в прошедших выборах. Президент призвал их, несмотря на эмоции, объединять усилия для совместной работы.
Путин также сказал, что Россия не допустит никакой гонки вооружений.

Комментарии

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sergeev67 19 марта 2018 | 16:32

18 лет одно и тоже трендит. В итоге посрались даже с Австралией.

firefly001 19 марта 2018 | 16:37

Ксюшадь в лидеры либерастической попозиции!!! У неё самый высокий процент среди либерастов, аж целых полтора!
Лёшка поломался, меняйте локомотив либерастической попозиции на лошадиную тягу! Так пАбедим!!!

fig_wam 19 марта 2018 | 16:42

firefly001: Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странам
------------------------------------
Как показывает опаыт, соврать для него проблемы не представляет.

Сначала соврет, а потом на голубом глазу говорит прямо противоположное.

Сначала: я ничего об этом не знаю.
Потом? это делалось по моему прямому приказу.

Яркий пример -"зеленые человечки"

kottigr1 19 марта 2018 | 16:42

firefly001: Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами
----------------------------------------------------------------
Жаль, что Владимир Владимирович сразу не уточнил на кого в этот раз РФ нападет ...

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 16:44

firefly001: Понятное дело, на всех участках сгоняли армию как скот, кормили пенсионеров после того как они голосовали за Путина - они бы и за Трампа проголосовали если бы им еще гречу дали с собой.

amarnsky 19 марта 2018 | 16:52

firefly001: Скоро отец родной сделает нам безвиз в шенген и тогда - все - мир наш!

evgolius7 19 марта 2018 | 17:05

Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами ...

Путин ждёт что бы Запад конструктивно прогнулся под него....чем конструктивней тем лучше...
Каждый раз, когда Путин говорит о прорыве, в очередном мухосранске прорывает гнилую трубу...

danko1 19 марта 2018 | 16:38

sergeev67: Только другие страны не желают иметь дел с международным преступником Путиным и его коррупционным режимом.
При этом, очередном сроке, узурпатора, а вместе с ним и Россию, выкинуть могут из различных международных организаций, включая двадцатку.
Все "достижения" Путина за 18 лет- это отброс Россиии к слаборазвитым странам в конец второй сотни.
А теперь этот безумец, презираемый всеми с детства, и планету угрожает уничтожить.

natogrek 19 марта 2018 | 16:42

danko1: Согласна. Но это они. А он-то может теперь хотя бы заявить о конструктиве - задуренный народ ведь уже проголосовал. Народ надуть сумел. А вот другие страны обмануть еще раз это вряд ли .

pit_heap 19 марта 2018 | 16:46

danko1: другие страны это какие? Запад это еще не весь мир.

danko1 19 марта 2018 | 16:50

pit_heap: Да, страны с диктаторским режимом и их лояльность Путин покупает за миллиарды бюджетных долларов. Но и таких немного.

pit_heap 19 марта 2018 | 16:59

danko1: Англия недавно купившая российский газ и российские ценные бумаги. Германия строящая СП-2...Это все диктатуры или лоялисты Путину?

varlam59 19 марта 2018 | 17:04

Все правильно. Нужно выстраивать конструктивыные отношения с другими странами. Но если они в ответ гадят и пытаются навязать внешнее управление, то Россия пошлёт их ко всем чертям. Что Путин как президент и делает имея на это поддержку большинства. В том числе и левых.

perrrkele_satttana 19 марта 2018 | 16:34

.Путин пообещал, что твердой рукой, без компромисов и жалости исправит все ошибки прошлого руководства страны! Ура!
Даешь люстрацию!!

odobryam_s 19 марта 2018 | 16:34

"Всем радоваться! А кто не будет радоваться - тому я так дам больно"!


"Золотой ключик". Не дословная цитата.

bramlin 19 марта 2018 | 16:35

Новому президенту понадобится советник по связям с реальностью.

glotze7 19 марта 2018 | 16:35

Эхх, хорошо быть российским президентом - наобещал с три короба - а еще через 18 лет - еще раз наобещал. Пипл хавает с лопаты, выбирает ишшо раз.

gregor 19 марта 2018 | 16:36

Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами
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Смешной товарищ .., с Белоруссией он не может отношения выстроить ,а уж с другими странами ...... тем паче .
Строитель ,понимаешь ... везде враги ,кругом недруги .
Ни дорог ,ни друзей ...... страна строитель ...

agamasat 19 марта 2018 | 16:36

ага, и опыт есть соответствующий - дважды с Финляндией, с Польшей, со странами Балтии, а теперь и с Грузией, Молдовой и Украиной! А что там с Черногорией было в прошлом году?

sbk 19 марта 2018 | 16:41

Дак а еще не выстроил, что ли?
Отношения?

vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 16:42

Нет ничего более конструктивного, чем делать гадости другим странам, это правда.

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 16:42

Как нащет травануть Калугина скажем ядерным ударом по Майами? Хуле если начали конструктивно говорить - значит конструктивно.

abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:44

Большинству россиянам нужна не гонка вооружений, а гонка благосостояния граждан России относительно стран "запада",

pit_heap 19 марта 2018 | 16:57

abuvgrobu: Где вы увидели гонку вооружений?

(комментарий скрыт)

holic 19 марта 2018 | 16:45

"Владимир Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами"
А 5 последних лет что было? Это такой конструктив будет выстраивать?

gvzdk 19 марта 2018 | 16:45

С Украиной уже выстроили...., кто следующий , Белоруссия, Прибалтика?...

kolosovsky 19 марта 2018 | 16:49

Трудно себе представить, чтобы Трамп вот так пригласил Хиллари, или Макрон - Марину Ле Пен, и сказал: вот теперь будем работать вместе! Бред, который может быть только после российских "выборов"...

koshkaedu 19 марта 2018 | 16:55

А почему Путин Марго об этом не сказал. Как теперь RT будет выкручиваться?

demokratru 19 марта 2018 | 16:55

зачем нам эта куча западных отморозков? Пусть на коленях к нам ползут и прощения у нас молят за все те преступления, которые они совершили и совершают. И тогда демократия восторжествует!

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vvpv 19 марта 2018 | 17:02

"Путин сказал, что Россия не допустит гонки вооружений."
Это как? Путин отымеет сам себя недельной давности послания президента?

captaingeorge 19 марта 2018 | 17:03

Одно из определений неадекватности: "Намерения не совпадают действиями..."

hagana 19 марта 2018 | 17:05

Если другие страны захотят с нами это делать ?!!!

forcedima 19 марта 2018 | 17:08

(но это не точно)

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