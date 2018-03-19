Владимир Путин утверждает, что Россия намерена выстраивать конструктивные отношения с другими странами. Об этом глава государства сказал на встрече с другими кандидатами, которые участвовали в прошедших выборах. Президент призвал их, несмотря на эмоции, объединять усилия для совместной работы.

Путин также сказал, что Россия не допустит никакой гонки вооружений.