Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции в ноябре этого года

Такое решение принял парламент заморской территории Пятой республики.

Инициаторами референдума о независимости Новой Каледонии являются местные националистические партии, контролирующие парламент. Так они хотят окончательно реализовать условия соглашения островного государства с Францией, заключенного 20 лет назад. По нему Париж постепенно передает Новой Каледонии контроль практически над всеми сферами жизни, кроме тех, что касаются обороны, безопасности, правосудия и валюты. В случае же обретения независимости Новая Каледония получит полноценный международный статус. Власти Франции ранее поддерживали проведение референдума и говорили, что признают любые его итоги. Впрочем, президент Пятой республики Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Новая Каледония все же останется в составе Франции. В случае же, если местные жители выскажутся против отделения, местные власти смогут провести повторное голосование через два и через четыре года.

На предыдущем референдуме, прошедшем в 1998 году, жители Новой Каледонии высказались против независимости от Франции.