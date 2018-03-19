Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции в ноябре этого года
Такое решение принял парламент заморской территории Пятой республики.
Инициаторами референдума о независимости Новой Каледонии являются местные националистические партии, контролирующие парламент. Так они хотят окончательно реализовать условия соглашения островного государства с Францией, заключенного 20 лет назад. По нему Париж постепенно передает Новой Каледонии контроль практически над всеми сферами жизни, кроме тех, что касаются обороны, безопасности, правосудия и валюты. В случае же обретения независимости Новая Каледония получит полноценный международный статус. Власти Франции ранее поддерживали проведение референдума и говорили, что признают любые его итоги. Впрочем, президент Пятой республики Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Новая Каледония все же останется в составе Франции. В случае же, если местные жители выскажутся против отделения, местные власти смогут провести повторное голосование через два и через четыре года.
На предыдущем референдуме, прошедшем в 1998 году, жители Новой Каледонии высказались против независимости от Франции.
Комментарии8
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kindman_a 19 марта 2018 | 16:08
Ну чё, портянки - #каледониянаш, да? :-)))
ac_dc 19 марта 2018 | 16:12
Джибути - бывшая колония Франции получила независимость, но и в дурных снах не мечтает, чтоб французы убрали Военно-морскую Базу. Ибо только она и есть источник независимости и самого существования
raffal 19 марта 2018 | 16:16
ac_dc:
А ещё, большинство, если не все, т.н. "свободолюбивые", получившие независимость (интересно, от чего они нынче независимы?) грустят о своём колониальном прошлом.
el_borz 19 марта 2018 | 16:23
Каледончане, вежливые человечки идут к вам, держитесь.
dunai10 19 марта 2018 | 16:32
ac_dc: ....но и в дурных снах не мечтает, чтоб французы убрали Военно-морскую Базу.
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Так там целых 5 военных баз: КНР, США, Франция, Япония и Италия.
ac_dc 19 марта 2018 | 17:10
dunai10:
Каюсь, давно не следил. Последний заход был, когда там стоял "Клемансо" - авианосец, ныне уж списанный.
Расположение удачное , потому и столько арендаторов.
Искренне рад за джибутийцев. Наверное уровень жизни еще более вырос. В ТЕ времена пособие безработному было больше чем зарплата советского матроса. Плюс дополнительный приработок - джибутийские безработные высококлассные карманники (были )
pit_heap 19 марта 2018 | 16:44
ac_dc: В Джибути сейчас китайская база.
ac_dc 19 марта 2018 | 17:12
pit_heap:
На самом деле - французская + китайская + штатовская + италианская. Но первой была французская