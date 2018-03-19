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16:04, 19 марта 2018

Европейский союз решительно осуждает нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Весьма вероятно, ответственность за это несет Российская Федерация, — говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам.
Россия умышленно запутывает дело Скрипаля  — пытается спрятать иголку правды в  стоге сена лжи, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Совет национальной безопасности Великобритании соберется завтра, чтобы обсудить возможные новые меры против России в связи с делом Скрипаля,  — сообщает телеканал Скай-Ньюз.

Комментарии

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lacosta1969 19 марта 2018 | 16:10

Европа строит козни, а наши либерпидоры подтявкивают..Вся либеральная свора действует по принципу персонажа из повести Гоголя "Тарас Бульба". Там есть такой жид Янкель. Этот жидяра искренне не понимает что страшного в том, что запорожский казак перешёл на сторону ляхов. Он Так рассуждает:"Чем человек виноват: там ему лучше, туда и перешел." Коллективный либеральный Янкель топит за наших внешних врагов не испытывая никаких угрызений совести. Эти современные "жиды" готовы жертвовать населением в Крыму, пустить сюда чужого солдата, так как по их мнению так им будет лучше. У них нет понятия Родины как и у всех собирательных"жидов"

r88w556xl4 19 марта 2018 | 16:13

А был бы Скрипаль честным порядочным человеком, не предававшим свою родину, не стал бы жертвой МИ-6 в политической провокации Великобритании и не подставил бы под удар свою дочь.

aleksandr39 19 марта 2018 | 16:21

r88w556xl4: Был бы российский МИД честной организацией ,то не занимался бы перевозкой наркотиков по всему миру .

diximania1948 19 марта 2018 | 16:22

r88w556xl4: А почему Сноудена не грохнули?

diximania1948 19 марта 2018 | 16:20

lacosta1969: А кто Путин хладнокровно убивший ядом 125 заложников Дубровки!

ostapbey 19 марта 2018 | 16:22

дет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же - вожак, дай ответ -
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?

scull 19 марта 2018 | 16:25

lacosta1969: Ну вот и набирают все эти " жиды" 2% на выборах, а потом обижаются.
Какими нужно быть ублюдками, чтобы без доказательств топить против своей страны.

komiccap_nkvd 19 марта 2018 | 16:32

scull: Достоевский: " Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то-есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все"

ivan444 19 марта 2018 | 16:26

lacosta1969: Да, Путин пожертвовал населением России, ради призрачной выгоды приобретения Крыма, и получил враждебную Украину, под боком, и возможно базы НАТО, в Харькове, в ближайшее время. Да-а-а-а, Путинская "многоходовочка"...

drb 19 марта 2018 | 16:32

ivan444: чушь писать изволите. Украина была и до Крыма враждебным государством.

able_seamans 19 марта 2018 | 16:42

drb: Что...? Кому она была враждебна... тебе туповатой портянке? Тот факт, что вся верхушка «до Крыма» укрылась под крылом хозяина в РФ тебе идиоту ни о чем не говорит?

drb 19 марта 2018 | 17:03

able_seamans: Любезный мой интернетный храбрец, Украина после развала СССР, последовательно отдалялась от России, благодаря усилиям т.н. "демократических стран". Или ты, любезный, думаешь, что "хто не скаче, тот москаль" и т.п. придумали в администрации Путина? И не надо свою холуйско-лакейскую манеру разговора демонстрировать прилюдно. Ни к чему.

accyapa 19 марта 2018 | 16:52

ivan444: "базы НАТО, в Харькове, в ближайшее время.

Любимое слово у Холопцев "Скоро". После нападения России на Грузию в 2008 году и её разукрупнения, Грузины вот уже десять лет ждут появления там баз НАТО.
Так что Холопцы ждите НАТО скоро.

nikitin43 19 марта 2018 | 16:11

вован опсирийский только в расеи всё доказал что он не вор и убийца.

andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 16:23

"Весьма вероятно...". Совершенно однозначно, Еуросоюз врет! ...

benin_papa__ 19 марта 2018 | 16:50

andrey_yrich__a:
А хоть бы и врёт. РФ на халяву получит новую порцию стимулов к развитию отечественного всего и вся во всех областях науки, техники и технологий.
В смысле, новую порцию санкций. Глядишь, недостроители коммунизма построят-таки свой рай на земле. Где каждому без способностей отвалят всего по потребностям.

jblack2 19 марта 2018 | 16:36

Красавчики! Так им и хочется "демократически" - большинством голосов соратников определить виновного.
А может у самих рыло в пуху?..

drb 19 марта 2018 | 16:36

Британия всегда была самым коварным и последовательным врагом России. Странно от них ожидать чего либо иного. Так исторически сложилось.

able_seamans 19 марта 2018 | 16:45

drb: Правильно и делают... Драть вас будут пока не захлопнут железный занавес и поделом вам будет. Бешенная собака должна сидеть в вольере и гавкать только оттуда...

drb 19 марта 2018 | 17:05

able_seamans: Дурачок.

abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:41

Скрипаль - он как биткоин: никто его не видел, но продавать пытаются

zik14 19 марта 2018 | 16:51

"Весьма вероятно".. Моя плякать)))

arkady1956 19 марта 2018 | 17:03

Ну дебилы бля.....Ту событие мирового масштаба....избрание Путина на очередной президентский срок...А они про какого то Скрипаля......Да мы за нашего любимого....всех скрипалей порвем....потравим и прочая.....Ждем поздравлений от всех лидеров демократического мира,правда самый демократический уже поздравил.....из КНР тоже на вечно избранный....А наш еще не на вечно избран....упущение...

valgava777 19 марта 2018 | 17:06

Как всегда все с точностью наоборот,это Англия пытается иголку правды спрятать в стоге сена лжи и еще раз лжи !!!

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