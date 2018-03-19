Европейский союз решительно осуждает нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Весьма вероятно, ответственность за это несет Российская Федерация, — говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

Россия умышленно запутывает дело Скрипаля — пытается спрятать иголку правды в стоге сена лжи, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Совет национальной безопасности Великобритании соберется завтра, чтобы обсудить возможные новые меры против России в связи с делом Скрипаля, — сообщает телеканал Скай-Ньюз.