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Эксклюзив Эха 16:03, 19 марта 2018

Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Слуцкого

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается на этой неделе изучить жалобы журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Заседание пройдет в закрытом режиме. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава комиссии по этике Отари Аршба.
Слуцкого в домогательствах обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.

Комментарии

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karachaev4 19 марта 2018 | 16:08

В закрытом режиме. Из девушек никто не прийдёт, я предполагаю, а в закрытом режиме они поржут, пивка попьют с рыбкой, а после с серьезными лицами скажут Слуцкому верим, эти бандеровки его оболгали. И всё.

semia 19 марта 2018 | 16:08

Депутаты обменяются мнениями с кем из журналисток можно . А С КЕМ ОСТОРОЖНО.

ramus 19 марта 2018 | 16:54

karachaev4: Нельзя открыто говорить. Свой.

monik_7 19 марта 2018 | 16:10

Тихо опустили Слуцкого в закрытом режиме?

profi1962 19 марта 2018 | 16:18

И вынесут решение "Не виновен", девки сами лезли на Слуцкого. Своих не сдаем.

abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:34

Основанное только на словах, причем на словах лишь тех, кто вызывает очень мало доверия и спаян принадлежностью к определенной тусовке не заслуживает, на мой взгляд, никаких действий. От слова "вообще". Слишком много примеров, когда некие носительницы юбок клеветали в своих каких-то целях.. Я считаю, что прецедента делать не следует, т.к. начнутся повальные обвинения со стороны всякого рода мокрощелок во всех тяжких тех, кто им так или иначе не нравится.

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