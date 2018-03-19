Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Слуцкого
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается на этой неделе изучить жалобы журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Заседание пройдет в закрытом режиме. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава комиссии по этике Отари Аршба.
Слуцкого в домогательствах обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.
Комментарии6
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karachaev4 19 марта 2018 | 16:08
В закрытом режиме. Из девушек никто не прийдёт, я предполагаю, а в закрытом режиме они поржут, пивка попьют с рыбкой, а после с серьезными лицами скажут Слуцкому верим, эти бандеровки его оболгали. И всё.
semia 19 марта 2018 | 16:08
Депутаты обменяются мнениями с кем из журналисток можно . А С КЕМ ОСТОРОЖНО.
ramus 19 марта 2018 | 16:54
karachaev4: Нельзя открыто говорить. Свой.
monik_7 19 марта 2018 | 16:10
Тихо опустили Слуцкого в закрытом режиме?
profi1962 19 марта 2018 | 16:18
И вынесут решение "Не виновен", девки сами лезли на Слуцкого. Своих не сдаем.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:34
Основанное только на словах, причем на словах лишь тех, кто вызывает очень мало доверия и спаян принадлежностью к определенной тусовке не заслуживает, на мой взгляд, никаких действий. От слова "вообще". Слишком много примеров, когда некие носительницы юбок клеветали в своих каких-то целях.. Я считаю, что прецедента делать не следует, т.к. начнутся повальные обвинения со стороны всякого рода мокрощелок во всех тяжких тех, кто им так или иначе не нравится.