Наблюдатели ОБСЕ: Выборы в РФ проходили в отсутствии настоящей конкуренции, их результат фактически был предопределен...

Президентские выборы в России проходили в отсутствии настоящей конкуренции, их результат фактически был предопределен, — считают наблюдатели ОБСЕ. Сегодня они встретились с журналистами.

В Центризбиркоме говорят, что зафиксированы единичные случаи нарушений, глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Результаты выборов аннулированы на пяти участках в трех регионах России — в Дагестане, Кемеровской и Тюменской областях.