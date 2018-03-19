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16:00, 19 марта 2018

Наблюдатели ОБСЕ: Выборы в РФ проходили в отсутствии настоящей конкуренции, их результат фактически был предопределен

Президентские выборы в России проходили в отсутствии настоящей конкуренции, их результат фактически был предопределен,  — считают наблюдатели ОБСЕ. Сегодня они встретились с журналистами.

В Центризбиркоме говорят, что зафиксированы единичные случаи нарушений, глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Результаты выборов аннулированы на пяти участках в трех регионах России  — в Дагестане, Кемеровской и Тюменской областях.

Комментарии

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podwodnik 19 марта 2018 | 16:04

Открыли Америку в России :).

sitnik971 19 марта 2018 | 16:04

Поздравляю всех россиян с избранием нашего президента. Русофобам и пятиколонникам мои соболезнования. Поплачьте в тряпочку, но сильно с горя не напивайтесь.
Особое спасибо пенсионерам Израиля. За Путина отдали свои голоса 74% израильтян.

kottigr1 19 марта 2018 | 16:05

sitnik971: В РФ то никто не верит, что недавно были выборы.. Чего уже тут говорить про ОБСЕ...

olegleon 19 марта 2018 | 16:07

kottigr1: а ОБСЕ верит. или ты хочешь оспорить их вывод?

kottigr1 19 марта 2018 | 16:09

olegleon: Дорогой чукотский друг.. Если бы ты поднял глаза прежде чем написать свою глупость, ты бы там прочел :
"Наблюдатели ОБСЕ: Выборы в РФ проходили в отсутствии настоящей конкуренции, их результат фактически был предопределен"

olegleon 19 марта 2018 | 16:18

kottigr1: давай тебе помогу. а то там много букв и ты явно не улавливаешь смысл.
"Наблюдатели ОБСЕ: Выборы в РФ ..."

можно ещё короче. "ОБСЕ: Выборы в РФ "

patrik03 19 марта 2018 | 16:27

Наблюдатели ОБСЕ: Выборы в РФ проходили в отсутствии настоящей конкуренции, их результат фактически был предопределен...

Ну, а что можно поделать, если он такой популярный политик? Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, В.Путин в открытой честной борьбе победил бы на выборах в любой стране мира, включая Украину, Британию, США.

kottigr1 19 марта 2018 | 16:36

olegleon: Можно ещё короче.. "."

r88w556xl4 19 марта 2018 | 16:08

kottigr1: Так кто на тебя надавил и заставил проголосовать за Путина?

kottigr1 19 марта 2018 | 16:13

r88w556xl4: Фигасе.. А чо.. В России было голосование.. !?

r88w556xl4 19 марта 2018 | 16:15

kottigr1: Только проснулся?

kottigr1 19 марта 2018 | 16:07

sitnik971: Особое спасибо пенсионерам Израиля. За Путина отдали свои голоса 74% израильтян.
-----------------------------------------------------------------
А ты не ожидал от евреев подобной подлости ?.. Они тебе ещё на 6 лет "сосватали" Путина и теперь из своего Израиля будут над тобой 6 лет угарать..

vsveter 19 марта 2018 | 16:26

kottigr1: Мало того, что вы....., так ещё и антисемит.

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 16:10

sitnik971: Это была прекрасная партия в наперстки "Кручу верчу выборы президента покажу"

Во первых, Западу выгоден Путен, он ведет политику окончательного распада и на его фоне они могут просить пополнения военных бюджетов и повышения финансирования.

Во вторых, Владимвладимыч уже подвел 1/6 часть суши к пропасти, еще чуть чуть и мы распадемся на мелкие княжества, Княжество Сечинское, Княжество Тимченское и Вексельберское.

podwodnik 19 марта 2018 | 16:15

sitnik971: "...Поздравляю всех россиян ... Русофобам и пятиколонникам мои соболезнования...".

Я не против, можно радоваться. Но хоть иногда замыкайте логические цепочки у себя в мозгу - "все" без русофобов, пятиколонников, либерастов и тех кому Путин просто пофиг не "все". Судя даже по этим фиговым выборам это где-то половина от всех. Вот и поздравляйте половину всех россиян. А другой половине соболезнуйте. :).

shpuntik63 19 марта 2018 | 16:27

podwodnik: надо было оторвать свою жопу от дивана и идти голосовать. А то что выбрали кого выбрали -так это большинство решило, или вы против демократии?

podwodnik 19 марта 2018 | 16:56

shpuntik63: "...так это большинство решило, или вы против демократии?...".

Мне не нравится демократия. Но дело не в этом - между словом "большинство" (как у Вас) и словом "все" (как у sitnik971) есть разница. Вы не находите?

vsveter 19 марта 2018 | 16:28

podwodnik: Черно-белый подход ошибочен изначально. В политических предпочтениях оттенков много. так что соболезновать можно максимум процентам 5

podwodnik 19 марта 2018 | 17:04

vsveter: "...так что соболезновать можно максимум процентам 5...".

Кроме факта что половина россиян высказалась за Путина, а половина не высказалась за Путина ничего другого нет ( да и то эксперимент достаточно сомнительный). Остальное хотелки и фантазии в каждой отдельно взятой голове, которые никак невозможно проверить.

diximania1948 19 марта 2018 | 16:16

sitnik971: Новый президент Путин исправит всё, что накосячил старый президент Путин и заживём!

captain_ 19 марта 2018 | 16:31

Если описывать ситуацию близкими историческими аналогиями, то сейчас РФ в положении СССР 1985 года, но вместо Горбачева опять назначили черненко-андроповского гибрида.

Впереди русских ждут талоны, табачные бунты, крах Корейской стены, волнения в республиках, путч и "окорочка Трампа"...

Ждем'с

koltak76_ 19 марта 2018 | 16:44

sitnik971: Ты титушка?

boniss 19 марта 2018 | 17:07

sitnik971: Спарвка для самых популярных лидеров России самым популярным политиком России со времен Октябрьской социалистической революции был не Владимир Владимирович Путин, как многие утверждают, а Константин Устинович Черненко и этому есть математически доказательства. 24 февраля 1985 года на выборах в Верховных Совет Советского Союза Константин Устинович Черненко получил 99,6% голосов при явке 99,3%. Вы можете себе представить Владимира Владимировича Путина даже близко подступающего к этим параметрам?

Правда, Константин Устинович Черненко скончался через две с половиной недели после тех выборов и, собственно, участвовал в них, не приходя в сознание. Но всякий, кто говорит, что народная поддержка в нашей стране оправдывает любые действия, любое состояние правителя, пусть вспомнит о безусловном кумире и легенде нашей нации Константине Устиновиче. Это пример на века вперед. "

semia 19 марта 2018 | 16:05

Выборов не было , нет и не предвидится. Только Путин.

vsehporvem 19 марта 2018 | 16:04

Больше всех победе Путина радуются хомячьё и либерасы! Теперь ещё 6 лет можно разводить западных кураторов на бабки и печеньки, шатая режим в твиттерах и фейсбуках. И при этом нифига не делать!

captain_ 19 марта 2018 | 16:16

— А вы правда президент?
— Да.
— Скажите что-нибудь по-президентски.
— Мы безусловно обречены. Россия команда, а я её член.
— Оооо!

vsveter 19 марта 2018 | 16:30

vsehporvem: Ну что-то они делают - гадят в своё удовольствие.

aleks50 Алексей Клубников 19 марта 2018 | 16:07

Так кгбшный фарс нельзя называть выборами. Не было их. В то , что они были могут верить только альтернативно одарённые особи, даже портянки не в счёт, за 11,80 они в любую хрень "верить" станут.

baran_provokator 19 марта 2018 | 16:09

да мы зулусы. но злые, так бахнем - весь мир в труху. но потом.

abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:10

Лошадь и Явлинский и остальные узнали, что их не особо-то и любят. Это для кого-то было секретом ?..

vasutka7 19 марта 2018 | 16:12

Сочувствую вам россияне, впереди ещё 6 лет дурдома.

vata_putya 19 марта 2018 | 16:12

мразотная панфилова "едичные нарушения"

buva53 19 марта 2018 | 16:20

Корней Чуковский видел день 18 марта 2018: "Вот и стал Таракан
победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
Чтоб ему провалиться,
проклятому!
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!"

amrigo 19 марта 2018 | 16:24

Как в КНДР, там точно такие "выборы", где стадо рабов стабильно голосует за своего вождя.

virgenu 19 марта 2018 | 16:28

В том то и суть!!!! Сначала вытоптали всё политическое поле от конкурентов, потом провели выборы. Сама по себе система выборов мошенническая, исключающая любую конкуренцию. Провели бы выборы по системе цивилизованных стран- Германии, США, Англии и др- тогда бы и говорили о результатах выбора граждан. А система начинается от отсутствия всяких фильтров при выдвижении кандидатов, составления списков избирателей по их желанию, а не по желанию властей, состав избирательных комиссий случайным выбором без председателей и составлением протоколов и тд.

demokratru 19 марта 2018 | 16:29

теперь понятно, почему ОБСЕ называют ватой. Отморозки еще те...

pensioner25 19 марта 2018 | 16:30

Перед выборами в России мозги людям промывали всегда. И реальных конкурентов к ним никогда не допускали - назначали по своему величайшему усмотрению удобных ручных и гладких. Так и теперь: если не за Путина, то война и крах. Опять власть сама себя выбрала. Бедный российский народ. В каком дерьме мы живем.

jblack2 19 марта 2018 | 16:33

Настоящей конкуренцией они считают возможность участия в выборах прикормленных западом рецидивистов?
Нет уж, увольте!
Мусор нужно отсеивать, слишком серьёзные могут быть последствия.
Украина тому хороший пример.

sg76g 19 марта 2018 | 16:36

То есть выборы были честными, только среди хомячков не нашлось никого по настоящему достойного. Вот и все дела.

koltak76_ 19 марта 2018 | 16:38

По сути, это не выборы, а спектакль для быдла.. Шоу для пьяного электората..
Зюганова и цыган с медведями еще не хватало до полного цирка..
Окурок сам не потухнет, пока не кончится.. Потом будет новый, такой же.
Всем встать на колени, и готовиться к войне.. Россия - вперед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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