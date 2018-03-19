Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов Минобрнауки для школьной программы литературы
Учителя, преподаватели вузов и научные сотрудники опубликовали открытое письмо, в котором выступили против новых образовательных стандартов Минобрнауки для школьной программы литературы. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель литературы школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова, которая подписала данное обращение.
Согласно этим стандартам, школьников хотят обязать изучить 235 произведений художественной литературы за пять лет.
По словам И.Лукьяновой, прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу тексты вдумчиво и качественно невозможно. «Нельзя свести преподавание литературы в школе к поверхностному беглому обзору. Литература не об этом. Иногда тексты надо изучать с достаточно серьезным уровнем погружения», — пояснила она.
И.Лукьянова также назвала «довольно странным решением» «навязывание всем детям абсолютно одного и того же безо всякой возможности вариативности». «Дети очень разные, с разным уровнем подготовки, из разных семей, с разным читательским опытом. И ничего, кроме отвращения к литературе, обязательный список воспитать не сможет», — подчеркнула она.
Кроме того, И.Лукьянова выразила возмущение по поводу того, что «такие документы готовятся кулуарно, без серьезного общественного обсуждения, и фактически становятся шагом назад по сравнению с тем, что у нас есть сейчас в литературном образовании».
Комментарии8
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pro_hanov 19 марта 2018 | 16:01
Учителя, скажите спасибо, что В.В. Путин пока не стал писателем как Л.И. Брежнев в своё время. Уверен, что найдутся холуи, которые готовы написать книгу "Крым. Путь Домой" за Вождя. Так скорее всего и будет году так в 2030ом. Будете заставлять учеников наизусть учить.
oleg_kievlyanin 19 марта 2018 | 16:24
pro_hanov: //Учителя, скажите спасибо, что В.В. Путин пока не стал писателем как Л.И. Брежнев в своё время. Уверен, что найдутся холуи, которые готовы написать книгу "Крым. Путь Домой" за Вождя. //
Говорят, уже стал. Написал якобы книгу о своем занятии дзю-до под названием "Моя борьба". И кажется даже в Германии вышла в переводе: "Mein kampf"
sr71_blackbird 19 марта 2018 | 16:03
Так всё по сути и направлено на дибилизацию. Любыми средствами. Привить отвращение к литературе в частности, и к культуре мышления, анализа и синтеза в целом. Каков вообще процент населения, который способен мыслить критически, правильно задавать вопросы и пробираться через терни к истине? С точки зрения власти, нельзя допускать такого интеллектуального развития граждан. А то будут тут еще думать о чем не надо.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:05
Наверняка всё это либеральное отребье, давно и прочно присосавшееся к российскому образованию, напихало в школьную программу всех этих улицких-солженицыных-рубиных и тому подобное дерьмо. Всё неймется им, всё в классики лезут со своими помойными рыльцами..
diximania1948 19 марта 2018 | 16:26
abuvgrobu: Успокойся дебил, туда включены "Майские указы".
abuvgrobu 19 марта 2018 | 16:53
diximania1948: Дебилом был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия дебилов и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..
diximania1948 19 марта 2018 | 16:24
"Майские указы" туда включены?
don_ballon 19 марта 2018 | 16:37
Мнится мне, подавляющее большинство в России (да и в любой другой стране) не прочитывает за всю жизнь и сотни книг. О каких 235 произведениях речь?