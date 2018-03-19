Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов Минобрнауки для школьной программы литературы

Учителя, преподаватели вузов и научные сотрудники опубликовали открытое письмо, в котором выступили против новых образовательных стандартов Минобрнауки для школьной программы литературы. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель литературы школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова, которая подписала данное обращение.

Согласно этим стандартам, школьников хотят обязать изучить 235 произведений художественной литературы за пять лет.

По словам И.Лукьяновой, прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу тексты вдумчиво и качественно невозможно. «Нельзя свести преподавание литературы в школе к поверхностному беглому обзору. Литература не об этом. Иногда тексты надо изучать с достаточно серьезным уровнем погружения», — пояснила она.

И.Лукьянова также назвала «довольно странным решением» «навязывание всем детям абсолютно одного и того же безо всякой возможности вариативности». «Дети очень разные, с разным уровнем подготовки, из разных семей, с разным читательским опытом. И ничего, кроме отвращения к литературе, обязательный список воспитать не сможет», — подчеркнула она.

Кроме того, И.Лукьянова выразила возмущение по поводу того, что «такие документы готовятся кулуарно, без серьезного общественного обсуждения, и фактически становятся шагом назад по сравнению с тем, что у нас есть сейчас в литературном образовании».