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15:31, 19 марта 2018

Грудинин сбреет усы на глазах у журналиста Дудя при условии, если тот заявит о честных выборах президента РФ

Павел Грудинин заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру заявит, что считает прошедшие выборы честными.

Ранее видеоблогер напомнил Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. Сегодня, когда уже стали известны предварительные итоги голосования, Дудь опубликовал на своей странице в  «Инстаграме» фотографию с советской бритвой «Юбилейная» с комплектом бритвенных лезвий «Балтика».

Комментарии

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olegleon 19 марта 2018 | 15:37

а Грудинин такой дурак, что считал, что выборы будут честными?
или он в пари это оговорил?

ag_bai 19 марта 2018 | 15:39

Эх коммуняка-сталиняка, не было такого условия.
Ну чем не тля клубничаня, простигосподи?

savushkinskiy_troll 19 марта 2018 | 15:43

если тот заявит о честных выборах президента РФ
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а потом если, пойдёт туда не знаю куда и принесёт то, не знаю что

art_ 19 марта 2018 | 15:44

ag_bai: ну, раз так, то дудь вполне может сказать это. главное , "дурик сбрил усы"

arabmot 19 марта 2018 | 15:47

art_: Эй, пацриоты, мудак ваш Грудинин. Просто чмо, которое за базар не отвечает.

igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 15:47

ag_bai: а потом будут спрашивать: а зачем дурик усы сбрил?

kottigr1 19 марта 2018 | 15:42

olegleon: Даже Грудинин не верит в то что шоу в котором он участвовал, были выборами..

duch_nec 19 марта 2018 | 15:44

olegleon: ПЫТКИ В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНЫ. БРИТЬЕ "БАЛТИКОЙ" ЭТО ПЫТКА.
ДУДЯ НАДО НАКАЗАТЬ.

bosen48 19 марта 2018 | 15:50

olegleon: Ох и скользкий же гнида. Когда задавали вопрос: почему вклады в Швейцарии? Он ответил, как настоящий еврей: - А кто верит российским банкам? В Крым агитировать не поехал, тоже из-за этих вкладов.

timber_head 19 марта 2018 | 15:38

Этим Грудинин расписался в том, что он просто п...добол, дающий массу обещаний не собираясь их выполнять.

vilingrad 19 марта 2018 | 15:41

И пусть усишки свои отправит местному емелину- тот большой охотник до всяких фетишей...

dorin1987 19 марта 2018 | 15:41

Мда... Теперь грудинкин сам признался, что оно - пустозвон...

rampa 19 марта 2018 | 15:41

так Грудинин считал, что он участвует в честных выборах? Он еще и дурак? Хорошо, что не выбрали )))

perrrkele_satttana 19 марта 2018 | 15:42

Комуняка по сути, а вы говорили, что предприниматель: жучила склизкое

democ 19 марта 2018 | 15:43

Заюлил Грудинин. Вот и проверил его журналист на "вшивость".

mabuta 19 марта 2018 | 15:43

))) нормально, честно...)))

platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:46

Если этот сбреет, Путин пусть наклеит. Тогда и баланс политический, и образ исторический.

croaker 19 марта 2018 | 15:51

У Грудинина начался второй тур выборной борьбы. Теперь за свои усы. А вдруг они у него как борода у старика Хоттабыча? Вся мудрость в них?

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