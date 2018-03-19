Грудинин сбреет усы на глазах у журналиста Дудя при условии, если тот заявит о честных выборах президента РФ

Павел Грудинин заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру заявит, что считает прошедшие выборы честными.

Ранее видеоблогер напомнил Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. Сегодня, когда уже стали известны предварительные итоги голосования, Дудь опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с советской бритвой «Юбилейная» с комплектом бритвенных лезвий «Балтика».