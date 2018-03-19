15:31, 19 марта 2018
Грудинин сбреет усы на глазах у журналиста Дудя при условии, если тот заявит о честных выборах президента РФ
Павел Грудинин заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру заявит, что считает прошедшие выборы честными.
Ранее видеоблогер напомнил Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. Сегодня, когда уже стали известны предварительные итоги голосования, Дудь опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с советской бритвой «Юбилейная» с комплектом бритвенных лезвий «Балтика».
Комментарии18
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olegleon 19 марта 2018 | 15:37
а Грудинин такой дурак, что считал, что выборы будут честными?
или он в пари это оговорил?
ag_bai 19 марта 2018 | 15:39
Эх коммуняка-сталиняка, не было такого условия.
Ну чем не тля клубничаня, простигосподи?
savushkinskiy_troll 19 марта 2018 | 15:43
если тот заявит о честных выборах президента РФ
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а потом если, пойдёт туда не знаю куда и принесёт то, не знаю что
art_ 19 марта 2018 | 15:44
ag_bai: ну, раз так, то дудь вполне может сказать это. главное , "дурик сбрил усы"
arabmot 19 марта 2018 | 15:47
art_: Эй, пацриоты, мудак ваш Грудинин. Просто чмо, которое за базар не отвечает.
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 15:47
ag_bai: а потом будут спрашивать: а зачем дурик усы сбрил?
kottigr1 19 марта 2018 | 15:42
olegleon: Даже Грудинин не верит в то что шоу в котором он участвовал, были выборами..
duch_nec 19 марта 2018 | 15:44
olegleon: ПЫТКИ В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНЫ. БРИТЬЕ "БАЛТИКОЙ" ЭТО ПЫТКА.
ДУДЯ НАДО НАКАЗАТЬ.
bosen48 19 марта 2018 | 15:50
olegleon: Ох и скользкий же гнида. Когда задавали вопрос: почему вклады в Швейцарии? Он ответил, как настоящий еврей: - А кто верит российским банкам? В Крым агитировать не поехал, тоже из-за этих вкладов.
timber_head 19 марта 2018 | 15:38
Этим Грудинин расписался в том, что он просто п...добол, дающий массу обещаний не собираясь их выполнять.
vilingrad 19 марта 2018 | 15:41
И пусть усишки свои отправит местному емелину- тот большой охотник до всяких фетишей...
dorin1987 19 марта 2018 | 15:41
Мда... Теперь грудинкин сам признался, что оно - пустозвон...
rampa 19 марта 2018 | 15:41
так Грудинин считал, что он участвует в честных выборах? Он еще и дурак? Хорошо, что не выбрали )))
perrrkele_satttana 19 марта 2018 | 15:42
Комуняка по сути, а вы говорили, что предприниматель: жучила склизкое
democ 19 марта 2018 | 15:43
Заюлил Грудинин. Вот и проверил его журналист на "вшивость".
mabuta 19 марта 2018 | 15:43
))) нормально, честно...)))
platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:46
Если этот сбреет, Путин пусть наклеит. Тогда и баланс политический, и образ исторический.
croaker 19 марта 2018 | 15:51
У Грудинина начался второй тур выборной борьбы. Теперь за свои усы. А вдруг они у него как борода у старика Хоттабыча? Вся мудрость в них?