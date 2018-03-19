Судмедэксперты продолжают работать в доме бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова, который недавно скончался в Лондоне, — сообщает Скотланд-Ярд. Полиция продолжает опрашивать свидетелей и изучает вещественные доказательства. Пока не обнаружено признаков насильственного проникновения в дом.

На данном этапе следствие считает смерть Глушкова необъяснимой. При этом ранее Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения. Происшествие квалифицировано как убийство.

Расследование ведется и в России. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства, — сообщает РИА.