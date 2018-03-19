15:32, 19 марта 2018
Судмедэксперты продолжают работать в доме бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова
Судмедэксперты продолжают работать в доме бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова, который недавно скончался в Лондоне, — сообщает Скотланд-Ярд. Полиция продолжает опрашивать свидетелей и изучает вещественные доказательства. Пока не обнаружено признаков насильственного проникновения в дом.
На данном этапе следствие считает смерть Глушкова необъяснимой. При этом ранее Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения. Происшествие квалифицировано как убийство.
Расследование ведется и в России. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства, — сообщает РИА.
Комментарии2
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abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:43
Холмс, а как вы определили что Глушкова удавили поводком? Элементарно Ватсон, сотрудники МИ6 представили видео в разрешении НD, как они давили его именно поводком.
olegleon 19 марта 2018 | 15:50
не правильно новость написана.
"который день уже судмедэксперты Британии пытаются найти "русский след" в доме..." далее по тексту