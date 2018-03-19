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15:32, 19 марта 2018

Судмедэксперты продолжают работать в доме бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова

Судмедэксперты продолжают работать в доме бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова, который недавно скончался в Лондоне, — сообщает Скотланд-Ярд. Полиция продолжает опрашивать свидетелей и изучает вещественные доказательства. Пока не обнаружено признаков насильственного проникновения в дом.
На данном этапе следствие считает смерть Глушкова необъяснимой. При этом ранее Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от  удушения. Происшествие квалифицировано как убийство.
Расследование ведется и в России. Следственный комитет объявил о  возбуждении уголовного дела по факту убийства,  — сообщает РИА.

Комментарии

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abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:43

Холмс, а как вы определили что Глушкова удавили поводком? Элементарно Ватсон, сотрудники МИ6 представили видео в разрешении НD, как они давили его именно поводком.

olegleon 19 марта 2018 | 15:50

не правильно новость написана.

"который день уже судмедэксперты Британии пытаются найти "русский след" в доме..." далее по тексту

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