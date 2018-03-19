В Сочи полицейский избил Татьяну Зыкову, жену координатора штаба Алексея Навального, — сообщает адвокат международной группы Агора Александр Попков.

Зыковы были задержаны накануне выборов. Суд арестовал их на трое суток по статье о неповиновении полиции.