15:32, 19 марта 2018
В Сочи полицейский избил Татьяну Зыкову, жену координатора штаба Алексея Навального
В Сочи полицейский избил Татьяну Зыкову, жену координатора штаба Алексея Навального, — сообщает адвокат международной группы Агора Александр Попков.
Зыковы были задержаны накануне выборов. Суд арестовал их на трое суток по статье о неповиновении полиции.
Комментарии17
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abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:37
Наверняка мокрощелка лезла с кулаками на представителя власти, визжа при этом, что она, мол, оппозиция и ей всё, везде и всюду можно. А её поставили на место, показав, что можно ей не всё и не везде.
tvitov66 19 марта 2018 | 15:39
abuvgrobu: я надеюсь тебя не в Сирию отправят на сборы, а в Йемен или Ливию
kottigr1 19 марта 2018 | 15:40
abuvgrobu: Вот из-за одиночных поганых овец в полицейской форме, потом всё их стадо штабелями на холодном льду Невы-реки в 1917-м русский народ складывал..
spb_aborigen 19 марта 2018 | 15:41
abuvgrobu:
А свою мать ты тоже называешь мокрощелкой?
ivfn 19 марта 2018 | 15:41
abuvgrobu:
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.
ivfn 19 марта 2018 | 15:41
abuvgrobu:
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.
ivfn 19 марта 2018 | 15:41
abuvgrobu:
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.
olegleon 19 марта 2018 | 15:47
abuvgrobu: вот молодцы хомячки. надо же как-то полный провал бойкота Навального скрыть, так давай теперь кучу новостей придумывать.
ну хорошо, что не сказали "избил до смерти"
zaqs 19 марта 2018 | 15:37
Странно, а когда мусульмане несогласованно выходили митинговать за рохинджа, то полицейские были такие смирные...
aleks50 Алексей Клубников 19 марта 2018 | 15:40
Трусливое полицейское чмо справилось с женщиной. Всё путинское говно вместе с хозяином довольно.
gogon 19 марта 2018 | 15:46
aleks50: Алёша, тебе уже объяснили синомин к слову Алёша?
vor_mbh_yo_xaxa 19 марта 2018 | 15:47
Теперь она вступит в ряды ПуссиРиот (Бешеные вагины) и попросит политического убежища где-нибудь в пендоссии.
До чего же сисяновская оппозиция продажна!!!
ivfn 19 марта 2018 | 15:41
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.
wuwer 19 марта 2018 | 15:42
Вывсёврёте.....этофейк... ихтамнету.... педерасты против либерастов...
vilingrad 19 марта 2018 | 15:43
Фашизм шагает по России.
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 15:48
Навальнята обычно врут :)
trans 19 марта 2018 | 15:49
А что еще можно ожидать от путинских вертухаев?!