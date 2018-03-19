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15:32, 19 марта 2018

В Сочи полицейский избил Татьяну Зыкову, жену координатора штаба Алексея Навального

В Сочи полицейский избил Татьяну Зыкову, жену координатора штаба Алексея Навального, — сообщает адвокат международной группы Агора Александр Попков.
Зыковы были задержаны накануне выборов. Суд арестовал их на трое суток по статье о неповиновении полиции.

Комментарии

17

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abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:37

Наверняка мокрощелка лезла с кулаками на представителя власти, визжа при этом, что она, мол, оппозиция и ей всё, везде и всюду можно. А её поставили на место, показав, что можно ей не всё и не везде.

tvitov66 19 марта 2018 | 15:39

abuvgrobu: я надеюсь тебя не в Сирию отправят на сборы, а в Йемен или Ливию

kottigr1 19 марта 2018 | 15:40

abuvgrobu: Вот из-за одиночных поганых овец в полицейской форме, потом всё их стадо штабелями на холодном льду Невы-реки в 1917-м русский народ складывал..

(комментарий скрыт)

spb_aborigen 19 марта 2018 | 15:41

abuvgrobu:
А свою мать ты тоже называешь мокрощелкой?

ivfn 19 марта 2018 | 15:41

abuvgrobu:
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.

ivfn 19 марта 2018 | 15:41

abuvgrobu:
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.

ivfn 19 марта 2018 | 15:41

abuvgrobu:
А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.

olegleon 19 марта 2018 | 15:47

abuvgrobu: вот молодцы хомячки. надо же как-то полный провал бойкота Навального скрыть, так давай теперь кучу новостей придумывать.
ну хорошо, что не сказали "избил до смерти"

zaqs 19 марта 2018 | 15:37

Странно, а когда мусульмане несогласованно выходили митинговать за рохинджа, то полицейские были такие смирные...

aleks50 Алексей Клубников 19 марта 2018 | 15:40

Трусливое полицейское чмо справилось с женщиной. Всё путинское говно вместе с хозяином довольно.

gogon 19 марта 2018 | 15:46

aleks50: Алёша, тебе уже объяснили синомин к слову Алёша?

vor_mbh_yo_xaxa 19 марта 2018 | 15:47

Теперь она вступит в ряды ПуссиРиот (Бешеные вагины) и попросит политического убежища где-нибудь в пендоссии.

До чего же сисяновская оппозиция продажна!!!

ivfn 19 марта 2018 | 15:41

А может он не бил ,а домогался сим макаром?Бьет ,
значит любит.

wuwer 19 марта 2018 | 15:42

Вывсёврёте.....этофейк... ихтамнету.... педерасты против либерастов...

vilingrad 19 марта 2018 | 15:43

Фашизм шагает по России.

liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 15:48

Навальнята обычно врут :)

trans 19 марта 2018 | 15:49

А что еще можно ожидать от путинских вертухаев?!

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