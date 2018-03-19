15:31, 19 марта 2018
Меркель в скором времени поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России
Канцлер Германии Ангела Меркель в скором времени поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, – сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он отметил, что диалог между Россией и Германией должен продолжаться, несмотря на разногласия.
Западные лидеры до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на выборах. Среди тех, кто направил поздравительные телеграммы председатель КНР, глава Кубы, президент Венесуэлы. Поздравления поступили и от президента Сирии Башара Асада.
Комментарии12
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rsilk 19 марта 2018 | 15:35
полковнику никто не пишет.
captain_ 19 марта 2018 | 15:40
//Меркель в скором времени //
ЧЁТАРЖУ - "в скором времени"...
arabmot 19 марта 2018 | 15:49
captain_: Да уж, всем новостям, НОВОСТЬ)))
platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:36
А звонят в праздной суете разнообразные - не те...
severnaj 19 марта 2018 | 15:37
Да, да она уже пишет поздравление, обдумывает текст. :-)))
pukkk 19 марта 2018 | 15:39
поздравит, не бойся, ты еще легитимный
olegleon 19 марта 2018 | 15:40
вот истерика то у Порошенко и Климкина начнётся тогда. а если ещё и Трамп поздравит ....
raffal 19 марта 2018 | 15:45
olegleon:
Обязательно поздравят! И Меркель и Трам тоже. Сухо, вежливо. Потому, что это протокол. И ничего больше!
А в истерике сейчас не Киев, а...Londonград;) Ох, в какой жуткой, липкой, тихой истерике. Но напрасно siloviki надеются, что те поволокут свои сундуки в Москву на раскулачивание этих siloviki. Они поволокут их скорее в Дубаи или Шанхай. Но ведь это говно в сравнении с Лондоном и, поэтому, затаят злобу лютую. И не на Лондон;)
solonko 19 марта 2018 | 15:50
olegleon: Какая истерика?! Был бы Путин цивилизованным лидером, его бы уже поздравили, а так... Дорога ложка к обеду. Впрочем, сквозь зубы, может, и скажут ему пару-тройку нейтральных слов о необходимости диалога.
serguei68 19 марта 2018 | 15:42
Меркель, видимо, трудно подобрать правильные слова)
wuwer 19 марта 2018 | 15:50
Это когда прошмандовка....под клиента спешит уложится
И орально и фекально.. а у него всё пошестого
abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:50
Владимиг, ми хотеть зарабатывай в России. Сделай хоть какой нибудь первый шаг, чтоби ми сохраняй свое лицо.