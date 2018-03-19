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15:31, 19 марта 2018

Меркель в скором времени поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России

Канцлер Германии Ангела Меркель в скором времени поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, – сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он отметил, что диалог между Россией и Германией должен продолжаться, несмотря на разногласия.
Западные лидеры до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на выборах. Среди тех, кто направил поздравительные телеграммы председатель КНР, глава Кубы, президент Венесуэлы. Поздравления поступили и от президента Сирии Башара Асада.

Комментарии

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rsilk 19 марта 2018 | 15:35

полковнику никто не пишет.

captain_ 19 марта 2018 | 15:40

//Меркель в скором времени //

ЧЁТАРЖУ - "в скором времени"...

arabmot 19 марта 2018 | 15:49

captain_: Да уж, всем новостям, НОВОСТЬ)))

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platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:36

А звонят в праздной суете разнообразные - не те...

severnaj 19 марта 2018 | 15:37

Да, да она уже пишет поздравление, обдумывает текст. :-)))

pukkk 19 марта 2018 | 15:39

поздравит, не бойся, ты еще легитимный

olegleon 19 марта 2018 | 15:40

вот истерика то у Порошенко и Климкина начнётся тогда. а если ещё и Трамп поздравит ....

raffal 19 марта 2018 | 15:45

olegleon:
Обязательно поздравят! И Меркель и Трам тоже. Сухо, вежливо. Потому, что это протокол. И ничего больше!
А в истерике сейчас не Киев, а...Londonград;) Ох, в какой жуткой, липкой, тихой истерике. Но напрасно siloviki надеются, что те поволокут свои сундуки в Москву на раскулачивание этих siloviki. Они поволокут их скорее в Дубаи или Шанхай. Но ведь это говно в сравнении с Лондоном и, поэтому, затаят злобу лютую. И не на Лондон;)

solonko 19 марта 2018 | 15:50

olegleon: Какая истерика?! Был бы Путин цивилизованным лидером, его бы уже поздравили, а так... Дорога ложка к обеду. Впрочем, сквозь зубы, может, и скажут ему пару-тройку нейтральных слов о необходимости диалога.

serguei68 19 марта 2018 | 15:42

Меркель, видимо, трудно подобрать правильные слова)

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wuwer 19 марта 2018 | 15:50

Это когда прошмандовка....под клиента спешит уложится
И орально и фекально.. а у него всё пошестого

abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:50

Владимиг, ми хотеть зарабатывай в России. Сделай хоть какой нибудь первый шаг, чтоби ми сохраняй свое лицо.

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