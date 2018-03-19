Канцлер Германии Ангела Меркель в скором времени поздравит Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, – сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он отметил, что диалог между Россией и Германией должен продолжаться, несмотря на разногласия.

Западные лидеры до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на выборах. Среди тех, кто направил поздравительные телеграммы председатель КНР, глава Кубы, президент Венесуэлы. Поздравления поступили и от президента Сирии Башара Асада.