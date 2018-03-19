15:30, 19 марта 2018
ОБСЕ: Выборы президента России проходили в отсутствии настоящей конкуренции и в атмосфере давления
Выборы президента России проходили в отсутствии настоящей конкуренции и в атмосфере давления. К такому выводу пришли наблюдатели ОБСЕ. Они поблагодарили Центризбирком за сотрудничество: Комиссия работала открыто, однако главная проблема – то, что в выборах, по сути, отсутствовал выбор, их результат фактически был предопределен, — подчеркивают наблюдатели.
По данным Центризбиркома, победу одержал Владимир Путин — более 76% голосов. На втором месте Павел Грудинин — около 12% и третий – Владимир Жириновский — около 6% голосов.
По данным ЦИКа, явка составила около 68%.
Комментарии33
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annacrimea 19 марта 2018 | 15:33
Но это же аксиоматично! Аксиоматично, Карл!..
meister_luvin 19 марта 2018 | 15:33
annacrimea: какие-такие выборы? Где они их нашли?
Прошло унылое голосование под присмотром ТСЖ!
r88w556xl4 19 марта 2018 | 15:40
Выборы президента России проходили в отсутствии настоящей конкуренции
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Умники не хотят заняться выборами в США, где только всегда два реальных кандидата, спонсируемых денежными мешками двух партий и выполняющие их политический заказ?
bosen48 19 марта 2018 | 15:45
r88w556xl4: Заголовок явно противоречит содержанию, в новости ни слова о давлении.
ac_dc 19 марта 2018 | 15:47
r88w556xl4: всегда два реальных кандидата,
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Правильно. И надо из двоих выбрать одного.
А из одного выбирать одного это не выборы , а - лопай, што дают
andy116k 19 марта 2018 | 15:50
ac_dc: Из двух - по большому счету то же самое. Некоторым исключением выглядит Трамп. Но этот сбой системы похоже скоро исправят.
odobryam_s 19 марта 2018 | 15:33
Ну дык! Чай не в Швейцарии живем.... Но народу нравится, он ликует!
a_111111 19 марта 2018 | 15:37
odobryam_s: Действительно народ это поддерживает...И его поддерживает.
r88w556xl4 19 марта 2018 | 15:37
odobryam_s: Ну как объясни, кто на тебя надавил, что ты проголосовал за Путина?
democ 19 марта 2018 | 15:34
Выбор был - голосовать или не голосовать. Результат вот только один.
olegleon 19 марта 2018 | 15:35
и какие же предложения от ОБСЕ? чтобы создать конкуренцию надо запретить Путину принимать участие? или проводить выборы между Собчак, Навальным и Явлинским?
scull 19 марта 2018 | 15:37
olegleon: Да сейчас просто всех оппозиционеров в утиль отправят, как не оправдавших высокое доверие оказанное им. Хорошо, если не грохнут.
ukov 19 марта 2018 | 15:38
olegleon:
и какие же предложения от ОБСЕ?
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У ОБСЕ только один вариант:
кандидаты должны пройти стажировку в Йельском университете!
sumars 19 марта 2018 | 15:35
официально от ОБСЕ никого не было
это прикормленные мартышки
tschapai Сергей Балыкин 19 марта 2018 | 15:37
Кадыров один мог составить конкуренцию... остальные все хлюпики...
Рамзану Ахматовичу надо ещё опыта поднабраться... он и есть преемник Путина
kriemsdik 19 марта 2018 | 15:39
tschapai: действительно. Лучшего народец расейский и не заслуживает. Кадырова поставить главным, вернуть смертную казнь, в каждую семью - чеченца на передержку и намаз пять раз в день.
tschapai Сергей Балыкин 19 марта 2018 | 15:49
kriemsdik:
а зачем выбирать политических ипотентов ???
тут Вам не Париж с Лондоном ?
а смертная казнь...и в США, и в Китае существует смертная казнь...
dorin1987 19 марта 2018 | 15:44
tschapai: / он и есть преемник Путина/ - Зачем оно ему? Что-то делать придется. А так- знай сидит себе дома на пятой точке и сбривает дань с населения РФ за победу в войне.
turrinn 19 марта 2018 | 15:44
tschapai:
/он и есть преемник Путина/
вот жешь, что пост великий, со сталинистами творит...
compare 19 марта 2018 | 15:44
tschapai: то есть,вы не считаете,что россияне могут жить своим умом? только из-под палки? так что же вы за "зверь" такой,что желаете своей Родине перестать существовать? может,старость,съела все мозги и давит немощью на "центры зависти" и понукает желать всем вокруг,мучений и беспросветного рабства? такие как вы,"шуршащие" из-под плинтуса,и писали,наверно "доносики",во времена упыря-"гуталина"...вы-то,его явно."чтите",да? держите,так сказать "холопскую" щетку и гуталин,в "резерве"?
platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:38
Только новому президенту об этом ни слова! Он то взаправду боролся, а не в поддавки.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 15:39
Наших либералов на выборах потопили свои же типа Амнуеля и Гозмана. Видя их
мертвые глаза и кислые лица на телеканалах понимаешь, что за этих русофобов и за шматок сала мало кто проголосует. Они достойно готовили поражение Явлинского и Собчак.
vsehporvem 19 марта 2018 | 15:44
abuvgrobu: Явлинский и Собчак сами себя добили на дебатах!
zularin12 19 марта 2018 | 15:40
Настоящей конкуренцией ОБСЕ, наверное, считают политического импотента Навального. Который в лучшем для него случае мог набрать 1% голосов.
pavelmistery 19 марта 2018 | 15:49
zularin12: Поэтому против него столько дутых дел заводили, например, из-за вшивого плаката. Давили на него, не давали ему проводить митинги и собрания. Не допустили до выборов якобы из-за судимости, хотя в законе говорится совершено о другом. Даже наблюдателей его не пустили, хотя никаких оснований для этого не было.
И вы думаете что власть так старается убрать человека, у которого всего 1% поддержки? ))
ac_dc 19 марта 2018 | 15:51
zularin12: Неважно , что считает ОБСЕ. Важно, что его не допустили местные.
Из за одного процента стоило б им заморачиваться.
budweiser23 19 марта 2018 | 15:43
ОБСЕ, не мешайте нам жить в имитации...хозяин знает, что делает!
sveklotron_7 19 марта 2018 | 15:43
Предопределенность не означает нечестности. Футбольный матч между разными по силе командами тоже предопределен. Но тут нет никакой вины сильнейшей команды.
zhnec07 19 марта 2018 | 15:44
Либералам давно пора понять, что если они будут только отрицать и отстаивать пораженческие для страны позиции- чем хуже, тем лучше, как большевики в 1917, им в России никогда ничего светить не будет... они извратили всю либеральную идею, став по сути для русских людей такими же врагами, как и хохлы....
vachek 19 марта 2018 | 15:45
В какой микроскоп наблюдатели из ОБСЕ смогли вообще рассмотреть здесь что-то похожее на выборы "выборы"? Для этого нужно обладать большой фантазией.
lev62 19 марта 2018 | 15:48
Опять же грабли для авторитарного режима. Чем убедительней победа, тем сильнее разочарование тем, что такая победа не приносит плодов. Пока что народ еще в эйфории после побед в Крыму, Донбассе, на выборах и в Сирии. Но когда-то люди начнут себя серьезно спрашивать, а где результаты наших побед? Пока они согласно подождать год-два результатов, но лет через пять придет осознание что не будет не только результатов, но придет боязнь того, как бы хуже не стало.
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 15:50
Просто енти европеоиды ни фига не понимают в Знаменитой Русской Духовности, ага.
Чем беднее, тем лучше же!
Не нужно привыкать к достатку, а то потом хуже будет!
Это Ротенберги-Тимченки пусть привыкают.
gluhoy2250 19 марта 2018 | 15:51
ОБСЕ: Выборы президента России проходили в отсутствии настоящей конкуренции и в атмосфере давлении!
Вот идиоты, про дула автоматов забыли, особливо в Крыму! Надо говорить всю правду, какой бы горькой она не была!