ОБСЕ: Выборы президента России проходили в отсутствии настоящей конкуренции и в атмосфере давления

Выборы президента России проходили в отсутствии настоящей конкуренции и в атмосфере давления. К такому выводу пришли наблюдатели ОБСЕ. Они поблагодарили Центризбирком за сотрудничество: Комиссия работала открыто, однако главная проблема – то, что в выборах, по сути, отсутствовал выбор, их результат фактически был предопределен, — подчеркивают наблюдатели.

По данным Центризбиркома, победу одержал Владимир Путин — более 76% голосов. На втором месте Павел Грудинин — около 12% и третий – Владимир Жириновский — около 6% голосов.

По данным ЦИКа, явка составила около 68%.