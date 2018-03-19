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15:05, 19 марта 2018

Завтра, 20 марта, наступит астрономическая весна

В 19.15 по московскому времени наступит весеннее равноденствие, то есть, продолжительность дня и ночи на всей земле одинакова, — сообщили астрономы Московского планетария.

Метеорологи пока не прогнозируют весеннего потепления в центральной России. Минувшая ночь оказалась самой морозной в марте. Температура опускалась до минус 19,7 градуса.

В этом месяце температура воздуха на 4 градуса ниже средних многолетних значений.

Комментарии

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odobryam_s 19 марта 2018 | 15:12

А вчера наступил день сурка. И продлится он 6 лет и то в лучшем случае....

platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:19

Спасибо! На нас уже вчера одна весна наступила, как минимум, лет на шесть.

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