Завтра, 20 марта, наступит астрономическая весна

В 19.15 по московскому времени наступит весеннее равноденствие, то есть, продолжительность дня и ночи на всей земле одинакова, — сообщили астрономы Московского планетария.

Метеорологи пока не прогнозируют весеннего потепления в центральной России. Минувшая ночь оказалась самой морозной в марте. Температура опускалась до минус 19,7 градуса.

В этом месяце температура воздуха на 4 градуса ниже средних многолетних значений.