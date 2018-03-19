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15:03, 19 марта 2018

Минобрнауки отменило заседание совета, на котором планировалось обсудить новые стандарты для программы по литературе

Министерство образования и науки отменило заседание совета, на котором планировалось обсудить новые образовательные стандарты для школьной программы по литературе. Мероприятие должно было пройти сегодня. Новая дата пока не назначена,  — сообщает «Коммерсантъ».

Преподаватели литературы выступают против новых стандартов для школьной программы по литературе, которые предполагают изучение 235 произведений за пять лет.

Введение таких стандартов станет шагом назад в изучении литературы, — считает преподаватель школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова. По его словам, огромное количество произведений при небольшом количестве часов литературы создает риск поверхностного разговора на уроках.

Комментарии

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meister_luvin 19 марта 2018 | 15:11

Отлично! Надо всем так решительно выступать против чиновничьей наглости!

wuwer 19 марта 2018 | 15:39

А чего так?
Близлежащего попа не нашлось с вразумлением?
Так там есть попадья. Астахов из обедни во храму не вылазил... этой книжки поганные подсовывают.
Что за жизня...Обама так и гадит по всей стране..управы на него нету ти
Алё патриоты..
Или вы только по заградотрядам с пулемётами наперевес...
за вас только дяревня должна подрываться: " За пацанов-сыновей...ипотека за горло взяла"

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