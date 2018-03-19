Минобрнауки отменило заседание совета, на котором планировалось обсудить новые стандарты для программы по литературе

Министерство образования и науки отменило заседание совета, на котором планировалось обсудить новые образовательные стандарты для школьной программы по литературе. Мероприятие должно было пройти сегодня. Новая дата пока не назначена, — сообщает «Коммерсантъ».

Преподаватели литературы выступают против новых стандартов для школьной программы по литературе, которые предполагают изучение 235 произведений за пять лет.

Введение таких стандартов станет шагом назад в изучении литературы, — считает преподаватель школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова. По его словам, огромное количество произведений при небольшом количестве часов литературы создает риск поверхностного разговора на уроках.