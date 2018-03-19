Кандидат в президенты от КРФ Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина
Кандидат в президенты от КРФ Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина, однако он подчеркнул, что это были «грязные выборы» – они не соответствовали мировым стандартам.
Огромное количество людей заставили проголосовать, — об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал сопредседатель общественного движения Голос Григорий Мелканьянц. Он признал, что не существует механизма, который позволил бы наблюдателям пресечь такого рода нарушения.
В свою очередь, председатель Центризбиркома заявила, что серьезных нарушений во время президентских выборов не зафиксировано.
Сегодня же ЦИК объяснил, откуда в протоколе об итогах выборов появилось дополнительно полтора миллиона избирателей.
До начала выборов в списках избирателей было около 107ми миллионов. По окончании голосования их стало на полтора миллиона больше. Никто дополнительных россиян в списки не включал, уверяет зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он сообщил, откуда взялись многочисленные избиратели. Булаев объяснил это несколькими факторами. Прежде всего, большим числом людей, голосующих по открепительным. Из списка на своём участке каждого исключили, соответственно число избирателей уменьшилось, сообщил зампред ЦИК. Булаев уточнил, что таких заявлений было несколько сотен тысяч. Компанию им составили россияне, которые голосовали за рубежом, а также военные и люди, поменявшие место жительство. По оценке Булаева в каждой из этих категорий не учитывалось по несколько сотен тысяч людей. Он в том числе упомянул о регламентированной законом практике, когда в списки утром почти никогда не включают избирателей-военных. И заносят их туда после того как представитель воинской части приносит соответствующий перечень на избирательный участок.
Зампред ЦИКа отметил, что ситуация, при которой после голосования число избирателей возрастает, была характерна как на выборах президента в 2012м, так и в Госдуму в 16м году. По словам Булаева цифры в начале голосования и после него также отличались на 1-2 миллиона избирателей.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zz682 19 марта 2018 | 15:07
Министерство торговли и промышленности РФ и компания «Хамильтон Стандарт-Наука» (совместное предприятие СП НПО «Науки» и американской корпорации United Technologies) оформили контракт, предполагающий расширение мощностей на заводе в Кимрах (Тверская область), на которых выпускается теплообменное оборудование для систем кондиционирования воздуха, предназначенных для гражданской авиации.
zz682 19 марта 2018 | 15:10
zz682: Севмаш: от «Ясеней» и «Бореев» – к плавучим нефтезаводам Ранее предприятие занималось гражданским судостроением в единичных случаях. Были построены ледостойкая платформа "Приразломная", понтоны, баржи, мега-яхты. Однако это позволило накопить достаточный опыт для гражданской деятельности. В настоящее время ведется обсуждение строительства завода на бетонных плавучих основаниях для компании "Новатэк". Как утверждается, данный проект позволит загрузить ПО "Севмаш" на 10 – 15 лет, одновременно занимаясь военным кораблестроением.
kottigr1 19 марта 2018 | 15:17
zz682:
Лица стерты, краски тусклы —
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень — на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке —
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Но вот хозяин гасит свечи —
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
(Машина времени)
wuwer 19 марта 2018 | 15:19
zz682: Т.е воздух в аэропланах дороже ( про платность давно разговор идёт)
Яхты сделаем бетонные ... штоб сходу весь рыбнадзор на дно
А про жизнь народа где?
wuwer 19 марта 2018 | 15:24
zz682: А про военку и забыл... штоб на кажного жителя по гранате..
тебе придут ..за разговор про нормальную жизню
ты такой ..в разгрузке ... кольцо в зубах....за пацанов.....и на небеса
попы, свечки поставляют....бабы со слезами новых рожают.. виллы в Маями цветут и пахнут
vilingrad 19 марта 2018 | 15:27
zz682: позволит загрузить ПО "Севмаш" на 10 – 15 лет,"
Все в будущем. А лет через 15 или Вовка сдохнет, или zz682й:)
zapadnay 19 марта 2018 | 15:29
Ещё бы он не признал. Лишился бы всего.
croaker 19 марта 2018 | 15:13
Он признавал победу Путина ещё до выборов,поэтому и сохранил счета в Швейцарии.
bosen48 19 марта 2018 | 15:25
croaker: А в Крым испугался ехать, этому клоуну своя рубашка ближе к телу. А вдруг санкции и плакали денежки.
Интересно, почему Путин туда ехать не боится? Где же его мифические миллиарды на западных счетах?!
dorin1987 19 марта 2018 | 15:15
/Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина/ - И ждет назначения на должность за участие в цирке.
bosen48 19 марта 2018 | 15:29
dorin1987: А это тебе укропчик, про то чей Крым. В выборах президента России приняло участие 71,55% избирателей за Путина 92,15%. Это потому что им очень фигово жить в России.
kara 19 марта 2018 | 15:17
Песков проспорил и сбрил усы, а этот юлит. Как то не по товарищески.
plidurok Андрей Филимонов 19 марта 2018 | 15:21
Для этого Грудинина и выдвигали, что бы он поздравил Путина.
peter75 19 марта 2018 | 15:22
Молодец , достойно, это не позорный зюганов постоянно ноющий что его где то обсчитали и на самом деле он набрал не 12%, а 12,5%.
platonnekafrin 19 марта 2018 | 15:24
Да что ж такое!? Не успеешь страну с коленок поднять, так кандидаты на них падают!
wuwer 19 марта 2018 | 15:27
platonnekafrin: Любят они её.. а кобылка ноги не держит...вот и строят станок....чтобы всем счастье было
vilingrad 19 марта 2018 | 15:25
Ну и что, емелин- счастлив? Твой кандидат станцевал свой танец. И обратно- в глушь, в колхоз, к золотым вкладам в западных банках. Бедный емелин- ты отдал свой драгоценный голос не той лошади:)
tcheslav 19 марта 2018 | 15:25
Надо понимать, что Это было предусмотрено Договором.
midnightblues 19 марта 2018 | 15:27
Комми хорош только в виде клиента морга
odobryam_s 19 марта 2018 | 15:29
midnightblues: А лучше - жертвы аборта. Так от них вреда гораздо меньше.
aydina 19 марта 2018 | 15:37
Ну да, попробовал бы он их не признать, и уже б никогда клубнички не поел.