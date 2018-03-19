Кандидат в президенты от КРФ Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина, однако он подчеркнул, что это были «грязные выборы» – они не соответствовали мировым стандартам.

Огромное количество людей заставили проголосовать, — об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал сопредседатель общественного движения Голос Григорий Мелканьянц. Он признал, что не существует механизма, который позволил бы наблюдателям пресечь такого рода нарушения.

В свою очередь, председатель Центризбиркома заявила, что серьезных нарушений во время президентских выборов не зафиксировано.

Сегодня же ЦИК объяснил, откуда в протоколе об итогах выборов появилось дополнительно полтора миллиона избирателей.

До начала выборов в списках избирателей было около 107ми миллионов. По окончании голосования их стало на полтора миллиона больше. Никто дополнительных россиян в списки не включал, уверяет зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он сообщил, откуда взялись многочисленные избиратели. Булаев объяснил это несколькими факторами. Прежде всего, большим числом людей, голосующих по открепительным. Из списка на своём участке каждого исключили, соответственно число избирателей уменьшилось, сообщил зампред ЦИК. Булаев уточнил, что таких заявлений было несколько сотен тысяч. Компанию им составили россияне, которые голосовали за рубежом, а также военные и люди, поменявшие место жительство. По оценке Булаева в каждой из этих категорий не учитывалось по несколько сотен тысяч людей. Он в том числе упомянул о регламентированной законом практике, когда в списки утром почти никогда не включают избирателей-военных. И заносят их туда после того как представитель воинской части приносит соответствующий перечень на избирательный участок.

Зампред ЦИКа отметил, что ситуация, при которой после голосования число избирателей возрастает, была характерна как на выборах президента в 2012м, так и в Госдуму в 16м году. По словам Булаева цифры в начале голосования и после него также отличались на 1-2 миллиона избирателей.