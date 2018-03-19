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15:00, 19 марта 2018

В этом году россияне, находящиеся в запасе, будут призваны для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев

Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

69

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clandestino 19 марта 2018 | 15:38

Дичь какая-то. Нереализуемо. Хотя, можно поселить человек 100 в палатках в чистом поле и они там будут бухать два месяца. Не более того. На крайняк ещё раз возьмут Рейхстаг.

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bosen48 19 марта 2018 | 15:41

Комментарии от ссыкунов, которые ни армии ни сборов никогда не видели.

smok2 19 марта 2018 | 15:41

Ну что, Пу готовится к войне. Этот ни на чем не останосится.

yurok 19 марта 2018 | 15:50

Смеялись над роликом "Гей на передержке",а оно вон как повернулось.

cipherman2 19 марта 2018 | 15:51

Жаль меня не призовут, ЯП сбежал с работы, на 2 месяца, отдохнул бы!!!

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