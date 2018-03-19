14:32, 19 марта 2018
Александр Дрыманов заявил о нарушениях в ходе следствия по делу о коррупции высших офицеров СКР
Начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов заявил о нарушениях в ходе следствия по делу о коррупции высших офицеров СКР. Дрыманов пообещал направить жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки.
Напомним, Мосгорсуд рассматривает уголовное дело о взятке в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Михаила Максименко. Сегодня Дрыманов был допрошен в суде в качестве свидетеля.
Комментарии2
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mystar 19 марта 2018 | 14:52
Срочно обьявить его оппозиционером-активистом неизлечимо больным подвергшемся пыткам химическим оружием. И отпустить в Великобританию.
abuvgrobu 19 марта 2018 | 14:56
У предполагаемого воренка немного отлегло от сердца, что сразу не арестовали и он решил немедленно пойти в атаку. Для закрепления результата, так сказать..