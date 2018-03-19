Начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов заявил о нарушениях в ходе следствия по делу о коррупции высших офицеров СКР. Дрыманов пообещал направить жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки.

Напомним, Мосгорсуд рассматривает уголовное дело о взятке в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Михаила Максименко. Сегодня Дрыманов был допрошен в суде в качестве свидетеля.