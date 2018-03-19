Z Архив новостей новости
5 6 6 1140
14:31, 19 марта 2018

Преподаватели литературы выступили против новых образовательных стандартов

Согласно новым нормам, школьники будут изучать 235 произведений за пять лет.
В открытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников говорится, что проект стандарта, подготовленный Минобрнауки, непрофессионален, содержит множество противоречий и подрывает авторитет российского образования, а также грубо нарушает права детей.
Авторы письма утверждают, что мнение профессионального сообщества составители документа не учитывали. Подписи под письмом поставили уже 87 педагогов.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

gvs 19 марта 2018 | 14:50

Кто не может ничего делать - тот учит. Кто не может учить - тот руководит. Вот главный принцип Минобрнауки.

wuwer 19 марта 2018 | 15:12

gvs: Кто ничего не может - тот депутат?
Зарплата - воооо....социалка- воооо...беспредел-воооо
А патамушто хозяина ублажаем-воооо
Дауны и цебербальщики: вы чё..нас совсем за нелюдей принимаете..мы же не депутаты

mystar 19 марта 2018 | 14:58

Это аж целых 47 книжек в год. Свободолюбивые навальнята столько не осилят.))))) Уже 87 учителей это потяли.))))))))))
Такой дьявольский план можно приравнять к пыткам невинных школьников.))))))

e_mae 19 марта 2018 | 15:02

Евангелие и псалтырь больше детям читать ничего не надо, а думать начнут то вырастут уродами. Кто тогда будет родину и власть любить? Нельзя детей чтением портить.

severomorets 19 марта 2018 | 15:11

Оставить Ветхий и Новый Завет со всеми причиндалами, Слово о Полку Игореве, и "Бородино". Все остальное исключить! Все русские классики русофобы, антисемиты, масоны, разрушители устоев власти и общества!

shmuel63 19 марта 2018 | 15:13

*"(Англичане) начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?
Левша отвечает:
— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.
Англичане переглянулись и говорят:
— Это удивительно.
А левша им отвечает:
— У нас это так повсеместно.
— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?
— Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение."

Сегодня в эфире