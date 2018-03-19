Преподаватели литературы выступили против новых образовательных стандартов

Согласно новым нормам, школьники будут изучать 235 произведений за пять лет.

В открытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников говорится, что проект стандарта, подготовленный Минобрнауки, непрофессионален, содержит множество противоречий и подрывает авторитет российского образования, а также грубо нарушает права детей.

Авторы письма утверждают, что мнение профессионального сообщества составители документа не учитывали. Подписи под письмом поставили уже 87 педагогов.