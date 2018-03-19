14:31, 19 марта 2018
Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота
Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник.
Великобритания объявила о выдворении 23 сотрудников посольства в связи с делом Скрипаля. С учетом членов семей, страну покинет около 80 человек.
Комментарии22
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ostapbey 19 марта 2018 | 14:44
Из Лондона через Москву спецрейсом??
Помнится русский Сталин выселял крымских татар СПЕЦРЕЙСАМИ тоже. И без удобств и без сидячих мест.
Стоячие места были одни.
Опыт, то не пропьешь, ухмыльнулся бы товарищ Сталин..
даже..
kottigr1 19 марта 2018 | 14:45
ostapbey: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного английского туманного Ада и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !
meister_luvin 19 марта 2018 | 14:50
starushko_:
пусть поработают по шею в прославляемой ими духовности, а скрепами пусть утриаются
el_borz 19 марта 2018 | 14:52
А грузовой самолет жен дипломатов тоже завтра вылетает?
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 15:06
el_borz: Дипломат Помни! Не оставь кокс проклятому британцу, забери спецрейсом всю партию - Родина в опасности.
a_111111 19 марта 2018 | 15:24
starushko_: ящик тесный, там всем места нет. Да и жены с Чапман их не отпустят.
a_111111 19 марта 2018 | 15:21
kottigr1: Солнце увидят...
ukov 19 марта 2018 | 15:30
kottigr1:
Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник.
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Полагаю,что это неверные данные.
Братьям украинцам опасно сообщать инфу о движении самолётов.
И лётчиков Волошиных и криворуких Кузьмуков там ещё много.
monik_7 19 марта 2018 | 14:50
ostapbey: А как еще кокс перевозить?
ostapbey 19 марта 2018 | 15:00
monik_7:
Мулинг – контрабанда наркотиков внутри тела, или...
brain-food.ru›muling…narkotikov-vnutri…v-vashey…
Как перевозят наркотики внутри тела? Мулинг – процесс перевозки наркотиков в контейнерах в желудочно-кишечном тракте, является очень распространенным и эффективным способом транспортировки наркотиков.
2
Что происходит, когда у вас в животе рвётся пакет... - VICE
vice.com›ru/article/9bk7y8/what-happens-when-a-…
Транспортировка наркотиков внутри организма может принести много денег, а может принести смерть. ... Он нёс кокаин у себя в желудке, пытаясь незаконно провезти его в Испанию....
х
Даже
vraki 19 марта 2018 | 14:45
Поздравляю ! Их ждёт всё о чём они только мечтали ..... Родина .
mifodiy 19 марта 2018 | 14:47
А компенсация им будет ?
meister_luvin 19 марта 2018 | 14:52
mifodiy: mifodiy: mifodiy:
под номером 210 ?
dr_botov 19 марта 2018 | 14:52
Эх, не успели ребята подготовиться, не успели отправить в милую Россиюшку забугорную санкционку в должных количествах. Будут теперь травиться 15 летним Гленморанджи из всяких скрепных магнитов и каруселей.
nikolashin2017 19 марта 2018 | 14:53
еду я на родину:
пусть кричат -уродина,
а она им нравится:
ядом - не отравится...
babich174 19 марта 2018 | 14:55
Ребята, а вы хорошо проверили свой багаж- не оставили чего - либо, ну например, "кокса" чемоданов 5-6 или пробирки с "новичком", а?
Не подведите своего пахана!
clandestino 19 марта 2018 | 15:00
Жалко я занят, а то встретил, обнял бы соотечественников. Поздравил бы с возвращением на Родину. Завтра в их семьях будет праздник.
natogrek 19 марта 2018 | 15:15
clandestino: У них семьи что ли и там и там?
clandestino 19 марта 2018 | 15:21
natogrek: Теперь только здесь
natogrek 19 марта 2018 | 15:30
clandestino: Смишно
clandestino 19 марта 2018 | 15:41
natogrek: Почему смишно? Это же здОрово!
andy66 19 марта 2018 | 15:05
я буквально вижу как отрывают их руки от перил посольства, а они кричат в полный голос "Нееет, только не на родинууу...."