Z Архив новостей новости
5 22 6 882
14:31, 19 марта 2018

Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота

Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник.
Великобритания объявила о выдворении 23 сотрудников посольства в связи с делом Скрипаля. С учетом членов семей, страну покинет около 80 человек.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ostapbey 19 марта 2018 | 14:44

Из Лондона через Москву спецрейсом??
Помнится русский Сталин выселял крымских татар СПЕЦРЕЙСАМИ тоже. И без удобств и без сидячих мест.
Стоячие места были одни.
Опыт, то не пропьешь, ухмыльнулся бы товарищ Сталин..
даже..

kottigr1 19 марта 2018 | 14:45

ostapbey: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного английского туманного Ада и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !

(комментарий скрыт)

meister_luvin 19 марта 2018 | 14:50

starushko_:

пусть поработают по шею в прославляемой ими духовности, а скрепами пусть утриаются

el_borz 19 марта 2018 | 14:52

А грузовой самолет жен дипломатов тоже завтра вылетает?

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 15:06

el_borz: Дипломат Помни! Не оставь кокс проклятому британцу, забери спецрейсом всю партию - Родина в опасности.

a_111111 19 марта 2018 | 15:24

starushko_: ящик тесный, там всем места нет. Да и жены с Чапман их не отпустят.

a_111111 19 марта 2018 | 15:21

kottigr1: Солнце увидят...

ukov 19 марта 2018 | 15:30

kottigr1:
Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник.
________________________________________________
Полагаю,что это неверные данные.
Братьям украинцам опасно сообщать инфу о движении самолётов.
И лётчиков Волошиных и криворуких Кузьмуков там ещё много.

monik_7 19 марта 2018 | 14:50

ostapbey: А как еще кокс перевозить?

ostapbey 19 марта 2018 | 15:00

monik_7:
Мулинг – контрабанда наркотиков внутри тела, или...
brain-food.ru›muling…narkotikov-vnutri…v-vashey…
Как перевозят наркотики внутри тела? Мулинг – процесс перевозки наркотиков в контейнерах в желудочно-кишечном тракте, является очень распространенным и эффективным способом транспортировки наркотиков.
2
Что происходит, когда у вас в животе рвётся пакет... - VICE
vice.com›ru/article/9bk7y8/what-happens-when-a-…
Транспортировка наркотиков внутри организма может принести много денег, а может принести смерть. ... Он нёс кокаин у себя в желудке, пытаясь незаконно провезти его в Испанию....
х
Даже

vraki 19 марта 2018 | 14:45

Поздравляю ! Их ждёт всё о чём они только мечтали ..... Родина .

mifodiy 19 марта 2018 | 14:47

А компенсация им будет ?

meister_luvin 19 марта 2018 | 14:52

mifodiy: mifodiy: mifodiy:

под номером 210 ?

dr_botov 19 марта 2018 | 14:52

Эх, не успели ребята подготовиться, не успели отправить в милую Россиюшку забугорную санкционку в должных количествах. Будут теперь травиться 15 летним Гленморанджи из всяких скрепных магнитов и каруселей.

nikolashin2017 19 марта 2018 | 14:53

еду я на родину:
пусть кричат -уродина,
а она им нравится:
ядом - не отравится...

babich174 19 марта 2018 | 14:55

Ребята, а вы хорошо проверили свой багаж- не оставили чего - либо, ну например, "кокса" чемоданов 5-6 или пробирки с "новичком", а?
Не подведите своего пахана!

clandestino 19 марта 2018 | 15:00

Жалко я занят, а то встретил, обнял бы соотечественников. Поздравил бы с возвращением на Родину. Завтра в их семьях будет праздник.

natogrek 19 марта 2018 | 15:15

clandestino: У них семьи что ли и там и там?

clandestino 19 марта 2018 | 15:21

natogrek: Теперь только здесь

natogrek 19 марта 2018 | 15:30

clandestino: Смишно

clandestino 19 марта 2018 | 15:41

natogrek: Почему смишно? Это же здОрово!

andy66 19 марта 2018 | 15:05

я буквально вижу как отрывают их руки от перил посольства, а они кричат в полный голос "Нееет, только не на родинууу...."

Сегодня в эфире