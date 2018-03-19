Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, завтра вылетят в Москву спецрейсом Аэрофлота – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник.

Великобритания объявила о выдворении 23 сотрудников посольства в связи с делом Скрипаля. С учетом членов семей, страну покинет около 80 человек.