Эксперты организации по запрещению химоружия возьмут образцы отравляющего вещества, которым был отравлен Скрипаль

Эксперты организации по запрещению химического оружия возьмут образцы отравляющего вещества, которым предположительно был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия.

Ранее британский МИД сообщил о том, что образцы будут переданы в международные лаборатории «с высокой репутацией». Результаты исследования, как ожидается, будут известны через две недели.

Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению. Москва эти обвинения категорически отвергает.