14:31, 19 марта 2018
Эксперты организации по запрещению химоружия возьмут образцы отравляющего вещества, которым был отравлен Скрипаль
Эксперты организации по запрещению химического оружия возьмут образцы отравляющего вещества, которым предположительно был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия.
Ранее британский МИД сообщил о том, что образцы будут переданы в международные лаборатории «с высокой репутацией». Результаты исследования, как ожидается, будут известны через две недели.
Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению. Москва эти обвинения категорически отвергает.
Комментарии8
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igor20012 19 марта 2018 | 14:46
Т.е. до этих пор была просто пустая болтовня (с английской стороны ) ? Пустобрехи хреновы.
taglit 19 марта 2018 | 14:52
igor20012: Отрицание Россией своей причастности к отравлению Сергея Скрипаля становится все более абсурдным. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в Брюсселе во время встречи с министрами иностранных дел Евросоюза.
По словам Джонсона, "сначала они (россияне) говорят, что никогда не производили "Новичок" (нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении Скрипаля и его дочери), а в другой раз говорят, что производили "Новичок", но запасы его были уничтожены, но некоторые из них таинственно оказались в Швеции, в Чешской Республике, Словакии или даже в Америке или Соединенном Королевстве".
По его словам, Великобритания столкнулась с "классической российской стратегией, направленной на то, чтобы скрыть иглу истины в стоге сена лжи". Однако, как отметил Джонсон, через 12 лет после убийства Александра Литвиненко в Лондоне русским больше никого не удастся обмануть.
Джонсон заявил, что "едва ли есть страна здесь за столом в Брюсселе, которая в последние годы не была бы затронута каким-то зловредным актом или разрушительным поведением России, поэтому наша сила и решимость наших европейских друзей настолько впечатляющи".
Министр отметил, что его "вдохновила сила поддержки Великобритании в отношении инцидента в Солсбери" со стороны союзников. По его оценке, это происходит отчасти потому, что Великобритания действует в соответствии со своими обязательствами по Договору о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. "Это выглядит большим контрастом в сравнении с тем, как ведут себя русские", - заявил Борис Джонсон.
olegleon 19 марта 2018 | 14:48
возьмут предположительно образцы предположительно отравляющего вещества, которым предположительно был отравлен.... более двух недель власти Британии никого не подпускали к образцам, хотя уже сегодня могли бы все получить независимую информацию о то, что это за вещество и где оно было сделано.
но первые уши те, "кому это выгодно" уже вылезли наружу. "Германии следует пересмотреть свое отношение к проекту строительства трубопровода «Северный поток-2» после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заявил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский. "
pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:54
olegleon: Первые уши этого сообщения были в застенках Германии по делу о 12 чемоданах, что мочат уже детей и достанут самого хоть через 10 лет, где бы не спрятался, если начнёт запрашивать политубежищь и сливать цепочку до самого верха.
ukov 19 марта 2018 | 14:57
olegleon:
"Германии следует пересмотреть свое отношение к проекту строительства трубопровода «Северный поток-2» после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заявил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский. "
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Конечно, русские запустят "Новичка" в трубу "Северный поток -2".
Европе крындец!
mifodiy 19 марта 2018 | 14:50
А российская сторона в помощь отправит своих экспертов ?
abuvgrobu 19 марта 2018 | 14:53
Действия наводят на мысль об эстонском происхождении экспертов организации..
mystar 19 марта 2018 | 15:12
Кому они будут известны "как ожидается" через две недели? Как с боингом? #мывсезнаем но #ноникомуничегонескажем.