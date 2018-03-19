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14:31, 19 марта 2018

Павел Грудинин, который занял второе место на выборах президента РФ, заявил о признании победы Владимира Путина

Но, по его словам, это были «грязные» выборы, это были выборы, которые «не соответствуют мировым стандартам».

Комментарии

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igor20012 19 марта 2018 | 14:43

Заголовок совершенно не стыкуется с текстом, кто же его составил ?

huyt 19 марта 2018 | 14:46

igor20012: Спектакль закончился и артист и клоун хорошо отработал.

firefly001 19 марта 2018 | 14:48

Кобылу в лидеры либерастов!!! Она аж полтора процента выиграла - лучший результат среди всех насекомых!!!

pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:50

firefly001: Вот так и бывает с людьми, когда вову послушаются, он в шоколаде и на коне, она - "кобыла в либерастах". Надеюсь хоть с материальной компенсацией там её не кинут.

arabmot 19 марта 2018 | 15:00

firefly001: Может Собчак и кобыла, только посмотрим, кто поздравит дедушку Пу.

pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:48

igor20012: Звучит примерно как: "Он грязно любил свою Родину", или "победитель грязных выборов", "грязный победитель выборов" :)

В общем какой-то вова у него немытый, получается.

varangian2011 19 марта 2018 | 15:03

pusin_patriot: Путин наверняка действительно победил Грудинина, только реальный отрыв победителя от второго места составляет примерно 20%, а не тупо нарисованных 60%.

pusin_patriot 19 марта 2018 | 15:09

varangian2011: Но тогда бы у него не было картинки в телевизоре нацлидера, горячей поддержки населением и нашефсё. Хотя странно, согласен. Вовсе не обязательно было устраивать кошмары для выкручивания процентов до небес.

Можно сделать предположение, что дедушка продолжает путь в ку-ку и старичку очень хотелось простой и приятной любви, вот ему и устроили акт публичного обожания.

dataan 19 марта 2018 | 15:11

varangian2011: Ну да. Скорее всего проценты Грудинина урезали, что бы не было видно что рейтинг левых вырос. Думаю он набрал 20-25%. Хотя для второго тура всё же не хватило бы.

ostapbey 19 марта 2018 | 14:48

Биографии великих людей, цитаты и афоризмы классиков. ... (Бриллиантовая рука). • Ты зачем усы сбрил, дурик?

voenpes 19 марта 2018 | 14:55

igor20012: Заголовки, как и тексты составляют роботы.

kottigr1 19 марта 2018 | 14:43

Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт (ZANU-PF) выдвинула кандидатом действующего президента Роберта Мугабе. ... 3 августа Центризбиркомом Зимбабве было объявлено, что Роберт Мугабе в очередной раз выиграл президентские выборы с результатом в более чем 60 %....

odobryam_s 19 марта 2018 | 14:44

"Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.
«Он» даст какое-то счастье! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! Они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!»

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»

sveklotron_7 19 марта 2018 | 14:44

Его пытали, грозили выщипать усы.

olegleon 19 марта 2018 | 14:44

а когда в России или СССР были выборы, соответствующие "мировым стандартам"? и где он нашёл эти "стандарты"?

timber_head 19 марта 2018 | 14:52

Последний гвоздь в гроб убеждений тех, кто за него голосовал. Я сразу сказал, что для увеличения массовки на участках - Грудинин идеальный вариант. Совковые пенсионеры возбудились, когда им подсунули достаточно харизматичное чучело и поперлись на участки, голосовать за "народного президента". А никаких неприятностей после выборов ни вообще от КПРФ, ни конкретно от Грудинина для власти и не предвиделось - у них все хорошо.

captaingeorge 19 марта 2018 | 14:53

и побежал в храм ставить свечку в благодарность за то, что всё наконец-то закончилось, и кое-что ещё осталось, компанию провёл политкорректно, есть надежда - потери будут компенсированы...

platonnekafrin 19 марта 2018 | 14:55

Душка! Собчак - цветы, себе - мороженное! Смотри, не перепутай!

sg75g 19 марта 2018 | 14:56

Раньше при Советской Власти были колхозы-миллионеры, а сейчас председатели - миллионеры..

jamba 19 марта 2018 | 14:57

Единственная интрига, которую породила вся эта клоунада - сбреет Грудинин усы или нет? Все, другой нет! Вектор прежний - саморазрушение. Империи иначе не могут, таков закон эволюции((

voenpes 19 марта 2018 | 14:59

Все прошло по сценарию. Счета за рубежом наверное обещали не трогать.

kochar 19 марта 2018 | 14:59

Павлу Грудинину от Эмиль Мишель Чоран. Признания и проклятия
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"Лучший способ избавиться от врага — везде говорить о нём только хорошее. Ему это перескажут, и он уже не сможет вам вредить: вы сломили его дух. Он будет по-прежнему воевать против вас, но без особого рвения и упорства, потому что подсознательно он уже перестал вас ненавидеть. Он побежден, даже не зная о собственном поражении."

svenik 19 марта 2018 | 15:05

Прогнулся перед царем...очкует. чтоб не получить удар по почкам

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