14:31, 19 марта 2018
Павел Грудинин, который занял второе место на выборах президента РФ, заявил о признании победы Владимира Путина
Но, по его словам, это были «грязные» выборы, это были выборы, которые «не соответствуют мировым стандартам».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Но, по его словам, это были «грязные» выборы, это были выборы, которые «не соответствуют мировым стандартам».
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
igor20012 19 марта 2018 | 14:43
Заголовок совершенно не стыкуется с текстом, кто же его составил ?
huyt 19 марта 2018 | 14:46
igor20012: Спектакль закончился и артист и клоун хорошо отработал.
firefly001 19 марта 2018 | 14:48
Кобылу в лидеры либерастов!!! Она аж полтора процента выиграла - лучший результат среди всех насекомых!!!
pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:50
firefly001: Вот так и бывает с людьми, когда вову послушаются, он в шоколаде и на коне, она - "кобыла в либерастах". Надеюсь хоть с материальной компенсацией там её не кинут.
arabmot 19 марта 2018 | 15:00
firefly001: Может Собчак и кобыла, только посмотрим, кто поздравит дедушку Пу.
pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:48
igor20012: Звучит примерно как: "Он грязно любил свою Родину", или "победитель грязных выборов", "грязный победитель выборов" :)
В общем какой-то вова у него немытый, получается.
varangian2011 19 марта 2018 | 15:03
pusin_patriot: Путин наверняка действительно победил Грудинина, только реальный отрыв победителя от второго места составляет примерно 20%, а не тупо нарисованных 60%.
pusin_patriot 19 марта 2018 | 15:09
varangian2011: Но тогда бы у него не было картинки в телевизоре нацлидера, горячей поддержки населением и нашефсё. Хотя странно, согласен. Вовсе не обязательно было устраивать кошмары для выкручивания процентов до небес.
Можно сделать предположение, что дедушка продолжает путь в ку-ку и старичку очень хотелось простой и приятной любви, вот ему и устроили акт публичного обожания.
dataan 19 марта 2018 | 15:11
varangian2011: Ну да. Скорее всего проценты Грудинина урезали, что бы не было видно что рейтинг левых вырос. Думаю он набрал 20-25%. Хотя для второго тура всё же не хватило бы.
ostapbey 19 марта 2018 | 14:48
Биографии великих людей, цитаты и афоризмы классиков. ... (Бриллиантовая рука). • Ты зачем усы сбрил, дурик?
voenpes 19 марта 2018 | 14:55
igor20012: Заголовки, как и тексты составляют роботы.
kottigr1 19 марта 2018 | 14:43
Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт (ZANU-PF) выдвинула кандидатом действующего президента Роберта Мугабе. ... 3 августа Центризбиркомом Зимбабве было объявлено, что Роберт Мугабе в очередной раз выиграл президентские выборы с результатом в более чем 60 %....
odobryam_s 19 марта 2018 | 14:44
"Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.
«Он» даст какое-то счастье! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! Они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!»
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
sveklotron_7 19 марта 2018 | 14:44
Его пытали, грозили выщипать усы.
olegleon 19 марта 2018 | 14:44
а когда в России или СССР были выборы, соответствующие "мировым стандартам"? и где он нашёл эти "стандарты"?
timber_head 19 марта 2018 | 14:52
Последний гвоздь в гроб убеждений тех, кто за него голосовал. Я сразу сказал, что для увеличения массовки на участках - Грудинин идеальный вариант. Совковые пенсионеры возбудились, когда им подсунули достаточно харизматичное чучело и поперлись на участки, голосовать за "народного президента". А никаких неприятностей после выборов ни вообще от КПРФ, ни конкретно от Грудинина для власти и не предвиделось - у них все хорошо.
captaingeorge 19 марта 2018 | 14:53
и побежал в храм ставить свечку в благодарность за то, что всё наконец-то закончилось, и кое-что ещё осталось, компанию провёл политкорректно, есть надежда - потери будут компенсированы...
platonnekafrin 19 марта 2018 | 14:55
Душка! Собчак - цветы, себе - мороженное! Смотри, не перепутай!
sg75g 19 марта 2018 | 14:56
Раньше при Советской Власти были колхозы-миллионеры, а сейчас председатели - миллионеры..
jamba 19 марта 2018 | 14:57
Единственная интрига, которую породила вся эта клоунада - сбреет Грудинин усы или нет? Все, другой нет! Вектор прежний - саморазрушение. Империи иначе не могут, таков закон эволюции((
voenpes 19 марта 2018 | 14:59
Все прошло по сценарию. Счета за рубежом наверное обещали не трогать.
kochar 19 марта 2018 | 14:59
Павлу Грудинину от Эмиль Мишель Чоран. Признания и проклятия
________________________________________________________
"Лучший способ избавиться от врага — везде говорить о нём только хорошее. Ему это перескажут, и он уже не сможет вам вредить: вы сломили его дух. Он будет по-прежнему воевать против вас, но без особого рвения и упорства, потому что подсознательно он уже перестал вас ненавидеть. Он побежден, даже не зная о собственном поражении."
svenik 19 марта 2018 | 15:05
Прогнулся перед царем...очкует. чтоб не получить удар по почкам