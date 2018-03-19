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14:30, 19 марта 2018

Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес руководителя международного комитета Леонида Слуцкого. Журналистов, которые пожаловались на депутата, пригласят на заседание. Оно состоится до конца этой недели, возможно в среду, или в четверг, — сообщил глава Комиссии по этики Отари Аржба. По его словам, комиссия уже получила объяснения самого Слуцкого.

Комментарии

12

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gvs 19 марта 2018 | 14:46

По итогам заседания комиссии Слуцкий получит звание Самого Этичного Депутата и главный приз (большой и толстый) )))

huyt 19 марта 2018 | 14:48

gvs: Соберётся комиссия и посоветует этим журналисткам искать другую работу, раз они боятся домогательств Слуцкого. А он ведь ещё вроде декан МГУ. Проверить бы ещё там.

patrik03 19 марта 2018 | 14:54

Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого...

Если будут съёмки следственного эксперимента со Слуцким и Котрикадзе, выложите ролик в Ютеубе. Я хотел бы посмотреть, как это Катя Котрикадзе убежала от развратника Лёни нетронутой, если он, с её же слов, завёл её в кабинет и запер за ними дверь?

(комментарий скрыт)

kottigr1 19 марта 2018 | 14:57

huyt: Почему этим занимается какая-то комиссия, а не следствие и суд.. ?

huyt 19 марта 2018 | 14:59

kottigr1: А потому, что таких отморозков суд не трогает, как и крупных воров и жуликов.

andy66 19 марта 2018 | 14:49

"Суд хочет осмотреть место преступления..." (С)

vsehporvem 19 марта 2018 | 14:51

Через детектор лжи их прогнать надо бы!

vladimir1967 19 марта 2018 | 14:52

Официально разрешат депутату трогать женские лобки всей страны.

grishakras 19 марта 2018 | 14:53

Пожурят, а может поржут и похрюкают - свинарник же.

kup1964 19 марта 2018 | 14:55

А чего в закрытом то? Слабо при людях....

natogrek 19 марта 2018 | 15:12

Слуцкий объяснил. Интересно, что в этой пошлой, похотливой песне без слов объяснить можно. И эксперимент был?

piter_ug 19 марта 2018 | 15:36

Думаю, его обяжут приставать к депутаншам.

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