14:30, 19 марта 2018
Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого
Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес руководителя международного комитета Леонида Слуцкого. Журналистов, которые пожаловались на депутата, пригласят на заседание. Оно состоится до конца этой недели, возможно в среду, или в четверг, — сообщил глава Комиссии по этики Отари Аржба. По его словам, комиссия уже получила объяснения самого Слуцкого.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 19 марта 2018 | 14:46
По итогам заседания комиссии Слуцкий получит звание Самого Этичного Депутата и главный приз (большой и толстый) )))
huyt 19 марта 2018 | 14:48
gvs: Соберётся комиссия и посоветует этим журналисткам искать другую работу, раз они боятся домогательств Слуцкого. А он ведь ещё вроде декан МГУ. Проверить бы ещё там.
patrik03 19 марта 2018 | 14:54
Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого...
Если будут съёмки следственного эксперимента со Слуцким и Котрикадзе, выложите ролик в Ютеубе. Я хотел бы посмотреть, как это Катя Котрикадзе убежала от развратника Лёни нетронутой, если он, с её же слов, завёл её в кабинет и запер за ними дверь?
kottigr1 19 марта 2018 | 14:57
huyt: Почему этим занимается какая-то комиссия, а не следствие и суд.. ?
huyt 19 марта 2018 | 14:59
kottigr1: А потому, что таких отморозков суд не трогает, как и крупных воров и жуликов.
andy66 19 марта 2018 | 14:49
"Суд хочет осмотреть место преступления..." (С)
vsehporvem 19 марта 2018 | 14:51
Через детектор лжи их прогнать надо бы!
vladimir1967 19 марта 2018 | 14:52
Официально разрешат депутату трогать женские лобки всей страны.
grishakras 19 марта 2018 | 14:53
Пожурят, а может поржут и похрюкают - свинарник же.
kup1964 19 марта 2018 | 14:55
А чего в закрытом то? Слабо при людях....
natogrek 19 марта 2018 | 15:12
Слуцкий объяснил. Интересно, что в этой пошлой, похотливой песне без слов объяснить можно. И эксперимент был?
piter_ug 19 марта 2018 | 15:36
Думаю, его обяжут приставать к депутаншам.