Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого...

Комиссия Госдумы по этике в закрытом режиме изучит обвинения в домогательствах в адрес руководителя международного комитета Леонида Слуцкого. Журналистов, которые пожаловались на депутата, пригласят на заседание. Оно состоится до конца этой недели, возможно в среду, или в четверг, — сообщил глава Комиссии по этики Отари Аржба. По его словам, комиссия уже получила объяснения самого Слуцкого.