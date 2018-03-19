Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе японке Наоми Осаке

Неудача не помешала россиянке подняться на 11-ю строчку в мировом рейтинге.

Российским поклонникам тенниса пора привыкать к мысли о том, что сильнейшая теннисистка страны вовсе не Мария Шарапова, а Дарья Касаткина. 20-летняя спортсменка вихрем пронеслась по сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Он неофициально считается пятым турниром планеты, после четырех, входящих в Большой Шлем. Сюда приезжают все сильнейшие, а список побед Касаткиной впечатляет. Она последовательно выбила с турнира Каролин Возянцки, Анжелику Кербер и Винус Уильямс. В финале, правда, Касаткина столкнулось с еще одним супердарованием. Наоми Осака оказалась сильнее, 6-2, 6-3. Примечательно, что японка начала турнир с решительной победы над Шараповой. Но вернемся к Касаткиной. Индиан-Уэллс помог ей совершить впечатляющий рывок в мировом рейтинге. В обновленном списке россиянка занимает 11-место, прибавив разом 8 позиций. До десятки чуть больше двухсот баллов, что можно отыграть за месяц-другой.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп. Мария Шарапова откатилась на 42-ю строчку.