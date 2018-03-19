Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается на этой неделе изучить жалобы журналисток на Слуцкого

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается на этой неделе изучить жалобы журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Заседание пройдет в закрытом режиме. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава комиссии по этике Отари Аршба.

Слуцкого в домогательствах обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.