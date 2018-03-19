Эксклюзив Эха 14:11, 19 марта 2018
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается на этой неделе изучить жалобы журналисток на Слуцкого
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается на этой неделе изучить жалобы журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Заседание пройдет в закрытом режиме. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава комиссии по этике Отари Аршба.
Слуцкого в домогательствах обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.
Комментарии6
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wuwer 19 марта 2018 | 14:22
Смаковать будут? Опытом делится?
Кто и как субботники организовывал?
huyt 19 марта 2018 | 14:37
wuwer: Комиссия соберётся и скорее всего посоветует этим журналисткам искать другую работу.
ostapbey 19 марта 2018 | 14:39
huyt: Криворотые Шапокляк с Няш-Мяшем научат народной мудрости про то, когда, что и где это "делать".
Даже..
neyexo 19 марта 2018 | 14:25
Возможно, чтоб спасти ЧМ, придется прогнать Слуцкого, Володина и т.д.
А может и обойдется, ведь женщины почти не едут
wuwer 19 марта 2018 | 14:26
Вы там хоть под стальным колпаком заройтесь.
Вонь от вас ..... а со смесью с духами .... зомби приятнее пахнут...
там только гниль... а вы прокаженные
bono11 19 марта 2018 | 14:45
Гнать надо эту гнусь из Думы ! Пусть идёт работать .