Глава столичного главка СК Александр Дрыманов утверждает, что не получал взятки от своего заместителя Никандрова
Глава столичного главка СК Александр Дрыманов утверждает, что не получал взятки от своего заместителя Дениса Никандрова. Об этом он заявил во время своего допроса в Мосгорсуде.
Обвинение против меня абсурдно, заявил Дрыманов во время допроса. Руководитель столичного главка СК утверждает, что со стороны сотрудников ФСБ к нему не было никаких претензий. При этом показания его заместителя Дениса Никандрова о том, что последний передал в благодарность за своё назначение взятку в 10 тысяч евро, Дрыманов назвал «оговором под давлением». Высокопоставленный силовик настаивает, что во время очной ставки Никандров отрицал это обвинение. Между тем, комментируя дело против другого своего коллеги — полковника СК Михаила Максименко, Дрыманов отметил, что следствие демонизировало его фигуру в контексте расследования дела о перестрелке на Родчельской улице в конце 2015 года. По его итогам, в частности, был арестован авторитет Захарий Калашниковым, известный как Шакро Молодой. Все это дело Дрыманов считает ширмой для давления на сотрудников СК.
Напомним, полковник Максименко обвиняется в получении взятки на сумму в 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, которого считают правой рукой Шакро Молодого.
Дело по обвинениям против Дрыманова по закону может возбудить только глава СК Александр Бастрыкин.
Комментарии7
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perevozchik62 19 марта 2018 | 14:18
Врет. Это же закон - даже сержантом устроиться в ГАИ надо дать взятку ...
Копайте глубже.
Пора уже Бастрыкина на полиграф сажать.
huyt 19 марта 2018 | 14:20
perevozchik62: Поди не поделился "с кем надо", всё решил забрать себе. На том и погорел.
wuwer 19 марта 2018 | 14:34
Вот гнида...минуя прямого начальника....наверх гешефт отправлял
А он то думал...всё через него...по пути пощипает слегка
Сволочи все вокруг... по головам, через трупы, наверх, ради бабла..и тут кидают
А ты чё думал? Стрелочники везде нужны.
wuwer 19 марта 2018 | 14:37
wuwer: Страна на коленях...
а ты решил выпрямится?
А отработать?
jetsam 19 марта 2018 | 14:37
косилёк? какой косилёк!? шьёшь, начальника...
mifodiy 19 марта 2018 | 14:52
" А кто брал ?...Папа Римский брал ? "
compare 19 марта 2018 | 14:58
а как он сегодня в интервью "рбк" заявил про выборы: "я рад,мы победили"...кто "мы",понятно....