Эксперты Организации по запрещению химоружия начали собирать образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль

Технические эксперты Организации по запрещению химоружия начали собирать собственные образцы вещества, которым был отравлен в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Эти пробы будут переданы в международные лаборатории «с высокой репутацией». Об этом сообщил британский МИД.

Инцидент с отравлением Скрипаля сегодня в Брюсселе обсуждают главы внешнеполитических ведомств стран ЕС. Лондон напрямую обвиняет Москву в причастности к преступлениям.

В британской прессе высказывалось предположение, что нервно-паралитическое вещество могла провезти в своем багаже Юлия Скрипаль.

В интервью «Новой газете» полковник медицинской службы Игорь Милютин назвал эту версию несостоятельной. По его словам, образцы всех потенциально-опасных веществ все страны стремятся получить любым путем.