Эксперты Организации по запрещению химоружия начали собирать образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
Технические эксперты Организации по запрещению химоружия начали собирать собственные образцы вещества, которым был отравлен в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Эти пробы будут переданы в международные лаборатории «с высокой репутацией». Об этом сообщил британский МИД.
Инцидент с отравлением Скрипаля сегодня в Брюсселе обсуждают главы внешнеполитических ведомств стран ЕС. Лондон напрямую обвиняет Москву в причастности к преступлениям.
В британской прессе высказывалось предположение, что нервно-паралитическое вещество могла провезти в своем багаже Юлия Скрипаль.
В интервью «Новой газете» полковник медицинской службы Игорь Милютин назвал эту версию несостоятельной. По его словам, образцы всех потенциально-опасных веществ все страны стремятся получить любым путем.
Комментарии32
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olegleon 19 марта 2018 | 14:10
не прошло и года как британцы допустили независимых экспертов
и что же они тянули более 2 недель?
kindman_a 19 марта 2018 | 14:18
olegleon:
Это только у нас в день выборов уже в девять вечера, без объявления результатов, концерт в честь победителя.
А там - все методично.
olegleon 19 марта 2018 | 14:23
kindman_a: ну да. а вот и "первые уши" появились.
"Германии следует пересмотреть свое отношение к проекту строительства трубопровода «Северный поток-2» после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заявил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский. "
этот молодец. сразу не засветился среди тех "кому это выгодно" ))
dataan 19 марта 2018 | 14:29
"....будут переданы в международные лаборатории «с высокой репутацией»"
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Непременно в ВАДА. Там не промахнутся с правильными выводами. :)))))))))))))
mystar 19 марта 2018 | 14:44
gonduras_on_kolima: И Мэй неделю назад заявила, что надо избавляться от грязьпрмовской газовой зависимости.
________________________________________________________________
Ухахайка с вас хомячков. Аж сама Мэй заявила.
Так вот, Любитель старушки Мэй.
"В 2016 году британское правительство оценивало, что таким образом из России в Соединенное Королевство может импортироваться около 1% потребляемого в Британии газа." ВВС
http://www.bbc.com/russian/features-43451323
Ухохочешься. Британцы решили отказаться от "около 1%" российского газа.
pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:41
olegleon: Выгодно там чтобы Ковальчук в германском аресте услышал этот вой динамиков даже из за забора, и чтобы даже мысли не было запрашивать политубежищь, со сливом цепочки до самого главного в схеме. Чтобы слышал и трясся от самой мысли снижения порога насилия над соучастниками уровня показательно мучительного убийства детей.
olegleon 19 марта 2018 | 14:52
pusin_patriot: эк тебя торкнуло!
gogon 19 марта 2018 | 14:34
kindman_a: очень даже методично,согласно разработанной программе....помнится обломки сбитого боинга ещё не упали на землю,а виновник уже был назван. Скажи,а смерть лётчика Волошина это тож методичное заметание следов?
pusin_patriot 19 марта 2018 | 14:37
kindman_a: Причем подготовку к концерту победителю, со сценами, приглашениями танцоров-актеров, песенников-плясочников - это минимум за неделю, подготовка к празднику победителя прозрачных, честных, демократических :)
raffal 19 марта 2018 | 14:27
olegleon: не прошло и года как....они тянули более 2 недель
____________
Не только болван, но и побрехушка; )
Вот диалог, не с глазу на глаз, а через СМИ между главами НАРКОмата иностранных дел России Лавровым и МИДа Великобритании Джонсоном:
....
Сергей Лавров:
англичане не хотят сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия.
....
Борис Джонсон:
мы обратились в Организацию по запрету химического оружия. Передадим им образцы нервнопаралитического вещества.
....
Сергей Лавров:
но раз британцы не хотят обращаться в Организацию по запрету химического оружия, то поддержка Лондона другими странами – полная профанация.
.....
И резюме Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России на вопрос, признает ли Россия результаты расследования Организацией по запрету химического оружия покушения в Лондоне:
"Это вопрос к дипломатам"
_____________________
Вот так-то, побрехушка, путающая пол-года и две недели;)
ostanovka 19 марта 2018 | 14:11
Да. Не так давно русские визжали и отбрехивались от обвинений в допинге. Потом признали, обтекли и заткнулись.
И тут будет то же самое.
zik14 19 марта 2018 | 14:17
ostanovka: Сны свои пересказываешь, зайка?)))
dorin1987 19 марта 2018 | 14:27
ostanovka: А до этого были трусливые "ихтамнеты" в няшмяше, потом - трактористы и шахтеры лугандона, потом - фсбилы с мочой, и т.д. и т.п. Теперь репутация режима царька РФ принимается в первую очередь.
avorozhev Александр Ворожев 19 марта 2018 | 14:47
dorin1987: Репутацию РФ уже не испортить ни чем! Нельзя испортить то, чего нет!
dorin1987 19 марта 2018 | 15:01
avorozhev: Есть еще Ын - до него можно еще опустится.
glotov 19 марта 2018 | 14:11
Лучше сразу Пауэру. У него самая высокая репутация в этой области.
monik_7 19 марта 2018 | 14:12
Зачем собирать? Попросите у путина, он сейчас добрый - даст!
scull 19 марта 2018 | 14:12
Ща криворотую и придурка с мочалкой на голове за задницу то возьмут...
nikmart001 19 марта 2018 | 14:17
Так уже ж собирали, и даже заключение сделали, и что - опять?
moncegorskyi 19 марта 2018 | 14:19
Вот этого как раз боятся озерские, потому -то лепетали все время, дайте нам образцы и потом мы вам скажем... - выфсеврете. Потому уже весь мир не обращает внимания на вопли, зная что это распальцованая шпана и втягивать в эти игры себя не дает. Потому -то будут переданы образцы в международные организации по запрещению химоружия и др. где будут скрупулезно исследованы. И уже - выфсеврете, к этим организациям в отличии к Англии будут звучать совсем хило.
olegleon 19 марта 2018 | 14:25
moncegorskyi: ну да, поэтому то и говорили о ОЗХО и спрашивали "почему Британия не допускает экспертов ОЗХО?" две недели
moncegorskyi 19 марта 2018 | 14:35
olegleon: Допускает или недопускает - это и есть вбросы распальцованных. Все по порядку. Сделают скрупулезные анализы не спеша сами англичане(время у них есть\0, чтобы доказательства были - кремень . Потом передадут образцы международным организациям для повторной экспертизы. Любое вещество имеет приметы как отпечатки пальцев( из какой страны). Их подделать невозможно и это знают все специалисты. Страну происхождения этого препарата невозможно скрыть, это даже знают неспециалисты. Вот шпана распальцованная этого и боится. Это уже не с англичанами тягаться, а с международным сообществом. На сей раз англичане так на тормозах не спустят как было с Летвиненко. Будут копать долго но уверенно.
olegleon 19 марта 2018 | 15:00
moncegorskyi: ну да, поэтому то Лавров и требовал передать анализ ОЗХО быстрее.
и, кстати, эксперты ОЗХО будут изучать не британские образцы, а те, которые сами возьмут. т.к. британцы уже запутались в том, где и как применили вещество. то в пиццерии отравили, то на кладбище, то букет прислал Фантомас, то дочь из Москвы привезла, а теперь кто-то спёр его авто и запихнул ОВ в воздухозаборник.
прости, но даже с Литвиненко, через "и", надо уж знать если пишешь об этом, такой дури не делали, а сначала спецы во всём разобрались.
а сейчас Лаврову пришлось заставлять власти Британии обратиться к ОЗХО, а не наоборот.
moncegorskyi 19 марта 2018 | 15:32
olegleon: Лавров может только тебя заставить писать эти бредни но никак не власти Британии. А там действует система дознания, доказательств, экспертиз и пр. которые работают как часы. Потому страны запада доверяют предварительным выводам англичан, а не блеяния фсбэшной тупой шпаны, которая еще раз обделалась и здесь. т.е. наследила по полной. Даже в Сочи пробирки вскрывали проворнее, хотя и эти проделки вылезли впоследствии наружу, что мало не показалось всем, даже и мудку. Тут, думаю, будет еще похлеще. Это даже не кокс аргентинский и не пробирки с допингом, а хим. оружие, которое было применено в мирное время на территории страны члена НАТО. Учи матчасть трольчик.
raffal 19 марта 2018 | 15:35
olegleon: а сейчас Лаврову пришлось заставлять власти Британии обратиться к ОЗХО, а не наоборот.
______________
Ещё раз, придётся повторить...
Вот диалог, не с глазу на глаз, а через СМИ между главами НАРКОмата иностранных дел России Лавровым и МИДа Великобритании Джонсоном:
....
Сергей Лавров:
англичане не хотят сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия.
....
Борис Джонсон:
мы обратились в Организацию по запрету химического оружия. Передадим им образцы нервнопаралитического вещества.
....
Сергей Лавров:
но раз британцы не хотят обращаться в Организацию по запрету химического оружия, то поддержка Лондона другими странами – полная профанация.
mikr 19 марта 2018 | 14:21
Наконец-то появились хоть какие-то признаки расследования. Сомнительно, чтобы это привело к объективному результату (просто потому, что ничего подобного Запад за последние 50 лет так и не довел до ума), но хоть видимость создана. И теперь уже всему миру совершенно очевидно, что обвинение России - обычная ложь. Хотя бы потому, что оно прозвучало задолго до того, как началось хоть какое-то расследование.
sg75g 19 марта 2018 | 14:28
mikr:
Забавно было смотреть на фотографии с "места преступления". Стоят рядом чел в тяжёлом защитном костюме в изолирующем противогазе, рядом в обычном противогазе в лёгком костюме и полицейский вообще без всего. И делают вид что в этом ничего необычного нет )))
gogon 19 марта 2018 | 14:37
sg75g: точно, я тож обратил на это внимание. Смешно получилось!
raffal 19 марта 2018 | 15:37
mikr: И теперь уже всему миру совершенно очевидно, что обвинение России - обычная ложь.
___________________
Между тем, именно всему миру совершенно очевидно, что лжёт, причём, к великому сожалению как всегда, Россия. Вернее, правящая ею шпана.
sg75g 19 марта 2018 | 14:22
Обломки Боинга до сих пор собирают )))
А еще полгодика нельзя было подождать. Это же химия, ей ничего не сделается.
Сука, англы в своем репертуаре. Через полчаса сказали кто виноват, через день уже название газа сказали, а через две недели начали доказательства искать ))) Все это время таксу согласовывали с комиссией что ли? Англ\ы не прогадают. Еще позавчера было бы дороже ))
abuvgrobu 19 марта 2018 | 14:35
Объявить ,что там ничего не нашли, значит ударить огромной кувалдой по имиджу Мэй. Следовательно, для них там, что то приготовили. В таком случае очень "оперативно". По идее если отравление происходило так как нам преподносят, то вещество уже давно бы улетучилось. Боевое(!) отравляющее вещество должно распадаться в течение нескольких часов, иначе это что-то совсем другое.
zhukovazhan 19 марта 2018 | 15:27
Что соберут, в лучшем случае конфискуют косметичку Юли, да разберут машину папаши с тем, чтобы вытащить оттуда вентиляционную трубу, где ещё могут сохраниться следы.