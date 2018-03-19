При этом в Кремле и Центризбиркоме разошлись во мнении, почему это произошло. Запад неосознанно сплотил российский народ, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова.

Российское общество консолидировано вокруг планов развития, а не из-за нападок извне, — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам прошедшего голосования Владимир Путин заручился поддержкой почти 77% избирателей при явке в 67,5%.

Сегодня, кстати, Путин намерен встретиться с другими участниками выборов. Что касается возможных изменений в составе правительства, то они произойдут лишь после инаугурации.

Изменения в правительстве, вероятно, будут не в ближайшие дни, предупредил Владимир Путин. Он также сказал, что пока не планирует никаких конституционных реформ.

Кремль не спешит конкретизировать информацию о поздравлениях Путину от руководителей других государств. Лидеры США и Европы пока продолжают хранить молчание.

Путин с 10 утра проводит целую серию телефонных разговоров. «Разумеется, главным образом речь идет о международных поздравлениях», в том числе и от западных стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сегодня и завтра еще планируются телефонные разговоры. Он пообещал предоставить позже обобщенную информацию.

Как ранее стало известно, первым поспешил поздравить коллегу лидер Сербии Александр Вучич. Он пожелал Путину и дальше вести страну по пути прогресса. Кроме того, он выразил уверенность в том, что российский лидер решит все важные для страны вопросы.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что Китай является стратегическим партнером России. Отношения между странами, по его словам, сейчас находятся на самом высоком уровне. Си Цзиньпин также отметил успехи России в экономике и социальной сфере.

«Теплое послание» российскому лидеру направил и Рауль Кастро. Он назвал победу президента России убедительной. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Путина свидетельствует о «демонстрации патриотизма, высокого политического сознания» россиян и их «глубокой приверженности демократии». По мнению Мадуро, сплоченность граждан России вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития гарантирует «мировой политический баланс».

Победу действующего главы государства на выборах президента России приветствовал также президент Боливии Эво Моралес.

Послали телеграммы или лично позвонили по телефону также главы бывших советских республик, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Молдавии и Узбекистана, а также непризнанной Абхазии.

Агентство Рейтер сообщило, что Ангела Меркель собирается поздравить Владимира Путина с победой на выборах. Когда это произойдет, неизвестно.