Результат президентских выборов в России показал консолидацию общества, — уверены власти
При этом в Кремле и Центризбиркоме разошлись во мнении, почему это произошло. Запад неосознанно сплотил российский народ, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова.
Российское общество консолидировано вокруг планов развития, а не из-за нападок извне, — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По итогам прошедшего голосования Владимир Путин заручился поддержкой почти 77% избирателей при явке в 67,5%.
Сегодня, кстати, Путин намерен встретиться с другими участниками выборов. Что касается возможных изменений в составе правительства, то они произойдут лишь после инаугурации.
Изменения в правительстве, вероятно, будут не в ближайшие дни, предупредил Владимир Путин. Он также сказал, что пока не планирует никаких конституционных реформ.
Кремль не спешит конкретизировать информацию о поздравлениях Путину от руководителей других государств. Лидеры США и Европы пока продолжают хранить молчание.
Путин с 10 утра проводит целую серию телефонных разговоров. «Разумеется, главным образом речь идет о международных поздравлениях», в том числе и от западных стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сегодня и завтра еще планируются телефонные разговоры. Он пообещал предоставить позже обобщенную информацию.
Как ранее стало известно, первым поспешил поздравить коллегу лидер Сербии Александр Вучич. Он пожелал Путину и дальше вести страну по пути прогресса. Кроме того, он выразил уверенность в том, что российский лидер решит все важные для страны вопросы.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что Китай является стратегическим партнером России. Отношения между странами, по его словам, сейчас находятся на самом высоком уровне. Си Цзиньпин также отметил успехи России в экономике и социальной сфере.
«Теплое послание» российскому лидеру направил и Рауль Кастро. Он назвал победу президента России убедительной. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Путина свидетельствует о «демонстрации патриотизма, высокого политического сознания» россиян и их «глубокой приверженности демократии». По мнению Мадуро, сплоченность граждан России вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития гарантирует «мировой политический баланс».
Победу действующего главы государства на выборах президента России приветствовал также президент Боливии Эво Моралес.
Послали телеграммы или лично позвонили по телефону также главы бывших советских республик, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Молдавии и Узбекистана, а также непризнанной Абхазии.
Агентство Рейтер сообщило, что Ангела Меркель собирается поздравить Владимира Путина с победой на выборах. Когда это произойдет, неизвестно.
Комментарии55
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igor20012 19 марта 2018 | 14:08
Итоги голосования :
Если работу получить очень трудно, а потерять очень легко;
Если потеря работы означает катастрофу ( смерть-смертность сейчас огромная);
И любой намек начальства: «голосуй правильно !»-воспринимается как :»голосуй за путина «,
Или будешь уволен ! ( а это-…)
Другого результата и быть не может, но вспомним Чаушеску, который при рейтинге 96%
Был арестован и расстрелян своим народом в 5 минут !
kindman_a 19 марта 2018 | 14:09
"...Сегодня, кстати, Путин намерен встретиться с другими участниками выборов..."
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"...-- Зачем мы опять едем? К чему это все? Так хорошо было в Черноморске.
И при воспоминании о чудной фемине он судорожно вздыхал. Кроме того, ему хотелось есть, а есть было нечего: деньги кончились.
-- Вперед! - ответил Остап. - Не нойте, старик. Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн кефира. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? "Студебеккер"? "Линкольн"? "Ройс"? "Испано-сюизу"?
-- "Изотта-фраскини". -- сказал Козлевич, зарумянившись.
-- Хорошо. Вы ее получите. Она будет называться "Антилопа Вторая" или "Дочь Антилопы", как вам будет угодно. А сейчас нечего унывать. Довольствием я вас обеспечу."
("Золотой теленок")
kottigr1 19 марта 2018 | 14:09
kindman_a: Фальшивые цифры сфальсифицированной поддержки .. От путинских жуликов никто другого и не ожидал.. Главное, что те люди которые не пошли на фальшивые выборы Путина, сделали небольшой шаг к собственной Свободе. Они показали, что их выбор - другая Россия, где только они сами являются для себя властью..
danko_fuflo 19 марта 2018 | 14:11
kottigr1: 5 детских садиков, 6 неугомонных котингеров, 2 пивные.
patrik03 19 марта 2018 | 14:13
При этом в Кремле и Центризбиркоме разошлись во мнении, почему это произошло. Запад неосознанно сплотил российский народ, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова...
Русофобская либеральная мразь со своими призывами в бойкоту, только сплотила народ вокруг В.Путина. Все пришедшие на выборы и проголосовавшие за ВВП как бы сказали - "Навальный - отсоси".
danko_fuflo 19 марта 2018 | 14:17
kindman_a: одноглазый кимдан. Не пиши много.
patrik03 19 марта 2018 | 14:17
Британская пресса, со слов "шендеровичей", пишет что российских избирателей загоняли на выборы танками, планшетами и боевым газом "Новичок".
midnightblues 19 марта 2018 | 14:28
patrik03: Никлгда
они сами шли
выжрали полбутылки перед
выдлоправители для быдломаргиналов
dr_nemos 19 марта 2018 | 14:43
patrik03: А ведь ты , батенька, холуй...с чем тебя и поздравляем, лжецы путинизму нужны, скрепа ведь....глядишь и выйдешь во власть, старайся.
dr_nemos 19 марта 2018 | 14:46
patrik03: кто там в лайках....вот и ответ, откуда вонища - от ольгинских троллей...вот так и на "выборах" было
budweiser23 19 марта 2018 | 14:41
danko_fuflo: Математик мыслит цифрами, адвокат — законами, идиот — словами. Эти слова не значат ничего....
Зачем вы так мучаетесь, дружище?
huyt 19 марта 2018 | 14:18
patrik03: Тролли с улицы Оптиков вчера работали в усиленном режиме. Только им, этим неудачникам больше чем 11.80 не заплатят.
patrik03 19 марта 2018 | 14:19
huyt:
А поджидованным троллям прибавили? Больше денег - больше мацы детишкам.
zemljanka 19 марта 2018 | 14:30
Сколько государств поздравили, говорите???
zemljanka 19 марта 2018 | 14:33
Столько же, сколько в ООН Крым - российским...
huyt 19 марта 2018 | 14:43
zemljanka: Асад, Ын, Лукашенко, Мудуро. Вот пожалуй наверно и всё кто поздравил. Ну может ещё главари лугандонских сепаратистов .
dr_nemos 19 марта 2018 | 14:40
patrik03: быдло всегда сплачивается вокруг пахана...ВСЕГДА! Это закон...точно так же ведут себя холопы. И русофобия здесь ни при чем. Да, о русских, как нации НИКТО и НИКОГДА не высказывался плохо на западе среди политиков. Русофобия придумана для вас - ольгинских проституток.
able_seamans 19 марта 2018 | 14:50
danko_fuflo: Ампутант мозговой, смотри не залайкай себя и педрика номерного до кровавого поноса, а тоту пригожина на вас потом не встанет...
sedoievgeniy 19 марта 2018 | 14:20
kottigr1: Вам ссы в глаза все божья роса!!! На избирательных участках присутствовали 474 500 наблюдателей. Также присутствовали 10 500 представителей СМИ», , на выборах президента РФ работали 1513 наблюдателей из 115 стран мира.
Научитесь врать поумнее мол телевизор всех зомбировал!!! А то смешно тупости Ваши читать.
Почитайте своего Веню. Вчера главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами, отреагировал на видеоролик, в котором показано, как некие люди вбрасывают бюллетени в урны. Отмечалось, что происходило это на участке №73, куда Венедиктов направил своих сотрудников. "Очевидно, в соцсетях распространено изображение с какого-то другого избирательного участка. Например, там стоят избирательные урны, на полу плитка. А на реальном московском 173-м участке – КОИБы и паркет. Любой желающий может лично в этом убедиться, сравнив две фотографии", - заявил Венедиктов по итогам проверки. "То, что вчера даже известный своими либеральными взглядами Венедиктов возмутился подтасовкой с видеороликами, уже говорит о многом.
kottigr1 19 марта 2018 | 14:31
sedoievgeniy: На путинских выборах можно от-балды объявлять любую явку и любые результаты.. Всё равно никто не проверит. Легитимным этот балаган может быть только для путинских подельников. Остальным на Путина, вместе с его фальшивыми выборами, начхать и растереть..
prutkov100 19 марта 2018 | 14:24
Кто нибудь знает какая страна из первой сотни признала эти "выборы" ?
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 14:38
kottigr1: Не-а, они показали только, что они быдло, которое не достойно принимать участие в управлении государством :)
kottigr1 19 марта 2018 | 14:48
liberal_vulgaris: Зачем им нужно управлять бандитским государством.. !!!? .. Они же не из мира криминала...
huyt 19 марта 2018 | 14:15
kindman_a: Показал что можно жульническим путём получить нужный результат. Какая консолидация, если от самого голосования ничего не зависит ?
igor20012 19 марта 2018 | 14:52
kindman_a: "Делай что должно и будь что будет ".
vsevolodsamara 19 марта 2018 | 14:14
Консолидация на основе пропаганды...
huyt 19 марта 2018 | 14:40
vsevolodsamara: Вокруг кого консолидироваться-то. Вокруг ворья, что грабит сейчас страну ?
vsevolodsamara 19 марта 2018 | 14:52
Вокруг своей слепоты и глупости.
danko1 19 марта 2018 | 14:08
Результат "выборов" показал их отсутствие.
Да и какие могт быть выборы при диктатуре и фашистском режиме, когда кандидатов отбирает АП?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 14:14
danko1: старая фашисткаямрась1, ты была на выборах? В маями? Веревка, мыло, пальма. Не тусуй.
sedoievgeniy 19 марта 2018 | 14:24
danko1: Бедненькая а что воронок уже подъехал за Вами, и это диктаторская власть за Ваш поганый язык уже на колыму Вас отправляет, или сразу к стенке ставит?
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 14:09
"Консолидация общества" вокруг собственной бедности и всеобщего отупления рулит.
scull 19 марта 2018 | 14:10
Криворотоя Мэй могла и Навального поздравить, за такой " грандиозный" бойкот. Нам всё равно, а лёшику приятно.
sadda 19 марта 2018 | 14:10
Скоро будем наблюдать как наши ракеты смело бороздят просторы вражеского Запада, огибая яхты и виллы путинских чинуш и друганов.
platonnekafrin 19 марта 2018 | 14:10
Ну, слава те Господи, эти российские выборы, уж точно, последние.
ha12raz 19 марта 2018 | 14:12
Когда пастухи с помощью овчарок сгоняют баранов в отару, это консолидация ?
pravdatut 19 марта 2018 | 14:12
Запуганное население "сплочено" тоталитарной властью как овцы , окруженные волками!
belovnikita 19 марта 2018 | 14:13
Наперсточник, после выигрыша в наперстки, заявил что это показало консолидацию общества, а заодно и денег, обворованных наперсточником, в кармане наперсточника.
sadda 19 марта 2018 | 14:14
Российское общество консолидировано вокруг планов развития, а не из-за нападок извне, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
________________
"Опять несет какую-то пургу, - подумал Путин. - Где он эти планы разглядел, если я их сам в глаза не видел?!"
echo2011 19 марта 2018 | 14:22
Пока не планируется никаких конституционных реформ...От слова "пока"...
alpanf 19 марта 2018 | 14:22
Чтобы узнать результаты президентских выборов, нужно для начала провести президентские выборы. Делать какие-либо выводы по результатам прошедшей аферы, тоже самое, что рассуждать о клеве, ловя рыбу в аквариуме.
johnywalker 19 марта 2018 | 14:23
Да какая нахрен консолидация - каждый давно уже "сам за себя"
perevozchik62 19 марта 2018 | 14:26
Похоже консолидация общества произошла вокруг путинской кормушки, а это где то 2% населения, остальные 98% сконсолидировались вокруг помоек от кормушки путина.
johnywalker 19 марта 2018 | 14:26
Колнсолидация означает , в первую очередь, взаимопомощь. А лозунг путинской РОссии - умри ты сегодня, а я завтра. Чуть что , так ничего не знаем, "их там нет"
kochar 19 марта 2018 | 14:27
"Служба царям имеет две стороны: одна — надежда на хлеб, другая — страх за свою жизнь"
Саади (Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин)
Всё намного проще.
vladvinn73 19 марта 2018 | 14:28
ни то, ни другое, просто фальсификация, не нужно множить сущности
alex_kar 19 марта 2018 | 14:30
Это статистически невозможно. В моём окружении, всего один человек яростный путинист. Все остальные пошли проголосовать за кого угодно, только бы их голоса не слили. А в результате такая аховая поддержка. Ах да, ещё как и в прошлые выборы, на работе настоятельно порекомендовали проголосовать за нужного лидера.
amrigo 19 марта 2018 | 14:33
Ага, "консолидация", как за Черненко проголосовали 98,7%, а потом через год народ вышел на улицу менять власть.
beobachter 19 марта 2018 | 14:36
https://echo.msk.ru/news/2168358-echo.html Запад неосознанно сплотил российский народ, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова
Это правда, но не вся. Действия Запада вызваны погромной речью Путин 1 марта. Эта речь была произнесена с расчётом именно на такую реакцию Запада и последующее сплочение народонаселения вокруг лидера осаждённой крепости....
captaingeorge 19 марта 2018 | 14:40
При этом следует иметь в виду, что консолидация в основу которой положена дебилизация, стагнация и деградация приводит к деморализации, деформации и постепенной или внезапной аннигиляции...
general777 19 марта 2018 | 14:48
У ВВП походу брови начали расти!!!
pravdatut 19 марта 2018 | 14:52
general777: и щеки ))
gekorn 19 марта 2018 | 14:55
Результаты выборов показали, что за последние годы число дураков меньше не стало. Но и больше не стало, что вселяет некоторый оптимизм.
avomix 19 марта 2018 | 14:57
★msg20180318 10-00 [каша отвратительная]
18 марта 2018, внук 3,5 года мне:
' Деда, каша отвратительная!
Я ем её с закрытыми глазами!'
gekorn 19 марта 2018 | 15:02
Вот и Элла расчехлилась окончательно., а строила из себя невинную девочку.