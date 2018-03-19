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13:32, 19 марта 2018

Руководитель московского главка СК Александр Дрыманов назвал «абсурдным» обвинения во взятке

Об этом Дрыманов заявил в Мосгорсуде, где его допрашивают по делу полковника Михаила Максименко.
При этом в материалах дела содержится информация, как минимум, о двух преступлениях, к которым, как утверждает обвинение, причастен Дрыманов. Уголовное дело в отношении него не возбуждалось, так как это может сделать только председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По делу Максименко Дрыманов проходит как свидетель, — сообщает РИА.

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danko1 19 марта 2018 | 13:43

Подчиненные, да еще в миллиардных объемах, всегда берут взятки с ведома начальства и делятся с ними.
Белых ворон, не берущих взятки, из органов выгоняют, фабрикуя дела против них.
Полнеостью коррупционный режим выстроил глава и основатель кремлевской мафии Путин, на всех уровнях.

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