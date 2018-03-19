Руководитель московского главка СК Александр Дрыманов назвал «абсурдным» обвинения во взятке

Об этом Дрыманов заявил в Мосгорсуде, где его допрашивают по делу полковника Михаила Максименко.

При этом в материалах дела содержится информация, как минимум, о двух преступлениях, к которым, как утверждает обвинение, причастен Дрыманов. Уголовное дело в отношении него не возбуждалось, так как это может сделать только председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По делу Максименко Дрыманов проходит как свидетель, — сообщает РИА.